assez ensoleillé23°
DE | FR
burger
Sport
Formule 1

F1: Les sponsors de Sauber sont dans la tourmente

Les sponsors de Sauber sont dans la tourmente
Alors que Kick fait l’objet de vives critiques, Sauber en assurera la promotion ce week-end sur le circuit de Zandvoort, son partenaire titre Stake étant interdit aux Pays-Bas.
Image: getty

Les sponsors de Sauber sont dans la tourmente

Sommée de retirer le casino Stake de son nom pour le GP des Pays-Bas, couru dimanche, l’écurie helvétique Sauber intégrera la plateforme Kick dans son appellation, malgré les critiques qui la visent depuis une semaine.
27.08.2025, 19:0227.08.2025, 19:02
Romuald Cachod
Plus de «Sport»

Sauber ne se présentera pas au Grand Prix des Pays-Bas (dimanche, 15h) sous son nom commercial habituel: Stake F1 Team, en référence au puissant casino en ligne établi à Curaçao. Cette appellation avait pourtant été utilisée l’an passé, lorsque le cirque de la Formule 1 avait fait étape à Zandvoort.

Or après avoir mis en garde l’écurie helvétique en 2024, la Kansspelautoriteit, l’autorité néerlandaise de régulation des jeux d’argent, a durci les règles encadrant la promotion des casinos, empêchant cette année Sauber d’arborer le nom Stake sur ses monoplaces.

SPIELBERG, AUSTRIA - JUNE 27: Gabriel Bortoleto of Brazil driving the (5) Kick Sauber C45 Ferrari on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of Austria at Red Bull Ring on June 27, 2025 in Sp ...
Comme à Spa en juillet dernier, Stake cédera sa place à Kick sur les monoplaces Sauber.Image: Formula 1

L'équipe y est désormais habituée: en effet, d'autres pays, comme la Belgique, appliquent eux aussi une législation stricte sur les jeux d’argent. Une réglementation que l’écurie de Hinwil a appris à contourner en adoptant son nom technique: Kick Sauber F1 Team.

Créé par les fondateurs de Stake, Kick est un service de streaming vidéo qui, à ses débuts en 2022, permettait aux streamers de diffuser leurs parties de casino en ligne. Une façon de promouvoir indirectement Stake.

Depuis, Kick a grandi, au point de rivaliser avec le géant américain Twitch, propriété d’Amazon. Le secret de son succès? Un système de rémunération attractif pour les créateurs de contenus et une plateforme particulièrement permissive, avec peu ou pas de modération.

Pourquoi l'écurie Sauber fait rouler un pilote rival

Parmi les plus de 50 millions d’utilisateurs de Kick, on retrouve donc des streamers bannis de Twitch ainsi que des adeptes du trash streaming, une pratique consistant à adopter des comportements déviants et à commettre des actes violents et dégradants en direct, comme ceux infligés à Jean Pormanove.

Le Français, qui s’était fait une réputation en devenant le souffre-douleur de ses compagnons de stream, est décédé dans la nuit du 17 au 18 août, au cours d’un live de 12 jours diffusé sur la plateforme Kick, durant lequel il a été victime d’humiliations et de violences physiques, notamment des coups de poing, des tirs de fusil de paintball et des étranglements. «Une horreur absolue», a dénoncé la ministre française du Numérique Clara Chappaz.

Dans ses vidéos, Jean Pormanove apparaissait régulièrement aux côtés d’un certain «Coudoux», une personne en situation de handicap, placée sous curatelle, et elle aussi régulièrement humiliée ou violentée devant des milliers de spectateurs. Des faits qui soulèvent de sérieuses questions concernant la vulnérabilité des individus impliqués dans ces contenus.

Maltraité depuis des jours sur un stream, il décède en direct

Kick, qui assure vouloir collaborer avec les autorités françaises dans l’enquête sur la mort de Jean Pormanove, se retrouve plus que jamais dans la tourmente en raison de sa politique de modération, mais aussi parce qu'elle a déjà réactivé la chaîne du streamer, seulement quelques jours après l’avoir désactivée de son catalogue. Clara Chappaz souhaite désormais poursuivre la plateforme en justice pour «manquement».

