Le duel Fribourg-Lausanne sera serré, mais un favori se dégage

Gottéron et le LHC s'affrontent dès ce lundi soir en demi-finales des play-off de National League. Un duel explosif entre deux équipes très proches l'une de l'autre.

Les demi-finales des play-off s'annoncent bouillantes. Les ZSC Lions espèrent prendre leur revanche sur Zoug après leur finale perdue en 2022, lorsque les Zurichois avaient laissé filer un avantage de 3-0 et le titre de champion de la manière la plus cruelle possible. Et en Suisse romande, le duel indécis et rare à ce stade de la compétition déchaîne les passions.

Les duels en saison régulière

Fribourg – Lausanne 3-2 (après prolongation)

– Lausanne 3-2 (après prolongation) Lausanne – Fribourg 1-2 (après prolongation)

1-2 (après prolongation) Lausanne – Fribourg 6-3

– Fribourg 6-3 Fribourg – Lausanne 4-3

Aux confrontations directes, Gottéron a donc un avantage sur le LHC.

Fribourg-Lausanne 1-0

L'attaque

En saison régulière, Gottéron et Lausanne avaient pratiquement le même nombre de buts.

Buts marqués chaque 60 minutes* * A égalité numérique sur la glace.

En play-off, Fribourg a eu un peu plus de mal à trouver le chemin des filets que les Vaudois à cinq contre cinq. Mais en termes de nombre de tirs, Gottéron a été plus efficace jusqu'à présent. Un point donc pour les deux équipes.

Fribourg-Lausanne 2-1

La défense

Depuis l'arrivée de Christian Dubé à la bande, les Dragons ont toujours développé leur jeu en misant sur une défense solide. Lors de la saison régulière, la défense fribourgeoise était la troisième meilleure derrière celles des ZSC Lions et Davos. Gottéron s'est encore amélioré en play-off dans ce secteur et a concédé encore moins d'occasions contre Lugano.

Occasions concédées chaque 60 minutes* * A 5 contre 5 sur la glace.

Lausanne était un peu plus faible que son rival romand en saison régulière et a ensuite rencontré en quart de finale un adversaire (Davos) qui lui a laissé l'initiative du jeu et n'a que rarement exercé beaucoup de pression. Avantage donc à Fribourg pour la défense.

Fribourg-Lausanne 3-1

Nombre de tirs et occasions crées

Si le LHC n'est pas à la hauteur de Gottéron sur le plan défensif, il est en revanche nettement plus efficace pour se créer des occasions. En effet, les Vaudois sont en tête de la Ligue dans cette catégorie. Mais comme nous l'avons vu lors de la saison régulière et de la série contre Davos, il ne suffit pas de dominer pour marquer.

Opportunités créées dans les confrontations directes Expected goals à 5 contre 5

Les chiffres révèlent que dans les duels directs, Lausanne a eu plus d'occasions que les Dragons à 5 contre 5 dans trois des quatre matches.

Fribourg-Lausanne 3-2

Le style de jeu

Ce qui rend les Vaudois particulièrement dangereux offensivement, c'est qu'ils peuvent marquer sur différentes actions (après une attaque rapide, un fore-checking ou une phase de possession). Or un fore-checking agressif devrait les aider contre la bonne défense de Fribourg, qui n'est pas très à l'aise dans ce registre.

Gottéron est lui-même le plus dangereux dans les attaques rapides, un domaine dans lequel LHC a du mal à défendre (on l'a encore vu contre Davos). Le point du «style de jeu» revient toutefois au canton de Vaud en raison de la polyvalence lausannoise.

Fribourg – Lausanne 3-3

Les gardiens

Le duel des portiers sera passionnant à suivre: Reto Berra a réalisé une très bonne saison, mais il a été éclipsé par Connor Hughes pendant la saison régulière. Ce dernier a certes disputé nettement moins de matchs en raison d'une blessure, mais il a été convaincant lorsqu'il était entre les poteaux. Les choses ont toutefois quelque peu changé en playoffs.

«Goals Saved Above Expected» chaque 60 minutes Dans toutes les situations.

Les deux gardiens ont parfois fait de mauvais matchs en quarts de finale, mais Hughes a été particulièrement moins performant qu'en saison régulière. Le duel des portiers tourne donc à l'avantage des Dragons.

Fribourg – Lausanne 4-3

Situations spéciales

Durant la saison régulière, Fribourg-Gottéron a été l'équipe la plus dangereuse de la Ligue en supériorité numérique. Les Dragons ont aussi été excellents dans ce registre lors du quart de finale contre Lugano. Lausanne, quant à lui, est passé du 2e pire jeu de puissance en saison régulière à un niveau acceptable en play-off.

Efficacité en power-play Pourcentage d'occasions en supériorité numérique transformées en but.

En infériorité numérique, les deux équipes ont évolué dans des sphères similaires et ont subi un coup de frein en play-off. Lausanne a été légèrement meilleur en saison régulière, mais lors des séries finales, Fribourg a pris une légère avance.

Efficacité en infériorité numérique Pourcentage de situations d'infériorité numérique surmontées sans encaisser de but.

Fribourg – Lausanne 5-3

Les entraîneurs

Le Fribourgeois Christian Dubé connaît sans doute un peu mieux le hockey sur glace suisse (comme joueur et entraîneur) que Geoff Ward. Mais le Canadien a déjà fêté de plus grands succès en tant qu'entraîneur - en 2011, il a remporté la Stanley Cup en tant qu'assistant à Boston. Dubé, quant à lui, vient tout juste de remporter contre Lugano la 2e série de play-off de sa carrière d'entraîneur. Le point revient donc au LHC et à Ward.

Fribourg – Lausanne 5-4

L'état de forme

Les deux équipes ont dû disputer sept matchs en quart de finale. Elles ont donc gagné et perdu autant de fois. Les Dragons ont bénéficié d'un jour de repos supplémentaire en raison du calendrier des matchs, mais cela ne devrait pas faire une énorme différence sur l'ensemble de la série. Point pour les deux.

Fribourg – Lausanne 6-5

Conclusion

Sur le papier, la deuxième demi-finale est nettement plus équilibrée que le duel entre Zurich et Zoug. Ce derby romand sera une confrontation entre la force de frappe offensive du LHC et la défense très solide de Fribourg. Une chose est certaine: Connor Hughes devra absoluement s'améliorer si Lausanne veut atteindre la finale. Et contre le power-play fribourgeois, les Vaudois ne pourront pas se permettre autant d'indiscipline que contre Davos.