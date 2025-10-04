Une nouvelle règle fait son apparition en Formule 1

Le GP de Singapour s'annonce intense ce dimanche. Mais au-delà du tracé exigeant, une autre difficulté attend les pilotes.

Face aux températures extrêmes qui frappent le sud-est de l'Asie, la Formule 1 applique pour la première fois une nouvelle règle de protection contre la chaleur. Les pilotes seront ainsi autorisés à porter des gilets réfrigérants dans le cockpit lors du Grand Prix de Singapour, qui se dispute ce dimanche à 14h.

Cette mesure avait été envisagée après le GP de Qatar en 2023. Ce soir-là (la course se disputait en nocturne), la température extérieure était supérieure à 31 degrés et l'humidité proche de 75%. Plusieurs pilotes avaient souffert de symptômes de coup de chaleur: Esteban Ocon avait vomi dans son casque, Logan Sargeant avait dû abandonner et Fernando Alonso s'était plaint que son siège était trop chaud. Il avait même demandé si on pouvait verser de l’eau dessus lors d’un passage aux stands.

Vainqueur de la course au Qatar en 2023, Max Verstappen avait eu très chaud lui aussi. Image: EPA

À Singapour ce dimanche, plus de 31 degrés et une forte humidité sont attendus le jour de la course. Pour préserver la santé des pilotes, la FIA a instauré de nouvelles dispositions: les voitures devront être équipées de modules de refroidissement, de pompes et d’échangeurs thermiques. Le poids minimal des monoplaces est relevé de cinq kilos, passant ainsi à 805 kg.



Une séance de sauna

Un pilote qui choisit de ne pas porter de gilet réfrigérant devra embarquer 500 grammes de lest supplémentaire. Le système ne deviendra obligatoire qu’à partir de 2026, mais de nombreuses écuries l’expérimentent déjà. Les premiers essais ont toutefois révélé des problèmes: certaines vestes ne fonctionnaient que pendant une vingtaine de minutes, et plusieurs pilotes se sont plaints de points de pression causés par les tuyaux de refroidissement.

Le pilote Mercedes George Russell, porte-parole du syndicat des pilotes, salue cette innovation.

«Quand on roule avec 90 % d’humidité et jusqu’à 60 degrés dans le cockpit, c’est un peu comme une séance de sauna en voiture»

Du côté de Williams, Carlos Sainz partage ce point de vue: «Si ça tombe en panne ou que ça ne marche pas, je ne m’inquiète pas. Mais quand ça fonctionne, c’est mieux, parce qu’on souffre un peu moins», a-t-il déclaré.



Tous les pilotes n’adopteront pas le gilet ce week-end. Certains préfèrent continuer à miser sur des entraînements spécifiques en sauna. Le pilote Ferrari Charles Leclerc s’attend certes à des conditions difficiles, mais les juge supportables. Quant au vétéran Nico Hülkenberg, il résume la situation avec pragmatisme: «Puisqu'il faut de toute façon ajouter du lest dans la voiture, autant mettre la veste.»

(jcz/t-online/dpa)