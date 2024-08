Sebastian Vettel a participé à la course VTT Swiss Epic. image: instagram

Cette star de la F1 a relevé un défi insolite en Suisse

Sebastian Vettel, quadruple champion du monde de Formule 1, a participé anonymement à une course VTT dans notre pays. Et il a beaucoup transpiré.

Soraya Sägesser / ch media

Les spectateurs présents à l'arrivée de la course Swiss Epic à Davos, le samedi 24 août, ont eu une surprise: casque et lunettes de soleil sur le nez, c'est le champion du monde de Formule 1 Sebastian Vettel qui a franchi la ligne, sur son VTT. Pourtant, son nom ne figurait pas dans la liste de départ.

Mais la star allemande ne voulait pas manquer ce superbe spectacle à travers les Alpes suisses. Une fois descendu de selle, l'ex-pilote a rigolé:

«J'ai déjà fait beaucoup de vélo par le passé, mais pas autant de VTT que maintenant, ici»

Sebastian Vettel lors de la course Swiss Epic, fin août 2024. image: instagram

340 kilomètres, plus de 11'000 mètres de dénivelé et cinq jours de course à travers le pays: la Swiss Epic fait partie des courses de vélo les plus difficiles à l'intérieur de nos frontières. Des stars du VTT comme Nino Schurter ou Mathias Flückiger y ont également participé par le passé.

«Le défi m'a titillé», explique Sebastian Vettel. Pour le quadruple champion du monde de F1 (2010, 2011, 2012 et 2013), qui réside en Suisse, l'occasion était parfaite, avec cette course, de découvrir encore davantage son pays d'accueil:

«C'est une manière agréable, mais fatigante, de découvrir la Suisse»

Malgré l'effort, il a quand même pu prendre quelques photos des paysages.

Un rêve et un avenir flou

Sebastian Vettel s'est inscrit sous le nom de jeune fille de sa femme, Hanna, pour ne pas être reconnu. Il a ainsi participé sous le nom de Sebastian Sprater. L'ex-crack de la F1 a roulé tout le long avec son ami de longue date, Maik Sparmann. Ils ont terminé à la 129e place. «C'était dur, mais incroyablement beau. Le temps et le paysage, c'était comme dans un rêve», s'est enthousiasmé Vettel. Ce n'était pas sa première course VTT: il y a quelques semaines, il a participé à une épreuve d'un jour de 150 kilomètres dans le nord de la Norvège.

Sebastian Vettel (à gauche) et son coéquipier et ami Maik Sparmann. image: instagram

L'Allemand n'a pas voulu révéler, au micro de la SRF, quel serait son prochain défi sportif. Actuellement, les rumeurs à son sujet vont bon train en Formule 1. Beaucoup spéculent sur le retour de Sebastian Vettel dans le sport automobile. A partir de 2026, Audi reprendra l'actuelle équipe Kick-Sauber. L'écurie tient déjà un pilote: l'Allemand Nico Hülkenberg.

On ne sait pas encore si Vettel formera à l'avenir un duo en F1 chez Audi avec son compatriote ou si l'un des pilotes actuels de Kick-Sauber, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, prendra cette seconde place.

Sebastian Vettel en 2019, alors pilote de F1 chez Ferrari. Image: keystone

On en saura davantage au plus tard lors du premier Grand Prix de la saison prochaine, le 16 mars 2025.

Adaptation en français: Yoann Graber