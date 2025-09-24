ciel couvert12°
Football: Dortmund contrôle les publications de Felix Nmecha

Felix Nmecha a déjà fait plusieurs fois sensation avec ses publications sur les réseaux sociaux.
Felix Nmecha a déjà fait plusieurs fois sensation avec ses publications sur les réseaux sociaux.Image: keystone/shutterstock

Dortmund impose une curieuse obligation à l'un de ses joueurs

Felix Nmecha a créé la polémique avec des publications sur les réseaux sociaux. Conséquence: son club, le Borussia Dortmund, a pris une mesure rare.
24.09.2025, 11:5224.09.2025, 11:52
Christoph Cöln / t-online
Un article de
t-online

Que des footballeurs professionnels créent la polémique par des déclarations controversées n’a rien de nouveau. Cela fait partie du décor, comme la saucisse dans un stade. A l’époque, ces faux pas se déroulaient en direct, sous les projecteurs, lors de conférences de presse par exemple. Aujourd’hui, ils ont lieu surtout en ligne.

C’est le cas du joueur de Dortmund Felix Nmecha. Très actif sur les réseaux sociaux, il commente volontiers aussi l’actualité politique. Sur Instagram, l'international allemand (24 ans) a relayé des posts jugés homophobes. L’un d’eux provenait de Matt Walsh, qui se revendique «fasciste théocratique» et qui y dénigrait le terme «Pride», pourtant central pour la communauté LGBTQ. Walsh associait même ce mot au diable.

epa12340897 Felix Nmecha of Dortmund celebrates scoring the 3-0 goal during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and 1. FC Union Berlin in Dortmund, Germany, 31 August 2025. EP ...
Nmecha a rejoint le Borussia Dortmund à l'été 2023. Image: keystone

A l’époque, Nmecha a dû présenter des excuses aux dirigeants du Borussia Dortmund, qui négociaient alors son transfert depuis Wolfsburg. Le milieu de terrain a assuré qu’il n’était «en aucun cas homophobe». Profondément croyant, membre d’une église évangélique américaine aux positions ultra-conservatrices, il affirmait:

«Mon objectif est d’aimer les gens et de partager la vérité. Je ne crois pas être homophobe ou transphobe, pas le moins du monde.»

Il a ensuite tenté, de façon un peu confuse, d’expliquer pourquoi il s’était senti mal compris sur la question du «Pride». Les dirigeants de Dortmund s’en étaient contentés et avaient validé son transfert.

31.08.2025, Nordrhein-Westfalen, Dortmund: Fußball, Bundesliga, Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin, 2. Spieltag, Signal Iduna Park. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) bejubelt sein Tor zum 3:0. Foto ...
L'international allemand, très croyant, compte 4 sélections (1 but) avec la Mannschaft. Image: keystone

Mais désormais, le club passe à la vitesse supérieure. Comme le rapporte le quotidien Bild, Felix Nmecha doit désormais soumettre tous ses posts au service communication du BVB. L’objectif: lui faire prendre conscience des conséquences possibles de ses propos avant toute publication. Le joueur de 24 ans, recruté pour 30 millions d’euros, doit donc présenter ses textes à l'équipe social media du club avant de les mettre en ligne.

Le déclencheur: un hommage à Charlie Kirk

Tout est parti d’un commentaire publié par Nmecha à la mort de l’activiste ultraréactionnaire Charlie Kirk, il y a quelques jours. «Repose en paix auprès de Dieu. Un jour si triste», avait écrit le joueur, chrétien fervent. Proche du mouvement MAGA de Donald Trump, Kirk s’était distingué par ses propos méprisants envers les mères célibataires, les Afro-Américains ou les personnes trans. Avec son organisation Turning Point USA, il avait largement contribué à diffuser l’agenda trumpiste auprès de la jeunesse américaine.

Ils sont dans le pétrin à cause de leur message d'adieu

Une fois encore, Nmecha a été convoqué par les responsables du BVB pour s’expliquer. Il a finalement modifié son message, se contentant d’adresser ses condoléances et «beaucoup de force et la bénédiction de Dieu» aux proches de Kirk. Avec cette nouvelle règle interne, le Borussia Dortmund espère réduire à l’avenir l’impact des sorties publiques de son joueur et soigner l'image du club.

Adaptation en français: Yoann Graber

