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FC Barcelone: Lamine Yamal brandit un drapeau palestinien

Lamine Yamal lors de la parade du sacre du FC Barcelone.
Lamine Yamal lors de la parade du sacre du FC Barcelone. image: keystone/watson

Ce geste de Lamine Yamal fait polémique

La star du FC Barcelone, 18 ans, a brandi un drapeau palestinien lors de la parade pour fêter le titre national, lundi. Son entraîneur n'a pas vraiment aimé.
12.05.2026, 16:5512.05.2026, 16:55

«C'est son choix, il est majeur», a déclaré l'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick, mitigé mardi à propos du geste de son attaquant Lamine Yamal. Ce dernier a brandi un drapeau palestinien pendant la parade du sacre du Barça – titré en championnat d'Espagne – lundi.

«Ce sont des choses que je n'aime pas d'habitude», a déclaré Flick en conférence de presse mardi. «Je lui ai dit que c'est son choix, il est majeur», a-t-il cependant nuancé. Durant la parade des Blaugranas dans les rues de Barcelone, l'attaquant de 18 ans, deuxième du Ballon d'Or l'an dernier, a été aperçu brandissant un drapeau palestinien, depuis le bus où se trouvaient les joueurs.

FC Barcelona player Lamine Yamal holds a Palestinian flag as he celebrates with his team atop a bus after winning the Spanish La Liga title in Barcelona, Spain, Monday, May 11, 2026. (AP Photo)
Lamine Yamal a brandi un drapeau palestinien lors de la parade du FC Barcelone, qui fêtait son titre en Liga. Image: keystone

«Nous nous consacrons à jouer au football et nous devons tenir en compte ce que le public attend de nous», a ajouté Flick. Les Barcelonais ont remporté dimanche leur 29e titre en Liga, le deuxième consécutif, en dominant le Real Madrid, son grand rival, 2-0 au Camp Nou.

«Quand j'ai vu les gens dans les rues, si émus, c'était une sensation incroyable. J'étais très ému», a déclaré Flick, qui a perdu son papa dimanche, avant le duel contre les Madrilènes. «C'est pour ça qu'on est là: pour jouer au football, pour rendre les gens heureux». (ats/yog)

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