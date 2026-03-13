beau temps
DE | FR
burger
Sport
Football

Conference League: les fans de Strasbourg en cage à Rijeka

Vidéo: twitter

Des fans français mis en cage en Coupe d'Europe

Les supporters de Strasbourg ont découvert l'un des parcages visiteurs les plus atypiques du continent, jeudi à Rijeka.
13.03.2026, 09:3013.03.2026, 09:30
Yoann Graber
Yoann Graber

Les déplacements en Coupe d'Europe sont, pour beaucoup de fans, l'occasion de découvrir des destinations insolites. Ce jeudi en Conference League, ceux de Strasbourg ont été servis à Rijeka!

Si la petite ville croate (un peu plus de 100 000 habitants) a tout d'une destination charmante, en bord de mer et avec son architecture baroque, on ne peut pas en dire autant du secteur visiteur de son petit stade Rujevica (8 000 places). C'est tout simplement une énorme cage de fer, avec des grillages partout autour. Y compris au-dessus des têtes.

Autant dire que les quelques rangées de sièges dans cette cage n'offrent pas une vue imprenable sur la pelouse, pourtant juste en-dessous... Certains fans alsaciens n'ont pas manqué de filmer l'intérieur de ce parcage, certainement l'un des plus insolites d'Europe. Petits bonus: la vue – depuis l'arrière de la cage, à travers les barreaux – sur la mer, et le rock croate à coin dans les enceintes.

La cage depuis l'intérieur 📺 🔊

Vidéo: twitter

Ils sont 400 Strasbourgeois à avoir fait le déplacement jusqu'à Rijeka, ce jeudi, pour ce 8e de finale aller de la troisième compétition européenne dans la hiérarchie. Et ils savaient où ils mettaient les pieds, tant cette tribune est célèbre parmi les ultras du continent. Jason, fidèle du RC Strasbourg, confiait à RMC Sport avant le match:

«Je savais que c’était soit la Fiorentina, soit Rijeka au tirage au sort, et j’aime bien m’intéresser aux parcages, voir ce qui nous attend. Et je me suis dit: "Whaaa c’est quoi cette prison?!" J’ai mis un tweet: "Je n’ai pas posé des congés pour être emprisonné". On dirait qu’on est au départ d’une course de chevaux. En tout cas, c’est un parcage atypique dans un stade atypique.»

Certains supporters, grands voyageurs, préfèrent retenir l'expérience insolite – qui peut devenir une attraction touristique en soi – plutôt que le manque de confort. C'est le cas de Xavier, fan de Lille (qui a affronté Rijeka en 2023). Il racontait à France Bleu:

«C'est vraiment impressionnant à voir de l'intérieur. On a l'impression d'être enfermé dans une cage. Il y a des barreaux, du plexiglas. Il n'y a que cinq ou six rangées de sièges et on se sent un peu oppressé dedans. Mais j'en garde un bon souvenir parce que c'est vraiment un parcage atypique.»
Les fans strasbourgeois dans leur cage, jeudi à Rijeka.
Les fans strasbourgeois dans leur cage, jeudi à Rijeka.image: capture d'écran x
La cage sous un autre angle.
La cage sous un autre angle. image: capture d'écran x

Mais si cette cage a été installée, ce n'est pas pour créer un endroit original, mais bien par mesures de sécurité. A cause de la violence dans le championnat de Croatie. «C’est un parcage adapté aux supporters du Dinamo Zagreb et du Hajduk Split. Ils sont réputés pour avoir tendance à envoyer des fumigènes et des projectiles quasiment à tous les matchs», explique un supporter de Rijeka à RMC Sport.

Même si c'est aussi parfois le cas en Suisse, pas sûr que beaucoup de gens souhaitent voir ce genre de tribune aux allures de prison – et qui a de quoi exacerber l'agressivité – dénaturer nos stades...

Toujours en Coupe d'Europe👇

«Le coach de Tottenham a fait une faute professionnelle»

On ne sait pas si les fans de Strasbourg ont vu la belle prestation de leur équipe à travers les grillages. Elle s'est imposée 2-1 et a pris une jolie option sur la qualification en quart de finale. Le match retour aura lieu jeudi prochain en Alsace. Il n'y aura pas vue sur la mer cette fois. Mais sur la pelouse, oui.

