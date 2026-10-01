en partie ensoleillé15°
DE | FR
burger
Sport
France

Décès de la skieuse française Juliette Willmann en Argentine

Juliette Willmann n'est plus.
Juliette Willmann n'est plus.image: Facebook

Décès de la skieuse française Juliette Willmann en Argentine

La freerideuse Juliette Willmann est décédée mardi à l’âge de 29 ans, emportée par une avalanche en Argentine.
01.10.2026, 08:3901.10.2026, 08:39

La skieuse Juliette Willmann est décèdée à 29 ans, emportée mardi par «une avalanche en Argentine», a annoncé mercredi la Fédération française de ski.

La freerideuse française avait notamment remporté «le Freeride World Qualifier en 2018» et participé «au Freeride World Tour jusqu’en 2022», rappelle dans son communiqué la FFS.

La skieuse était «la fille de Philippe Willmann, ancien entraîneur de l’équipe de France féminine de ski alpin, et sœur d’Alison, ancienne membre des équipes de France», écrit la Fédération.

Juliette Willmann était en Patagonie avec son compagnon, guide à Chamonix, blessé lors de l'avalanche et évacué vers un hôpital, rapporte le site spécialisé Ski Chrono.

«Juliette Willmann est bien décédée. C’est une skieuse professionnelle qui est bien impliquée dans la vie locale», a confirmé Olivier Greber, président de la compagnie des guides de Chamonix, joint par l’AFP.

«Pierre-Idris Mehdi (réd: son compagnon) ne s’en sort pas trop mal visiblement mais il est très affecté. Je crois qu’ils étaient jeunes mariés. Il est guide ici depuis deux ans et fait partie des jeunes guides pointus de la vallée. Il était parti mi-août je crois pour ce voyage dont je ne connais pas la raison», a-t-il ajouté.

(afp/roc)

Plus d'articles sur le sport
Federer pourrait bientôt changer de rôle à la Laver Cup
Federer pourrait bientôt changer de rôle à la Laver Cup
de Julien Caloz
Cette star du foot a trouvé la parade contre la vente de ses autographes
Cette star du foot a trouvé la parade contre la vente de ses autographes
de Yoann Graber
La Nati a déjoué un sacré traquenard
La Nati a déjoué un sacré traquenard
de Romuald Cachod
Ajoie cartonne et met cette équipe romande en grand danger
Ajoie cartonne et met cette équipe romande en grand danger
de Klaus Zaugg
On a testé l&#039;entraînement qui fait suer les champions
On a testé l'entraînement qui fait suer les champions
de Jérémie Crausaz
Mbappé prend un gros risque avec ses crampons suisses
1
Mbappé prend un gros risque avec ses crampons suisses
de Romuald Cachod
Les prochains matchs de la Nati valent plusieurs millions
Les prochains matchs de la Nati valent plusieurs millions
de Julien Caloz
La pièce secrète de Roger Federer à Londres
La pièce secrète de Roger Federer à Londres
de Julien Caloz
Pourquoi les Suisses adorent courir
1
Pourquoi les Suisses adorent courir
de Niclas Zettergren
«Ils m’ont traité comme un chien»: la pépite de l&#039;Allemagne a un parcours fou
«Ils m’ont traité comme un chien»: la pépite de l'Allemagne a un parcours fou
de Niklas Helbling
Les fans de Gottéron sont furax contre leur club et l&#039;ont fait savoir
Les fans de Gottéron sont furax contre leur club et l'ont fait savoir
de Yoann Graber
Manzambi a eu un geste inhabituel pendant l&#039;hymne national
5
Manzambi a eu un geste inhabituel pendant l'hymne national
de Yoann Graber
Le terrain de la Laver Cup a quelque chose de très rare en tennis
Le terrain de la Laver Cup a quelque chose de très rare en tennis
de Yoann Graber
Granit Xhaka aurait trompé les autorités américaines
2
Granit Xhaka aurait trompé les autorités américaines
de Andreas Maurer
Thèmes
Explosion à Neuchâtel le 29 septembre
1 / 11
Explosion à Neuchâtel le 29 septembre
source: watson / antoine menusier
partager sur Facebookpartager sur X
Il a été élu l’ours brun le plus gros d’Alaska
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
L'Europe remporte la Laver Cup
Les tennismen européens ont remporté l'édition 2026 de cette compétition qui les oppose au reste du monde. Alexander Zverev a apporté les points décisifs ce dimanche.
Le numéro 2 mondial Alexander Zverev, l'homme fort de l'année, a apporté les points de la victoire de l'Europe sur l'équipe «Monde», en battant dimanche à Londres, dans le premier simple de la troisième et dernière journée, l'Américain Learner Tien en deux manches 7-6 (7/3), 6-3.
L’article