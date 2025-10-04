averses modérées10°
DE | FR
burger
Sport
Formule 1

GP de Singapour: des gilets réfrigérés pour les pilotes

Une nouvelle règle fait son apparition en Formule 1

Le GP de Singapour s'annonce intense ce dimanche. Mais au-delà du tracé exigeant, une autre difficulté attend les pilotes.
04.10.2025, 18:5304.10.2025, 20:20

Face aux températures extrêmes qui frappent le sud-est de l'Asie, la Formule 1 applique pour la première fois une nouvelle règle de protection contre la chaleur. Les pilotes seront ainsi autorisés à porter des gilets réfrigérants dans le cockpit lors du Grand Prix de Singapour, qui se dispute ce dimanche à 14h.

Cette mesure avait été envisagée après le GP de Qatar en 2023. Ce soir-là (la course se disputait en nocturne), la température extérieure était supérieure à 31 degrés et l'humidité proche de 75%. Plusieurs pilotes avaient souffert de symptômes de coup de chaleur: Esteban Ocon avait vomi dans son casque, Logan Sargeant avait dû abandonner et Fernando Alonso s'était plaint que son siège était trop chaud. Il avait même demandé si on pouvait verser de l’eau dessus lors d’un passage aux stands.

epa10908214 Dutch Formula One driver Max Verstappen of Red Bull Racing celebrates winning the Formula 1 Qatar Grand Prix in Lusail, Qatar, 08 October 2023. EPA/ALI HAIDER
Vainqueur de la course au Qatar en 2023, Max Verstappen avait eu très chaud lui aussi. Image: EPA

À Singapour ce dimanche, plus de 31 degrés et une forte humidité sont attendus le jour de la course. Pour préserver la santé des pilotes, la FIA a instauré de nouvelles dispositions: les voitures devront être équipées de modules de refroidissement, de pompes et d’échangeurs thermiques. Le poids minimal des monoplaces est relevé de cinq kilos, passant ainsi à 805 kg.

Une séance de sauna

Un pilote qui choisit de ne pas porter de gilet réfrigérant devra embarquer 500 grammes de lest supplémentaire. Le système ne deviendra obligatoire qu’à partir de 2026, mais de nombreuses écuries l’expérimentent déjà. Les premiers essais ont toutefois révélé des problèmes: certaines vestes ne fonctionnaient que pendant une vingtaine de minutes, et plusieurs pilotes se sont plaints de points de pression causés par les tuyaux de refroidissement.

Le pilote Mercedes George Russell, porte-parole du syndicat des pilotes, salue cette innovation.

«Quand on roule avec 90 % d’humidité et jusqu’à 60 degrés dans le cockpit, c’est un peu comme une séance de sauna en voiture»

Du côté de Williams, Carlos Sainz partage ce point de vue: «Si ça tombe en panne ou que ça ne marche pas, je ne m’inquiète pas. Mais quand ça fonctionne, c’est mieux, parce qu’on souffre un peu moins», a-t-il déclaré.

Les sponsors de Sauber sont dans la tourmente

Tous les pilotes n’adopteront pas le gilet ce week-end. Certains préfèrent continuer à miser sur des entraînements spécifiques en sauna. Le pilote Ferrari Charles Leclerc s’attend certes à des conditions difficiles, mais les juge supportables. Quant au vétéran Nico Hülkenberg, il résume la situation avec pragmatisme: «Puisqu'il faut de toute façon ajouter du lest dans la voiture, autant mettre la veste.»

(jcz/t-online/dpa)

Plus d'articles sur le sport
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
de Raphael Gutzwiller
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
de Romuald Cachod
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
de Yoann Graber
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
de Yoann Graber
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
de Romuald Cachod
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
de Romuald Cachod
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
de Yoann Graber
Lara Gut-Behrami a encore fait parler d'elle
Lara Gut-Behrami a encore fait parler d'elle
de rainer sommerhalder, etienne wuillemin
L'adversaire du FC Sion veut devenir redoutable grâce à cette machine
L'adversaire du FC Sion veut devenir redoutable grâce à cette machine
de Daniel Wyrsch
Holdener: «La décision de Gisin m'a bouleversée»
Holdener: «La décision de Gisin m'a bouleversée»
de Etienne Wuillemin
Cet objet doit disparaître des stades!
1
Cet objet doit disparaître des stades!
de Yoann Graber
F1: la Chine aurait un objectif caché avec ce bandeau cérébral
F1: la Chine aurait un objectif caché avec ce bandeau cérébral
de Jannik Sauer
La représentante suisse a fait de drôles de choix au Ballon d’Or
La représentante suisse a fait de drôles de choix au Ballon d’Or
La Suisse franchit un cap important dans la course aux JO
La Suisse franchit un cap important dans la course aux JO
de Rainer Sommerhalder
Une mesure symbolique a été prise pour honorer Muriel Furrer
Une mesure symbolique a été prise pour honorer Muriel Furrer
de Romuald Cachod
Ça a chauffé lors du match entre Bencic et Gauff
Ça a chauffé lors du match entre Bencic et Gauff
de Julien Caloz
Le coach d'YB est déjà sur la sellette
Le coach d'YB est déjà sur la sellette
de Fabian Geissberger
Ambri défie la logique avant un derby explosif
Ambri défie la logique avant un derby explosif
de Klaus Zaugg
Vingegaard va réparer une énorme anomalie
Vingegaard va réparer une énorme anomalie
de Romuald Cachod
Cette légende de Gottéron a reçu un type d'hommage qui divise
Cette légende de Gottéron a reçu un type d'hommage qui divise
de Yoann Graber
Une star du tennis crée un nouveau scandale «raciste» en Chine
Une star du tennis crée un nouveau scandale «raciste» en Chine
de Yoann Graber
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
de Stefan Wyss
GC veut abolir une habitude controversée du foot suisse
GC veut abolir une habitude controversée du foot suisse
de Yoann Graber
Cette pratique inévitable chez les para-nageurs fait polémique
Cette pratique inévitable chez les para-nageurs fait polémique
de Yoann Graber
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
de Niklas Helbling
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
de Klaus Zaugg
Cette compétition de golf est complètement folle
Cette compétition de golf est complètement folle
de Fabian Hock
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
de Klaus Zaugg
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
de Erik Roos
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
de Romuald Cachod
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
de Sebastian Wendel
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
1
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
de Adrian Bürgler
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
de Yoann Graber
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
de Martin Messmer
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
2
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
de William Laing
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
1
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
de Romuald Cachod
Thèmes
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission
1 / 10
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission

Shaolin Challenge

Tamy Glauser est mannequin et a défilé pour de grands noms de la mode tels que Louis Vuitton. Elle s'engage en faveur des droits LGBTQ.
partager sur Facebookpartager sur X
Trump se moque des démocrates avec des vidéos IA
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
3
Martin Pfister évoque une nouvelle variante pour le F-35
Lara Gut-Behrami a encore fait parler d'elle
Présente à la conférence de presse de pré-saison organisée par Swiss Ski, la Tessinoise a de nouveau affiché sa rigueur et sa fermeté, au grand désarroi des journalistes de Blick.
Pour Lara Gut-Behrami, chaque course cette saison aura un parfum de dernière fois. Et pour cause: au printemps prochain, la Tessinoise mettra un terme à sa carrière. Forte de ses 48 victoires en Coupe du monde, elle ne se laisse pas perturber par cette perspective et aborde son dernier hiver avec une détermination intacte.
L’article