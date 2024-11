Christian Wohlwend ne pourra pas affronter Ajoie dans un futur proche. Image: KEYSTONE

Le HC Ajoie impose une clause à peine croyable à son ex-entraîneur

Pour engager Christian Wohlwend, encore salarié du club jurassien, Olten a dû faire une énorme et inhabituelle concession.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Plus de «Sport»

Christian Wohlwend a été démis de ses fonctions à Ajoie et remplacé par Greg Ireland. Le club jurassien devait toutefois lui verser son salaire jusqu'à la fin de son contrat en fin de saison. Mais entre-temps, Wohlwend a été engagé par Olten.

Ajoie a alors libéré son ancien coach qu'à une condition: Olten devait, en contrepartie, retirer sa demande de promotion.

«Sinon, Ajoie ne m'aurait pas libéré», témoigne Christian Wohlwend. Et ce même si une promotion en National League n'est pas réaliste sportivement pour Olten. Conséquence: les Soleurois ne joueront pas un éventuel barrage promotion/relégation contre Ajoie (qui se profile comme le cancre de la National League) en fin de saison. Et Christian Wohlwend n'aura, ainsi, pas à affronter son ancienne équipe.



Ramener des émotions

Mais le président d'Olten, Marc Thommen, n'a sans doute pas retiré cette demande d'autorisation à jouer dans l'élite le cœur lourd. Premièrement, son équipe n'est pas en état, sportivement et encore moins économiquement, de revenir en première division. Elle ne le sera pas non plus sous Christian Wohlwend dans un premier temps. Deuxièmement, Olten récupère les 20'000 francs déposés lors de la demande de promotion.

Malgré ses qualités, Christian Wohlwend n'a pas pu empêcher le début de saison difficile d'Ajoie. Image: KEYSTONE

Les Oltenois ont engagé Christian Wohlwend jusqu'au printemps prochain, plus une option de deux saisons supplémentaires jusqu'en 2027. Autrement dit: ils veulent en tout cas se maintenir en Swiss League et viennent de balayer les rumeurs d'un retour volontaire vers le hockey amateur, comme l'a fait Langenthal.

Marc Thommen explique que le changement d'entraîneur (et donc le limogeage de Gary Sheehan) était devenu nécessaire. Il s'agit maintenant de stabiliser la situation et de ramener les émotions dans l'équipe. «Mais le développement d'une stratégie à plus long terme dépend aussi de la manière dont la Swiss League va se positionner», prévient Marc Thommen.

Marc Thommen, président du EHC Olten. image: ch media

Il considère l'engagement d'un «Mister Swiss League» comme un premier pas dans la bonne direction. La fédération (dont la Swiss League fait partie) est actuellement à la recherche d'un général de bureau qui s'occupera exclusivement des intérêts de la deuxième division. A l'instar de Denis Vaucher pour la National League.

Une clause spéciale dans le contrat de Wohlwend

Le président efficace d'Olten a bien mis en place la nouvelle orientation et a engagé comme directeur sportif Thomas Roost, l'une des personnalités les plus intéressantes du hockey suisse. En tant que collaborateur de longue date du bureau de scouting européen de la NHL, Thomas Roost ne dispose pas seulement d'excellentes relations dans le monde du hockey; il a aussi une grande expérience dans la gestion et le recrutement du personnel.

Si les clubs cherchent des joueurs, ce sont avant tout des êtres humains qui arrivent. Et la personnalité peut être aussi importante que le talent.

Mais les dieux du hockey réservent toujours des surprises aux Oltenois. Christian Wohlwend a certes signé jusqu'en 2027, mais il bénéficie, lui aussi, d'une clause intéressante dans son contrat. Olten et son président ne veulent pas la révéler, mais watson la connaît:

le coach peut résilier son contrat à la fin de chaque saison en cas d'offre d'un club de National League.

Christian Wohlwend ne retrouvera pas ses ex-joueurs ajoulots de sitôt. Image: KEYSTONE

Ce serait assez ironique d'imaginer Christian Wohlwend revenir dans l'élite, mais pas Olten...

Aucun candidat sérieux au barrage

Olten a donc, conformément à la demande d'Ajoie, retiré sa demande de promotion. Bâle n'en a pas déposé, celle de Sierre sera refusée et La Chaux-de-Fonds devra jouer tous ses matchs à domicile du barrage à Neuchâtel. Autrement dit: pas chez lui. Ce serait également le cas la saison prochaine en National League.

Cela signifie que le seul candidat sérieux à la promotion restant est Viège.

Le cas de La Chaux-de-Fonds en détail👇 «La Tchaux» pourra jouer en National League, mais il y a un problème

Pour les Valaisans, l'occasion de retrouver l'élite n'a donc jamais été aussi favorable ces 52 dernières années, depuis la relégation. Alors investiront-ils en conséquence? Le directeur général Sébastien Pico ne respire pas l'euphorie de la promotion:

«Notre devise est l'humilité»

Il peut certes parler d'humilité, mais mettre les bouchées doubles en coulisses pour l'opération promotion... Mais le CEO ne veut pas non plus entendre parler de cette «opération». Il ne peut même pas confirmer que Viège engagera les deux étrangers supplémentaires pour un éventuel barrage.

Et puis, ce que Sébastien Pico se garde bien de dire, c'est que le conseil d'administration souhaite – dans l'esprit de l'«opération humilité» – réduire le budget d'au moins un demi-million pour la saison prochaine. Difficile, dans ces conditions, d'imaginer une promotion.

En résumé: Olten renonce à la montée, Bâle n'en veut pas, Sierre ne peut pas, Viège est tiède et La Chaux-de-Fonds sans patrie. Dans ces conditions, le nouvel entraîneur d'Ajoie, Greg Ireland, peut coacher son équipe en peignoir depuis son salon. Il n'y a aucun risque de relégation pour les Jurassiens. Et s'il devait y avoir un barrage, ce ne serait qu'un spectacle d'opérette.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber