Rafel Navarro (à droite), ancien adjoint au FC Barcelone, est le nouveau coach de la Nati féminine. Image: www.imago-images.de

Le nouveau coach de la Nati a un palmarès à faire tourner la tête

Rafel Navarro succède à Pia Sundhage comme nouveau sélectionneur de la Nati féminine. Ce Catalan de 39 ans a accumulé les titres au FC Barcelone. Portrait.

Raphael Gutzwiller / ch media

En Suisse, peu de gens connaissent le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale féminine. Rafel Navarro, âgé de 39 ans, vient d’Espagne et était jusqu’ici l’entraîneur adjoint de l’équipe féminine du FC Barcelone.

Là-bas, il a travaillé avec les meilleures joueuses du monde, dont la triple «Joueuse mondiale de l’année» Aitana Bonmati, la double lauréate Alexia Putellas – ainsi que Sydney Schertenleib, qui fait désormais partie de ses protégées en sélection suisse.

Le nouvel entraîneur national entre Peter Knäbel, président de la fédération, et Marion Daube, directrice du football féminin. Image: ASF

Navarro est originaire de Gandesa, dans la région de Tarragone, à un peu plus de deux heures de route de Barcelone. En tant que joueur, il n’a évolué qu’au niveau amateur, mais il a très tôt acquis ses premières expériences d’entraîneur au CF Gandesa, puis au CF Reus. En 2019, Navarro a finalement rejoint le FC Barcelone comme assistant technique de l’équipe féminine.

Il a accumulé les titres

Navarro s’est bâti la réputation d’un formateur d’exception. Avec ce qui est sans doute la meilleure équipe féminine du monde, il a connu d’immenses succès. En six ans à Barcelone, il a remporté six fois le championnat d’Espagne, quatre fois la Coupe de la Reine et trois fois la Ligue des champions.

Il faut une sacrée armoire à la maison pour ranger tous ces trophées... image: instagram

Au sein de l’Association suisse de football (ASF), il occupe pour la première fois un poste d’entraîneur principal à un niveau professionnel. La directrice du football féminin, Marion Daube, explique dans le communiqué:

«Rafel apporte non seulement une grande expertise, mais aussi une passion évidente pour le travail avec les joueuses et les entraîneuses. Sa manière d'encourager les gens et de former des équipes correspond parfaitement à notre vision, qui est de faire progresser le football féminin suisse dans son ensemble. L'objectif sera de l'intégrer davantage et plus directement dans le travail avec les jeunes.»

Dans une interview accordée au Diari de Tarragona en décembre 2024, Navarro déclarait qu’il voyait son avenir à long terme à Barcelone: «Je suis heureux de faire partie de ce projet et je veux continuer à contribuer à la croissance du club.»

Il prend pourtant dès ce mardi la tête de l’équipe nationale féminine. L’entraîneur, qui parle apparemment très bien anglais, a été cité – dans ce même communiqué – à propos de son arrivée au sein de la Nati:

«Je suis très heureux de la confiance que m'accorde l'ASF et je me réjouis de contribuer au développement du football féminin suisse. La Suisse dispose d'un grand potentiel. Mon objectif est de le développer progressivement, en collaboration avec les joueuses et les membres du staff.»

Agé de 39 ans, Rafel Navarro est un homme de famille et père de deux enfants. Sur Instagram, il affiche une photo avec sa famille vêtue du maillot du Barça. Il pourra désormais l’échanger contre un maillot de la Nati féminine.

On espère une même photo familiale avec un trophée de la Nati. image: instagram

Le successeur de Pia Sundhage a été présenté officiellement ce mardi à 16h00, lors d’une conférence de presse à la Maison du football suisse à Muri (AG).

Adaptation en français: Yoann Graber