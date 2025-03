Vidéo: extern / rest/RTS

Il marque son premier but avec la Nati mais ne le sait pas

Miro Muheim a inscrit son premier goal pour l'équipe de Suisse sur une scène cocasse, mardi lors du succès contre le Luxembourg (3-1).

En général, un footballeur amateur qui marque son premier but dans un match officiel, même en junior, s'en souvient toute sa vie. Alors on imagine que Miro Muheim se rappellera toujours de sa première réussite avec l'équipe de Suisse, mardi lors de la victoire en amical contre le Luxembourg (3-1). D'autant plus que ce goal a quelque chose de particulier.

A la base, il n'a même pas été attribué au latéral gauche d'Hambourg (27 ans), qui honorait sa deuxième sélection seulement. La scène est cocasse. On rembobine.

Miro Muheim (en rouge) a été l'un des meilleurs Helvètes mardi contre le Luxembourg. Image: KEYSTONE

A la 29e minute, Ruben Vargas, qui a déjà inscrit le 1-0, enrhume la défense luxembourgeoise dans les seize mètres. Il frappe et marque, après une déviation de Miro Muheim. En direct, on voit à peine que c'est le défenseur suisse qui touche le ballon, au milieu d'une forêt de jambes. C'est 3-0. Le réalisateur TV ne cadre que Vargas, qui fête son but. Et c'est légitime: l'ailier du Séville FC a tout fait seul à la finition de cette action. Il pense avoir réalisé le doublé, d'autant que son nom apparaît en surimpression comme auteur de ce 3-0.

Mais voilà: après visionnage du ralenti, on se rend bien compte que c'est Muheim qui dévie le tir de Vargas (involontairement, apparemment), et plutôt deux fois qu'une: le ballon frappe d'abord son mollet gauche, avant de rebondir sur son tibia droit... Le gardien luxembourgeois, Anthony Moris, est battu.

Le but en vidéo Vidéo: extern / rest/RTS

Les commentateurs de la RTS David Lemos et Léonard Thurre tranchent à l'antenne: «Ce but va être attribué à Miro Muheim». Thurre ajoute:

«C'est assez drôle, parce que je ne suis pas sûr qu'il s'en rende compte»

Et on croit volontiers le consultant de la chaîne publique en voyant la non-réaction de Muheim après ce goal, qu'il n'a pas célébré (peut-être par respect pour son grand artisan, Vargas?).

Mais comme le veut le règlement, c'est bien le dernier joueur de l'équipe qui touche le ballon qui doit être crédité du but (même si le tir qu'il dévie est cadré, comme mardi). Le latéral gauche d'Hambourg a donc logiquement reçu cet honneur.

En plus de ce premier goal avec la Nati, le Zurichois a marqué des points contre le Luxembourg: il a délivré la passe décisive à Ruben Vargas pour le 1-0 et a été convaincant tant défensivement qu'offensivement.

On ne serait donc pas étonné de le revoir porter le maillot rouge à croix blanche et, pourquoi pas, marquer d'autres buts plus conventionnels.