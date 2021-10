Footballeurs romands en exil, épisode I: comment devenir un manga

Chaque mois, watson vous emmène autour du globe pour prendre des nouvelles de plusieurs footballeurs romands en terres inconnues. Pour ce premier voyage, direction l'Australie, la Pennsylvanie, la Thaïlande et la Slovaquie.

Léo Lacroix découvre l'Australie 🇦🇺

Arrivé à Melbourne en toute fin de mercato estival, le défenseur vaudois défend désormais les couleurs du FC Western United. Il est actuellement en pleine préparation pour la nouvelle saison qui débutera le 20 novembre par le derby urbain contre Melbourne Victory. Impressions:

«La quarantaine à l'arrivée a été compliquée, tu es dans un nouveau pays, tu veux le découvrir avec les enfants, mais tu ne peux pas. Tu restes enfermé et puis c'est tout. Le club m'a installé un tapis de course, donc la préparation s'est bien déroulée. Maintenant, ça va bien, on vit dans un appart-hôtel mais on cherche une maison. Tout est encore fermé par ici, les mesures sanitaires sont très strictes. Niveau football, j'ai débuté par une réathlétisation. On commence le championnat dans un mois, donc j'ai encore le temps de bien me préparer et de découvrir mon nouvel environnement.»

Son interview au micro de la «webtv» du club ⤵️ Le vert lui va plutôt bien. Vidéo: YouTube/Western United FC

Léo Lacroix va d'ailleurs accueillir dans son équipe un nom bien connu du championnat suisse: l'ancien attaquant du FC Sion et du LS Aleksandar Prijovic.

Lyam Mackinnon en mode «road trip» aux USA 🇺🇲

On vous le présentait il y a un mois: le jeune Lyam Mackinnon, passé par le Team Vaud, évolue dans une équipe de soccer universitaire aux Etats-Unis, les Villanova Wildcats en Pennsylvanie.

«On a joué beaucoup de matchs ces dernières semaines. On en a gagné quatre, on en a perdu deux. J'ai inscrit deux buts» Lyam Mackinnon

L'ancien juniors du LS nous avoue consacrer beaucoup de temps à l'école dans ce système américain qui allie sport d'élite et hautes études. Un emploi du temps chargé auquel il faut ajouter de longs voyages à travers les Etats-Unis:

«En ce moment, je suis à Washington, j'ai un match demain contre Georgetown. Les dernières semaines, on a voyagé dans l'Ohio, le Wisconsin et le Connecticut. C'est très différent de la Suisse, on doit prendre l'avion pour jouer nos matchs. Forcément, on consacre bien plus de temps au football ici qu'en Suisse, ce qui ne me déplaît pas car je prends beaucoup de plaisir en ce moment sur le terrain.»

Lyam Mackinnon.

De l'autre côté du pays, en Californie, tout roule également pour le Valaisan Didier Crettenand et le Orange County Soccer Club qui occupent la troisième place de la conférence «Pacific» de l'USL Championship (D2 américaine) et bien partis pour accéder aux séries éliminatoires. Toutefois, dans le système fermé qu'est le «soccer us», aucune promotion en MLS n'est envisageable. What a pitty.

Des Romands s'éclatent en Asie 🇯🇵🇹🇭

Actuellement quinzième de J-League 1 (D1 japonaise), les Shimizu-S Pulse vivent une période difficile. Depuis son arrivée, Benjamin Kolloli a déjà participé à cinq rencontres de championnat et une de Coupe de l'Empereur. S'il n'a pas encore connu la victoire, il a déjà conquis le coeur des fans, la preuve avec ce magnifique visuel version manga consacré au Chablaisien:

En Thaïlande, le jeune valaisan Denis Darbellay vit un véritable rêve éveillé. Alors qu'il évoluait encore en 3ème ligue régionale il y a quelques années, il défend désormais les couleurs du Police Tero à Bangkok, en D1 thaïlandaise, le pays d'origine de sa mère. Entré en jeu lors des trois derniers matchs de son équipe, le Montheysan nous confie vouloir franchir les étapes une à une:

«Tout se passe bien pour moi en ce moment, j'ai du temps de jeu. On est en plein championnat, on a connu des débuts difficiles mais ces dernières semaines se passent bien mieux. Mon rêve à long terme serait d'être appelé en équipe nationale de Thaïlande.»

Denis Darbellay.

Sébastien Wüthrich et les Suphanburi sont, eux, douzième du classement. Le Neuchâtelois a pris part à quatre matchs de championnat jusqu'à présent mais n'était pas sur la feuille des deux derniers.

Adler da Silva s'impose en Slovaquie 🇸🇰

On termine ce tour du monde par la Slovaquie avec le Genevois d'origine brésilienne Adler da Silva, 22 ans, qui s'impose comme un élément important ces dernières semaines de l'effectif du Slovan Bratislava, solide leader du championnat slovaque.

Titulaire à six reprises depuis la reprise, l'ancien talent du Servette FC a également délivré deux passes décisives et découvert l'Europe via la Conference League et deux matchs contre Copenhague et le PAOK Salonique. Il sera très intéressant de suivre son parcours cette saison.