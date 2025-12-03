en partie ensoleillé
Football: Baskett (Brattvag) craque lors des tirs au but

«Du jamais vu»: la séance de tirs au but vire à l’absurde

Une fin de match disputée en Norvège est partie en cacahuète lorsque le gardien a tenté de déstabiliser l'adversaire avec une méthode inédite.
03.12.2025, 09:2803.12.2025, 09:28

Les gardiens ont souvent le mauvais rôle lors des tirs au but. Ils ne peuvent pas quitter leur ligne avant le départ du ballon, et se font canarder à 11m par des joueurs de champ toujours plus puissants. Leur chance de réaliser l'arrêt est forcément réduite. Pour tenter d'inverser cette tendance, certains portiers n'hésitent pas à mener une véritable guerre psychologique face à l'adversaire.

Certains sautillent sur la ligne, d'autres parlent au tireur, d'autres encore amènent le ballon au joueur qui s'avance en tentant de l'intimider. Mais ce que nous avons découvert l'autre jour en Norvège dépasse tout ce qui avait été fait jusque-là. «Du jamais vu», a résumé La Gazzetta dello Sport, qui consacre tout de même chaque jour des dizaines de pages au football.

La stratégie grotesque d'un gardien de but pour perdre du temps

La scène se déroule lors du barrage de promotion/relégation en 2e division norvégienne entre Brattvag et Moss. Comme les deux équipes ont chacune gagné 2-1 lors des matchs aller et retour, une séance de tirs au but doit les départager. Cette fois encore, le score est serré, mais à un certain moment, un joueur de Moss a une balle de match, et donc de maintien. Si Artan Memedov marque, son équipe est sauvée en première division.

Le gardien de Brattvag, Kieran Baskett, tente alors le tout pour le tout et, dans l'espoir de déstabiliser le tireur, dégoupille totalement, récolant un carton jaune plus que mérité.

La scène en vidéo:

Son attitude n'a pas eu l'effet escompté puisqu'Artan Memedov n'a pas tremblé. Il a marqué le 5-4 synonyme de maintien pour son équipe de Moss. Brattvag évoluera donc toujours en 2e division la saison prochaine, mais sans son gardien Kieran Baskett. Prêté par Lierske SK jusqu'à la fin de l'année civile, ce gardien au fort tempérament retournera en Belgique pour la nouvelle saison. Ceux qui oseront le défier au point de penalty sont prévenus: il est capable de tout pour faire gagner son équipe.

(jcz)