Plus d'articles sur le sport
Chris McSorley: «Le HC Sierre n'a aucune faiblesse»
Chris McSorley: «Le HC Sierre n'a aucune faiblesse»
de Silvan Hartmann
Un constructeur chinois en passe de débarquer en F1
Un constructeur chinois en passe de débarquer en F1
de nils kögler
Un arbitre ne devrait jamais oublier ça
Un arbitre ne devrait jamais oublier ça
de Fabien Feissli
Djokovic n'a pas aimé le geste de son adversaire
Djokovic n'a pas aimé le geste de son adversaire
de Yoann Graber
«Dans l'ombre de l'UTMB, les trails romands souffrent»
«Dans l'ombre de l'UTMB, les trails romands souffrent»
de Julien Caloz
«Le coach de Tottenham a fait une faute professionnelle»
«Le coach de Tottenham a fait une faute professionnelle»
de Yoann Graber
Une sale fréquentation éclabousse un équipier de Pogacar
Une sale fréquentation éclabousse un équipier de Pogacar
de Romuald Cachod
Une spécificité du calendrier rend Bodø/Glimt dangereux
Une spécificité du calendrier rend Bodø/Glimt dangereux
de Romuald Cachod
Voici les pires frasques de Gianni Infantino
Voici les pires frasques de Gianni Infantino
de Stefan Wyss
On en a la chair de poule
On en a la chair de poule
de Yoann Graber
Ce club portugais fait trembler les grands d'Europe
Ce club portugais fait trembler les grands d'Europe
de Julien Caloz
Sepp Blatter «Trump est malade, et Infantino lui ressemble»
Sepp Blatter «Trump est malade, et Infantino lui ressemble»
de François Schmid-Bechtel et Sebastian Wendel
Newcastle peut profiter d'un défaut insolite de son stade
Newcastle peut profiter d'un défaut insolite de son stade
«Honteux!»: la décision de cet arbitre de tennis fait polémique
«Honteux!»: la décision de cet arbitre de tennis fait polémique
de Yoann Graber
La pétanque suisse prend une mesure insolite pour aller aux JO
La pétanque suisse prend une mesure insolite pour aller aux JO
de Yoann Graber
Fiasco total pour l'écurie Aston Martin en F1
Fiasco total pour l'écurie Aston Martin en F1
de Romuald Cachod
Polémique autour du match de rugby Ecosse-France
Polémique autour du match de rugby Ecosse-France
Un tournoi de tennis très rare va naître près de la Suisse
Un tournoi de tennis très rare va naître près de la Suisse
de Yoann Graber
«Génial»: Une innovation en biathlon cartonne
«Génial»: Une innovation en biathlon cartonne
Une joueuse de tennis placée sous protection policière
2
Une joueuse de tennis placée sous protection policière
de Yoann Graber
Cet arbitre suisse raconte son improbable idée lors d'un match Iran-USA
Cet arbitre suisse raconte son improbable idée lors d'un match Iran-USA
de Sebastian Wendel
Cette Romande est une championne ultime
Cette Romande est une championne ultime
de Julien Caloz
Le curieux aveu d'une ancienne star du foot suisse
Le curieux aveu d'une ancienne star du foot suisse
Ce mythe du foot romand prend sa retraite et raconte ses «dernières fois»
Ce mythe du foot romand prend sa retraite et raconte ses «dernières fois»
de Yoann Graber
Le pilote le plus capé de la F1 n’est pas celui que l’on croit
Le pilote le plus capé de la F1 n’est pas celui que l’on croit
de Nicolas basquez
Blessures, conflit familial, soucis d’argent: Dominic Stricker se livre
Blessures, conflit familial, soucis d’argent: Dominic Stricker se livre
de simon hÄring
Un scandale de tricherie secoue la course à pied suisse
Un scandale de tricherie secoue la course à pied suisse
de Simon häring
Le rugby suisse est à 80 minutes d'un exploit historique
Le rugby suisse est à 80 minutes d'un exploit historique
de Romuald Cachod
La guerre en Iran met la Fifa dans l'embarras
2
La guerre en Iran met la Fifa dans l'embarras
de Sebastian Wendel
Marianne Fatton a un lien spécial avec la Patrouille des Glaciers
Marianne Fatton a un lien spécial avec la Patrouille des Glaciers
de Julien Caloz
Ce Romand a créé le site qui va aider tous les randonneurs à ski
Ce Romand a créé le site qui va aider tous les randonneurs à ski
de Yoann Graber
Deux clubs romands ont tenté de recruter DiDomenico
1
Deux clubs romands ont tenté de recruter DiDomenico
de Klaus Zaugg
Un scénario catastrophe guette le foot suisse
1
Un scénario catastrophe guette le foot suisse
de Romuald Cachod
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Il joue un morceau de Daft Punk sur un orgue vieux d'un siècle
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Ce mythe du foot romand prend sa retraite et raconte ses «dernières fois»
Figure emblématique du football romand, Gérard Castella (72 ans) – actuel chef de la formation à YB – va prendre sa retraite en juin. Il nous raconte sa belle et longue carrière.
C'est une légende du football romand qui va tirer sa révérence, tout prochainement. Gérard Castella (72 ans) a annoncé – dans une interview publiée dimanche 1er mars par les titres de Tamedia – qu'il prendra sa retraite en juin.
L’article