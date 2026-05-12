Lamine Yamal lors de la parade du sacre du FC Barcelone. image: keystone/watson

Ce geste de Lamine Yamal fait polémique

La star du FC Barcelone, 18 ans, a brandi un drapeau palestinien lors de la parade pour fêter le titre national, lundi. Son entraîneur n'a pas vraiment aimé.

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«C'est son choix, il est majeur», a déclaré l'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick, mitigé mardi à propos du geste de son attaquant Lamine Yamal. Ce dernier a brandi un drapeau palestinien pendant la parade du sacre du Barça – titré en championnat d'Espagne – lundi.

«Ce sont des choses que je n'aime pas d'habitude», a déclaré Flick en conférence de presse mardi. «Je lui ai dit que c'est son choix, il est majeur», a-t-il cependant nuancé. Durant la parade des Blaugranas dans les rues de Barcelone, l'attaquant de 18 ans, deuxième du Ballon d'Or l'an dernier, a été aperçu brandissant un drapeau palestinien, depuis le bus où se trouvaient les joueurs.

Lamine Yamal a brandi un drapeau palestinien lors de la parade du FC Barcelone, qui fêtait son titre en Liga. Image: keystone

«Nous nous consacrons à jouer au football et nous devons tenir en compte ce que le public attend de nous», a ajouté Flick. Les Barcelonais ont remporté dimanche leur 29e titre en Liga, le deuxième consécutif, en dominant le Real Madrid, son grand rival, 2-0 au Camp Nou.

«Quand j'ai vu les gens dans les rues, si émus, c'était une sensation incroyable. J'étais très ému», a déclaré Flick, qui a perdu son papa dimanche, avant le duel contre les Madrilènes. «C'est pour ça qu'on est là: pour jouer au football, pour rendre les gens heureux». (ats/yog)