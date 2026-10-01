Juliette Willmann n'est plus. image: Facebook

Décès de la skieuse française Juliette Willmann en Argentine

La freerideuse Juliette Willmann est décédée mardi à l’âge de 29 ans, emportée par une avalanche en Argentine.

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La skieuse Juliette Willmann est décèdée à 29 ans, emportée mardi par «une avalanche en Argentine», a annoncé mercredi la Fédération française de ski.

La freerideuse française avait notamment remporté «le Freeride World Qualifier en 2018» et participé «au Freeride World Tour jusqu’en 2022», rappelle dans son communiqué la FFS.

La skieuse était «la fille de Philippe Willmann, ancien entraîneur de l’équipe de France féminine de ski alpin, et sœur d’Alison, ancienne membre des équipes de France», écrit la Fédération.

Juliette Willmann était en Patagonie avec son compagnon, guide à Chamonix, blessé lors de l'avalanche et évacué vers un hôpital, rapporte le site spécialisé Ski Chrono.

«Juliette Willmann est bien décédée. C’est une skieuse professionnelle qui est bien impliquée dans la vie locale», a confirmé Olivier Greber, président de la compagnie des guides de Chamonix, joint par l’AFP.

«Pierre-Idris Mehdi (réd: son compagnon) ne s’en sort pas trop mal visiblement mais il est très affecté. Je crois qu’ils étaient jeunes mariés. Il est guide ici depuis deux ans et fait partie des jeunes guides pointus de la vallée. Il était parti mi-août je crois pour ce voyage dont je ne connais pas la raison», a-t-il ajouté.

(afp/roc)