L'écurie Sauber cherche à remplacer le Chinois Zhou Guanyu. image: keystone

Sauber séduit toujours malgré ses piètres résultats

Dernière au classement des constructeurs, l'écurie suisse peine à exister en course. Elle attire pourtant toujours les pilotes. Il faut dire qu'elle propose le «projet le plus fascinant et le plus ambitieux» du paddock.

Jannik Sauer

C'est un fait: Sauber est à la traîne cette saison. A Monza le week-end dernier, Valtteri Bottas – dernier au classement des pilotes – a pris la 16e place du Grand Prix d'Italie et Zhou Guanyu a terminé deux positions derrière lui. L'écurie basée à Hinwil (ZH) n'avance pas. Elle est la moins bonne du championnat. Or elle reste une valeur sûre et est plébiscitée par les pilotes. Sauber a la cote sur le marché des transferts.

L'équipe n'a confirmé qu'un pilote pour la saison prochaine. Il s'agit du talentueux Nico Hülkenberg. L'Allemand quittera Haas en fin d'année et s'est engagé sur le long terme. Le deuxième cockpit, lui, est encore disponible, et de nombreux pilotes espèrent le décrocher.

Si Sauber est aussi attractive, c'est parce qu'elle deviendra l'écurie d'usine Audi à partir de 2026. Le constructeur allemand va apporter sa puissance financière, mais aussi et surtout son savoir-faire concernant les moteurs. Ce projet ambitieux est désormais porté par le nouveau patron de l'équipe: le Lausannois Mattia Binotto, qui a longtemps assumé des responsabilités chez Ferrari.

Sauber: seule écurie à n'avoir marqué aucun point cette saison. image: Keystone

Binotto a représenté pour la toute première fois son nouvel employeur à l'occasion du Grand Prix d'Italie, couru il y a une semaine. Dans le paddock, il a déclaré auprès de la chaîne Sky que son équipe disposait actuellement du «projet le plus fascinant et le plus ambitieux de toute la Formule 1». Il souhaite désormais apprendre rapidement l'allemand afin de pouvoir mieux communiquer avec ses nouveaux collègues.

Interrogé au sujet de Nico Hülkenberg, le Chief Operating Officer (COO) et Chief Technical Officer (CTO) de l'écurie – soit le directeur des opérations et directeur technique – a estimé qu'il s'agissait d'un «pilote constant, expérimenté et rapide, surtout en qualifications». Il s'est dit heureux de pouvoir travailler avec lui à long terme.

Quid du deuxième pilote? Mattia Binotto a évoqué les noms de Sebastian Vettel et Mick Schumacher. L'un d'eux pourrait tenir le volant Sauber à l'avenir, d'autant que Binotto les connaît très bien. Vettel était pilote titulaire au sein de la Scuderia sous la direction du Lausannois. Il n'exclut pas un retour en Formule 1. Schumacher a fait partie de la Ferrari Driver Academy, l'usine à talents de la marque au «cheval cabré».

Mattia Binotto lorsqu'il travaillait chez Ferrari. Image: keystone

«J'adore Sebastian. On apprécie davantage sa classe quand on travaille avec lui», a déclaré Binotto à propos du quadruple champion du monde de F1. En ce qui concerne Mick, actuel pilote de réserve de l'écurie Mercedes, l'ingénieur de 54 ans sait «à quel point il peut être fort».

«Il est sur notre liste, comme beaucoup d'autres» Mattia Binotto

Sauber – ou plutôt Audi – n'a pas encore pris sa décision. «Je ne suis là que depuis quelques semaines», a rappelé Binotto, avant de poursuivre: «Nous ne sommes pas pressés, mais nous voulons prendre notre décision avant la fin du mois de septembre». Cela permettra à l'équipe d'avancer et d'ouvrir de nouvelles perspectives.

Pour que Sauber retrouve à l'avenir sa place parmi les meilleures écuries de Formule 1, certains problèmes devront néanmoins être réglés. La voiture actuelle est trop lente et use fortement les pneumatiques. Binotto a donc du pain sur la planche, surtout qu'il doit aussi mettre en place et gérer une nouvelle structure.

Adaptation en français: Romuald Cachod.