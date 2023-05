Les Ticino Rockets participeront-ils à la prochaine saison de Swiss League? Cette incertitude fait le malheur du HC Arosa. image: instagram

La fédération suisse se ridiculise avec le cas des Ticino Rockets

L'équipe tessinoise aurait dû communiquer le 30 avril si elle restait ou non en deuxième division. Elle ne l'a pas fait, et la fédération laisse couler. Au détriment du HC Arosa: sans réponse, le club grison, candidat à la promotion, a dû s'inscrire un échelon en-dessous.

Marcel Kuchta / ch media

Adrian Fetscherin est en colère. Le très actif directeur du HC Arosa ne fait pas mystère de son mécontentement. Interrogé par CH Media, le groupe de watson, il écrit lundi:

«La fédération (SIHF) nous traite de manière injuste. La SIHF n'a reçu aucune inscription, et encore moins jusqu'à hier, les documents nécessaires de la part des Ticino Rockets...» Adrian Fetscherin, directeur du HC Arosa

Par «hier», Fetscherin entendait le 30 avril, qui, après plusieurs reports, était la date limite actuelle (la première était mi-février!) pour que le club tessinois règle correctement son avenir en Swiss League.

Les Ticino Rockets, 10e et derniers du dernier exercice, ne sont pas très attractifs en Swiss League. image: instagram

Lundi soir, Arosa a mis fin aux spéculations et a fait savoir officiellement:

«Avec la journée d'hier (dimanche), la date limite pour l'inscription des équipes dans les ligues respectives a expiré. Avec l'élimination en demi-finales des play-offs et l'échec sportif de la promotion en Swiss League, le HC Arosa s'est attelé à la planification du championnat de MyHockey League 2023/2024 et l'a entre-temps pratiquement terminée en ce qui concerne l'effectif. Du côté de la Swiss Ice Hockey Federation, le HC Arosa n'a pas été contacté.» Le HC Arosa

L'équipe grisonne évoluera donc la saison prochaine en troisième division.

Solution emmentaloise et acharnement outre-Gothard

La voie devrait donc être libre pour les Ticino Rockets. La semaine dernière, les Tessinois ont annoncé qu'ils étaient en bonne voie pour trouver des solutions financières et infrastructurelles. Langnau aurait l'intention de s'engager dans le projet porté par le HC Ambri-Piotta. Les jeunes hockeyeurs emmentalois prendraient donc la place de ceux du HC Lugano, qui s'est retiré de cette équipe ferme après sept ans.

L'incertitude liée aux Ticino Rockets a empêché le HC Arosa (photo) de préparer une équipe pour la Swiss League. image: instagram

Mais tout n'est pas encore fixé. Alors que la couverture financière semble être plus ou moins en place, les dirigeants des Rockets, en particulier le président d'Ambri Filippo Lombardi, ont travaillé d'arrache-pied pour résoudre le problème du site.

L'actuelle patinoire de Biasca, domicile des Tessinois, doit être utilisée à l'avenir par l'équipe féminine d'Ambri. Les Rockets ont donc frappé à la porte de celle de Bellinzone, où il fallait apparemment encore surmonter quelques obstacles politiques – qui ont manifestement pris plus de temps que prévu. Et c'est la raison pour laquelle la SIHF semble ne plus être très regardante sur les délais.

Filippo Lombardi, président du HC Ambri-Piotta, club auquel appartiennent les Ticino Rockets en tant qu'équipe ferme. Image: KEYSTONE

En fin de compte, la fédération suisse de hockey sur glace n'a pas donné et ne donne pas une image d'elle-même très avantageuse. Même si l'on peut comprendre les efforts déployés pour conserver un membre de longue date de la Swiss League, toute cette intrigue entre le Tessin et les Grisons a l'air d'être un coup de force tessinois. D'autant plus que la Swiss League aurait pu compter sur Arosa, un club désireux d'être promu. Mais, apparemment, de puissants tireurs de ficelles agissent en arrière-plan du projet des Rockets et veulent imposer la survie de l'équipe ferme d'Ambri.

Avec Arosa, la Swiss League serait gagnante

Dans ce spectacle indigne d'une ligue professionnelle, le perdant est d'une part la Swiss League qui, en tant que produit global, renoncerait volontiers aux Ticino Rockets, économiquement peu attractifs (moyenne de spectateurs la saison dernière: 114) et sportivement imprévisibles (52 (!) joueurs utilisés lors du dernier exercice), mais rarement compétitifs.

Et d'autre part, bien sûr, le HC Arosa qui, en tant que club traditionnel dans le pays, aurait attiré de nombreux fans dans les patinoires et aurait été un véritable argument de vente pour la ligue, qui cherche toujours désespérément un sponsor.

Le pire des cas n'est pas encore exclu: que les Ticino Rockets se retirent quand même (c'est théoriquement possible à tout moment) et que la Swiss League se retrouve, en fin de compte, avec seulement neuf équipes. Ce serait le comble de l'incompétence.

