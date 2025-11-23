en partie ensoleillé-2°
Sport
Formule 1

Coup de tonnerre en F1: Norris et Piastri disqualifiés

Coup de tonnerre au Grand Prix de Las Vegas
Lando Norris a été disqualifié du Grand Prix de Las Vegas.Image: getty

Coup de tonnerre en F1: deux top pilotes disqualifiés

Les deux pilotes McLaren ont été disqualifiés plusieurs heures après le GP de Las Vegas, ce qui relance totalement le suspense pour le championnat.
23.11.2025, 11:0823.11.2025, 11:31

Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Las Vegas dans la nuit de samedi à dimanche. Mais la victoire du quadruple tenant du titre passe au second plan: le leader du championnat du monde Lando Norris (McLaren) et son coéquipier Oscar Piastri ont en effet été disqualifiés, plusieurs heures après la course.

Lando Norris, qui s'était rapproché du titre mondial en terminant 2e, et son coéquipier australien (4e) ont été sanctionnés en raison d'une usure trop prononcée de la planche située sous la monoplace. Ce qui constitue une illégalité technique, a rappelé la Formule 1.

La F1 pourrait vivre un retournement aussi fou qu’inattendu

Cette suspension relance donc la course au titre: les deux pilotes McLaren ne marquent aucun point, permettant à Max Verstappen de revenir à hauteur de Piastri, à 24 longueurs de Lando Norris, alors qu'il reste 58 points à engranger au maximum.

Parti en deuxième position, «Mad Max» s'est imposé sans trembler avec plus de 20 secondes d'avance sur Norris pour cueillir son 69e succès en F1. La deuxième place revient finalement à un autre Britannique, George Russell (Mercedes), alors que le podium est complété par l'Italien Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Des points pour Hülkenberg

Du côté des Sauber, l'Allemand Nico Hülkenberg a terminé dans les points pour la neuvième fois de la saison (7e). Son coéquipier Gabriel Bortoleto a quant à lui dû abandonner après seulement trois tours. Le Brésilien avait provoqué une collision avec Lance Stroll lors du départ, endommageant sa propre voiture.

(ats/roc)

