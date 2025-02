Luca Cereda entraîne Ambri-Piotta depuis 2017. image: keystone/watson

Le coach d’Ambri a deux places dans la patinoire

Luca Cereda est fortement lié au club léventin, qu'il entraîne depuis 2017 et pour lequel il a joué. Le technicien a raconté une anecdote qui prouve l'intensité de cette relation.

Le HC Ambri-Piotta a la réputation notoire d'être un club familial, auquel on reste lié à vie d'une manière ou d'une autre, dès qu'on y a mis un patin. Une anecdote racontée récemment par le coach actuel, Luca Cereda, vient renforcer cette image.

C'est peu dire que le Tessinois (43 ans) a une relation étroite avec le club léventin: il y a été formé, y a fait ses débuts pros et est venu y terminer sa carrière en 2007, avant donc d'entraîner la première équipe depuis huit ans.

Luca Cereda a une relation étroite avec le HC Ambri-Piotta. Image: KEYSTONE

Invité du podcast Hockey Talk de CH Media, le groupe auquel appartient watson, Luca Cereda a expliqué qu'il possède toujours un abonnement de saison dans la patinoire d'Ambri, qu'il paie toujours de sa poche. Et ce malgré le fait qu'avec sa fonction, il possède à chaque match une place privilégiée au bord de la glace.

Le technicien a cet abonnement depuis 2017, date à laquelle il est devenu coach de la première équipe. C'est aussi l'année où sa mère est décédée et lui a transmis l'abo (son père en détient également un). Luca Cereda précise:

«De cette façon, j'ai pu prendre le siège de ma mère à la maison avant que l'ancienne Valascia ne soit démolie. Et quand je ne serai plus entraîneur, j'espère que j'utiliserai moi-même l'abonnement»

Samedi lors de la réception d'Ajoie (19h45), le coach léventin était bel et bien sur le banc et non pas assis sur son siège en tribune. Il a dirigé et encouragé ses troupes jusqu'à la victoire aux tirs aux buts contre Ajoie (5-4). Un succès précieux: Ambri lutte actuellement pour une place en play-in, qui pourrait ensuite leur offrir un ticket pour les play-off. (yog)