C’est donc dans ce contexte délicat que l’écurie suisse fera la promotion de Kick ce week-end, après avoir quelque peu botté en touche à ce sujet. «Nous sommes attristés par cette tragédie. Nous faisons confiance à Kick pour faire toutes les démarches nécessaires afin de maintenir ses mesures de protection et de protéger les créateurs», a simplement déclaré l’équipe, par l’intermédiaire de l’un de ses porte-paroles.

Pas vraiment la meilleure façon de soigner son image, comme Sauber aspire pourtant à le faire, avant l’arrivée d’Audi la saison prochaine.

Plus d'articles sur le sport

Transferts dans le hockey suisse: bienvenue au Far West
de Klaus Zaugg
Ce Romand a battu un record du monde en plongeant d'une falaise
de Yoann Graber
Humeur
Mon nouveau maillot me pose un problème de conscience
de Julien Caloz
Le ping-pong a vécu une première historique
de Yoann Graber
L'US Open est menacé par un insecte «obsédé par le sexe»
de Florian Vonholdt
Pourquoi il est presque impossible d'assister à la Fête de lutte
de Klaus Zaugg
Camille Rast garde des séquelles de sa chute
de Sven Papaux
1
Une discipline historique des JO d'hiver est en danger
de Romuald Cachod
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
de Klaus Zaugg
Servette n’a toujours pas retenu la leçon
de Romuald Cachod
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
de Reto Fehr
Ce jeune coureur suisse révolutionne l’ultracyclisme
de Martin Probst
Pied de nez magistral adressé aux organisateurs de l'US Open
de Romuald Cachod
Cette scène en dit beaucoup sur la mentalité du LS en Coupe d'Europe
de Yoann Graber
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
de Yoann Graber
Ces stars de l'athlétisme se sont baignées (presque) incognito à Lausanne
de Marine Brunner
Le coach du LS a fait une chose inhabituelle avant d'affronter Besiktas
de Yoann Graber
De leader à pestiféré: le volcan marseillais a brûlé Adrien Rabiot
de Sven Papaux
Chaque mètre rapporte une fortune à la star d'Athletissima
de Julien Caloz
Ce trail romand offre des récompenses uniques au monde
de Julien Caloz
«Beaucoup sous-estiment ce qui nous attend avec Bâle contre Copenhague»
de Céline Feller, Christoph Kieslich et Jakob Weber
Inconscients du danger, ils jouent avec la mort en Valais
de Julien Caloz
4
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
de Romuald Cachod
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
de Julien Caloz
1
On a fait une rencontre improbable dans un café romand
de Julien Caloz
Ce tennisman est disqualifié pour une raison à peine croyable
de florian vonholdt
Ce sommet valaisan cache une terrible réalité
de Julien Caloz
«Swiss Ski est une machine qui continuera à tourner parfaitement»
de François Schmid-Bechtel et Simon Häring
Elise Chabbey est une championne ultime
de Julien Caloz
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
de Jakob Weber et Céline Feller
Ce minuscule club vit un véritable conte de fées
de Ralf Meile
Les coachs des équipes pros ont un défi inhabituel en Coupe de Suisse
de Yoann Graber
Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau
de Yoann Graber
Thèmes
Les travaux à Lausanne
1 / 13
Les travaux à Lausanne

La gare de Lausanne
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Témoignage d'un donneur de cellules souches du sang
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
2
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
3
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
Pourquoi il est presque impossible d'assister à la Fête de lutte
La Fête fédérale de lutte commence ce vendredi. Mais pour y assister, il faut s’accrocher: malgré une arène de 56 500 places, les billets se font rares, les organisateurs ne voulant pas des «opportunistes».
En réalité, il ne devrait pas être difficile d’obtenir un billet pour la Fête fédérale de lutte à Mollis, dans le canton de Glaris. Et pour cause: l’arène peut accueillir 56 500 personnes. Pourtant, décrocher un ticket est extrêmement compliqué. Sans connaître le système de distribution propre à l'événement, les chances d’y parvenir sont quasi nulles. En revanche, ceux qui le comprennent peuvent le contourner et, avec un peu de préparation, décrocher leur place pour ce rendez-vous très convoité.
L’article