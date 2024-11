Sondre Olden et le HCC évoluent dans une patinoire qui n'est pas aux normes de l'élite. image: watson

«La Tchaux» pourra jouer en National League, mais il y a un problème

Le HC La Chaux-de-Fonds aura le droit de jouer dans l'élite en cas de promotion, mais à une condition. Et celle-ci va fortement déplaire aux fans.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Quatre clubs de Swiss League ont déposé leur demande de promotion: OIten, La Chaux-de-Fonds, Viège et Sierre.

Contrairement à l'année dernière, le HC La Chaux-de-Fonds va obtenir l'autorisation de jouer en première division.

Mais s'il accède à l'élite dès la saison prochaine, il devra y jouer tous ses matchs à domicile à la patinoire du Littoral à Neuchâtel.

Et ce dès l'éventuel barrage de promotion/relégation à la fin de l'exercice en cours contre le dernier de National League. Pour cause: l'antre habituelle des Neuchâtelois du haut, les Mélèzes, n'est pas aux normes.

L'extérieur de la patinoire des Mélèzes. Image: KEYSTONE

Un club qui souhaite passer de la Swiss League à la National League doit déposer une demande de promotion et payer une taxe de 20'000 francs. Si la demande est refusée, l'argent est remboursé. En cas de validation, les 20'000 francs sont perdus.

Contrairement à «La Tchaux», Olten et Viège pourront, eux, disputer le barrage et la saison prochaine de National League dans leur patinoire. Mais les chances de promotion sportive des Soleurois sont nulles et celles des Valaisans ne sont guère plus grandes. Le HC Viège s'est habitué depuis longtemps à parler de promotion, mais il vit confortablement en deuxième division.

Paysans contre aristocrates

Le HC La Chaux-de-Fonds recevra donc, cette fois, l'autorisation d'évoluer dans l'élite. Mais la condition de jouer au Littoral à Neuchâtel – cette patinoire contient 6'500 places et est aux normes de la National League – est explosive pour le HCC et ses fans. Un problème lié au contexte culturel singulier du canton de Neuchâtel.

La rivalité entre les «paysans» du haut (La Chaux-de-Fonds) et les «aristocrates» du bas (Neuchâtel) y est profondément enracinée.

Les Mélèzes ne sont plus aux normes pour la National League. Image: KEYSTONE

A tel point que si La Chaux-de-Fonds devait disputer le barrage de promotion/relégation contre Ajoie au Littoral, les habitants de Neuchâtel viendraient soutenir les Jurassiens... En National League, le HCC aurait donc de quoi se sentir à l'extérieur lors de ses matchs à domicile. Et pas sûr que tous ses fans soient prêts à faire les 20 minutes de voiture pour descendre encourager les Abeilles à Neuchâtel.

C'est aussi la raison qui explique que le HCC préfère investir des millions dans le projet de rénovation des Mélèzes plutôt que de devenir locataire permanent du Littoral.

La patinoire du Littoral à Neuchâtel, elle, est conforme aux normes de la National League. Image: KEYSTONE

La stratégie rusée de McSorley

Le HC Sierre a également déposé une demande de promotion. Depuis que Chris McSorley a repris le club et qu'il tire les ficelles du projet de nouvelle patinoire, on voit les choses en grand dans la ville valaisanne. Un sacre de Sierre en Swiss League n'est pas à exclure, mais sa demande d'évoluer dans l'élite sera rejetée. La raison? Sa patinoire, Graben, est inadaptée à la première division.

Alors pourquoi le club valaisan a-t-il déposé une demande qui n'a aucune chance d'aboutir? Il s'agit, en fait, d'une manœuvre intelligente. Chris McSorley la détaille:

«Nous savons que nous n'obtiendrons pas d'autorisation de promotion. Mais en déposant la demande, nous apprenons tout ce qui est demandé et nous pouvons aussi intégrer ces informations dans la planification de la nouvelle arène.»

Si le parlement de la ville dit oui le 11 décembre, une nouvelle enceinte sera construite d'ici 2029. De quoi donner au HC Sierre les moyens de ses ambitions, à savoir un retour en National League. Avec sa «demande test», le club valaisan ne perd même pas d'argent. Celui-ci est en effet remboursé si la demande est refusée.

Du coup, seul un sacre en Swiss League de La Chaux-de-Fonds, Viège ou Olten permettra la tenue du barrage de promotion/relégation. Si c'est Bâle qui est titré – ce qui est tout à fait possible –, il n'y aura pas de barrage pour la deuxième année consécutive.

Les Bâlois n'ont pas déposé de demande de promotion, au grand dam de leur directeur sportif Kevin Schläpfer. Une situation folle: dans l'une des villes les plus riches de la planète, la direction du club estime qu'elle ne peut pas financer une équipe de hockey sur glace dans l'élite.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber