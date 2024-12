Le silence n'a pas été respecté à Essen. Image: imago-images.de

«L'Allemagne aux Allemands»: avant-match très agité outre-Rhin

Un homme a interrompu une minute de silence observée en hommage aux victimes de l'attaque à Magdebourg. Le public a immédiatement répliqué.

Plus de «Sport»

Encore sous le choc de l'attaque à la voiture-bélier sur le marché de Noël de Magdebourg, attaque ayant fait cinq morts et 200 blessés, l'Allemagne a rendu hommage à ses victimes jusque sur ses terrains de football.

«Le football professionnel allemand est choqué par l’attaque contre le marché de Noël à Magdebourg», a déclaré la Ligue allemande de football (DFL), qui a recommandé le port du brassard noir et décrété une minute de silence avant les derniers matchs de l'année civile.

Or à Essen, qui recevait en D3 allemande la réserve de Stuttgart, un supporter a gâché le moment de recueillement, criant haut et fort un slogan d’extrême droite: «L'Allemagne aux Allemands».

Ce qu'il s'est passé en vidéo Vidéo: twitter

Une initiative pas au goût d'une grande partie des 15'287 spectateurs venus assister à la rencontre au Stadion an der Hafenstraße. Indignés, ils ont d'abord hué et sifflé celui qui n'a pas respecté le silence, et ont ensuite scandé en cœur «Nazis raus», soit «Dehors les nazis».

Le calme est revenu après coup puis Essen a fini par partager les points avec Stuttgart II. Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes, embourbées dans les profondeurs du classement. Pour rappel, le FC Magdebourg, club de Bundesliga 2, jouait sur le terrain du Fortuna Düsseldorf au moment de l'attaque. L'information avait été diffusée sur écran géant en cours de partie, ce qui avait plongé le stade dans un silence absolu.

(roc)