Coupe du monde 2026: un show de Trump au tirage à Washington?

Gianni Infantino, Donald Trump et Village People seront tous présents à Washington ce vendredi.
Gianni Infantino, Donald Trump et Village People seront tous présents à Washington ce vendredi.Image: keystone

Le tirage du Mondial pourrait bien se transformer en «show Trump»

Le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2026 a lieu ce vendredi à Washington (18h00 heure suisse). Un événement où Donald Trump a de quoi se mettre en scène.
03.12.2025, 14:5403.12.2025, 14:54
Ralf Meile
Ralf Meile

Vient-il ou ne vient-il pas? C'était la grande question avant le tirage au sort des groupes du Mondial 2026, ce vendredi (18h00, heure suisse) à Washington. C'est désormais certain: Donald Trump, le président des Etats-Unis, sera présent.

Sa porte-parole, Karoline Leavitt, l’a confirmé. Reste cette question: ne sera-t-il qu’un invité ou sera-t-il impliqué dans la procédure du tirage?

La présence de Trump au Kennedy Center n’a rien d’une grande surprise. Ces derniers mois, il est apparu à plusieurs reprises aux côtés du président de la Fifa, Gianni Infantino.

Prix de la paix, Heidi Klum et Village People

Le Valaisan de 55 ans a peut-être réussi à convaincre l’homme le plus puissant du monde de participer en lui offrant un petit «sucre». Infantino remettra vendredi, pour la première fois, le «Prix de la paix de la FIFA». Et Donald Trump pourrait en être le premier lauréat, du moins selon les rumeurs qui circulent.

President Donald Trump, left, shakes the hand of FIFA President Gianni Infantino at the conclusion of an announcement in the Oval Office of the White House, Friday, Aug. 22, 2025, in Washington. (AP P ...
Trump et Infantino se sont souvent rencontrés ces derniers mois. Image: keystone

Récemment, le résident de la Maison-Blanche, 79 ans, s’était exprimé à propos de la Coupe du monde organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, notamment au sujet des villes hôtes américaines.

Il avait menacé de retirer des matchs du Mondial à des villes gouvernées par les démocrates comme Los Angeles ou San Francisco pour les attribuer à d’autres localités. On ignore si la Fifa se laissera influencer par Trump.

Toujours à propos du Mondial👇

Le nouveau maillot de la Nati porte une technologie cachée

Pour cette première Coupe du monde à 48 participants, douze groupes de quatre équipes seront tirés au sort vendredi. Aux côtés d’anciennes gloires du football, d’autres stars mondiales participeront à la cérémonie, que la Fifa transforme en un grand spectacle.

L’événement sera animé par Heidi Klum, la mannequin vedette originaire du pays aux quatre titres de champion du monde, l’Allemagne. Elle conduira le tirage aux côtés de l’acteur Kevin Hart.

Heidi Klum arrives at the InStyle Imagemaker Awards on Thursday, Oct. 23, 2025, in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Heidi Klum animera la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, ce vendredi. Image: keystone

Klum était déjà présente lorsque, avant la Coupe du monde 2006 organisée dans son pays, les groupes avaient été tirés au sort. La star du mannequinat s'enthousiasme:

«La Coupe du monde unit le monde comme rien d’autre, et c’est un honneur incroyable d’être à nouveau partie prenante de cette magie – cette fois sur une scène encore bien plus vaste, avec trois pays hôtes et 48 équipes.»

Des prestations musicales seront assurées par Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger et le groupe Village People, qui interprétera son très vieux tube populaire Y.M.C.A, que Donald Trump a abondamment repris dans sa dernière campagne présidentielle, dansant dessus lors de meetings.

Une démo

Ymca Trump Dance GIFfrom Ymca GIFs
gif: tenor.com

Alors le président américain osera-t-il refaire sa danse vendredi à Washington, avec Gianni Infantino? Une chose est sûre: pareille scène inonderait de mèmes les réseaux sociaux.

Adaptation en français: Yoann Graber

