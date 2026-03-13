Vidéo: twitter

Des fans français mis en cage en Coupe d'Europe

Les supporters de Strasbourg ont découvert l'un des parcages visiteurs les plus atypiques du continent, jeudi à Rijeka.

Plus de «Sport»

Les déplacements en Coupe d'Europe sont, pour beaucoup de fans, l'occasion de découvrir des destinations insolites. Ce jeudi en Conference League, ceux de Strasbourg ont été servis à Rijeka!

Si la petite ville croate (un peu plus de 100 000 habitants) a tout d'une destination charmante, en bord de mer et avec son architecture baroque, on ne peut pas en dire autant du secteur visiteur de son petit stade Rujevica (8 000 places). C'est tout simplement une énorme cage de fer, avec des grillages partout autour. Y compris au-dessus des têtes.

Autant dire que les quelques rangées de sièges dans cette cage n'offrent pas une vue imprenable sur la pelouse, pourtant juste en-dessous... Certains fans alsaciens n'ont pas manqué de filmer l'intérieur de ce parcage, certainement l'un des plus insolites d'Europe. Petits bonus: la vue – depuis l'arrière de la cage, à travers les barreaux – sur la mer, et le rock croate à coin dans les enceintes.

La cage depuis l'intérieur 📺 🔊 Vidéo: twitter

Ils sont 400 Strasbourgeois à avoir fait le déplacement jusqu'à Rijeka, ce jeudi, pour ce 8e de finale aller de la troisième compétition européenne dans la hiérarchie. Et ils savaient où ils mettaient les pieds, tant cette tribune est célèbre parmi les ultras du continent. Jason, fidèle du RC Strasbourg, confiait à RMC Sport avant le match:

«Je savais que c’était soit la Fiorentina, soit Rijeka au tirage au sort, et j’aime bien m’intéresser aux parcages, voir ce qui nous attend. Et je me suis dit: "Whaaa c’est quoi cette prison?!" J’ai mis un tweet: "Je n’ai pas posé des congés pour être emprisonné". On dirait qu’on est au départ d’une course de chevaux. En tout cas, c’est un parcage atypique dans un stade atypique.»

Certains supporters, grands voyageurs, préfèrent retenir l'expérience insolite – qui peut devenir une attraction touristique en soi – plutôt que le manque de confort. C'est le cas de Xavier, fan de Lille (qui a affronté Rijeka en 2023). Il racontait à France Bleu:

«C'est vraiment impressionnant à voir de l'intérieur. On a l'impression d'être enfermé dans une cage. Il y a des barreaux, du plexiglas. Il n'y a que cinq ou six rangées de sièges et on se sent un peu oppressé dedans. Mais j'en garde un bon souvenir parce que c'est vraiment un parcage atypique.»

Les fans strasbourgeois dans leur cage, jeudi à Rijeka. image: capture d'écran x

La cage sous un autre angle. image: capture d'écran x

Mais si cette cage a été installée, ce n'est pas pour créer un endroit original, mais bien par mesures de sécurité. A cause de la violence dans le championnat de Croatie. «C’est un parcage adapté aux supporters du Dinamo Zagreb et du Hajduk Split. Ils sont réputés pour avoir tendance à envoyer des fumigènes et des projectiles quasiment à tous les matchs», explique un supporter de Rijeka à RMC Sport.

Même si c'est aussi parfois le cas en Suisse, pas sûr que beaucoup de gens souhaitent voir ce genre de tribune aux allures de prison – et qui a de quoi exacerber l'agressivité – dénaturer nos stades...

Toujours en Coupe d'Europe👇 «Le coach de Tottenham a fait une faute professionnelle»

On ne sait pas si les fans de Strasbourg ont vu la belle prestation de leur équipe à travers les grillages. Elle s'est imposée 2-1 et a pris une jolie option sur la qualification en quart de finale. Le match retour aura lieu jeudi prochain en Alsace. Il n'y aura pas vue sur la mer cette fois. Mais sur la pelouse, oui.