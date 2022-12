Entre la France et l'Argentine, votre coeur balance

Les résultats de notre sondage révèlent que la moitié de nos lecteurs soutient les Bleus et l'autre moitié l'Albiceleste. Vous aimez en revanche beaucoup Lionel Messi, parfois avec un peu de mauvaise foi.

Team watson Suivez-moi

On avait envie de savoir, alors on vous a posé la question: qui deviendra champion du monde, dimanche après-midi (16h) au stade de Lusail? Voici le résultat de notre sondage publié samedi:

Vous êtes une petite, toute petite majorité à soutenir l'Argentine plutôt que la France. Il peut paraître étrange de préférer un pays lointain à son voisin, mais on connaît la rivalité sportive qui existe entre les Bleus et les équipes de Suisse et puis, chez les Sud-américains, il y a un joueur que vous adorez.

>>> Suivez en direct la finale France-Argentine au Qatar

On le sait parce que lorsqu'on vous a demandé qui, selon vous, mériterait d'être élu meilleur joueur du tournoi, vous avez répondu ça:

Un choix qui s'apparente à de la mauvaise foi. Parce que, soyons honnêtes, Lionel Messi n'a pas illuminé ce Mondial. Il a certes fait quelques actions de classe et délivré trois passes décisives. Mais il n'a pas beaucoup pesé dans le jeu et trois de ses cinq buts ont été inscrits sur penalty.

Antoine Griezmann et Luka Modric, par leur science du placement, leur sacrifice pour l'équipe, leur débauche d'énergie, leur contribution à la construction et leur palette technique, mériteraient largement le titre de meilleur joueur de cette Coupe du monde.

Il n'est pas impossible, cependant, que Messi termine meilleur buteur de la compétition. Il a déjà marqué cinq buts, on l'a dit, et aurait même pu atteindre la barre des six réalisations s'il avait pu transformer un autre pénalty accordé aux Argentins face à la Pologne.

Le capitaine argentin en tête du classement des compteurs, c'est en tout cas le scénario que vous jugez le plus probable (ou celui que vous appelez de vos voeux):

On rappelle que Mbappé a lui aussi marqué 5 buts et que Giroud et Alvarez en sont à 4.

La dernière question portait sur le titre de meilleur gardien. Et là, on est d'accord, il n'y a aucune discussion possible: c'est bel et bien Hugo Lloris le plus fort entre les poteaux.

Emiliano Martinez arrive logiquement en 3e position, ce qui signifie que cette finale entre Français et Argentins sera aussi un duel de gardiens. Pour la suivre, rendez-vous en direct sur notre site dès 15h!