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Hockey sur glace: Théo Rochette avec la Suisse au Mondial

Jan Cadieux a sélectionné le Lausannois Théo Rochette pour le Championnat du monde à domicile.
Jan Cadieux a sélectionné le Lausannois Théo Rochette pour le Championnat du monde à domicile. image: watson

Belle surprise pour les fans du LHC au Mondial

Le sélectionneur de la Nati, Jan Cadieux, a dévoilé sa liste pour le Championnat du monde. L'attaquant du Lausanne HC, Théo Rochette, en fait partie.
12.05.2026, 15:1912.05.2026, 15:19

Jan Cadieux a dévoilé sa sélection pour le Mondial à domicile qui débute vendredi. Au terme des derniers ajustements dans la foulée des matchs de l'Euro League, le coach de l'équipe de Suisse a retenu 3 gardiens, 8 défenseurs et 14 attaquants pour former son groupe qui compte six joueurs de NHL.

Comme annoncé la semaine dernière, le défenseur Janis Moser, des Lightning de Tampa Bay, rejoint la sélection. Les défenseurs Giancarlo Chanton, Fabian Heldner et Simon Seiler ainsi que les attaquants Yannick Frehner et Tyler Moy ne font en revanche pas partie de l'équipe.

Moy avait été le topscorer de la sélection au Mondial 2025 où la Suisse a conquis l'argent, mais l'absence du joueur des Rapperswil-Jona Lakers ne représente pas vraiment une surprise. Il n'est pas très précieux dans les tâches défensives et s'est montré discret en attaque lors de la préparation.

Théo Rochette en revanche a passé le «cut». L'attaquant de Lausanne (24 ans) disputera son premier Mondial, tout comme son homologue Attilio Biasca, un des trois joueurs du champion de Suisse Fribourg-Gottéron avec Christoph Bertschy et Reto Berra.

Theo Rochette repond aux journalistes lors d&#039;une rencontre avec les medias avant les playoffs du Lausanne Hockey Club (LHC) ce mardi 17 mars 2026 a Lausanne. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Théo Rochette vivra son premier Mondial. Image: KEYSTONE

La participation de Philipp Kurashev, qui doit encore passer des examens médicaux, sera réévaluée de jour en jour. Tant qu'il y a une chance que le joueur des San Jose Sharks puisse rejoindre le groupe, Jan Cadieux laisse une place ouverte en attaque avant d'annoncer son contingent définitif.

Dans un communiqué de la fédération, Jan Cadieux déclare:

«La décision concernant la sélection pour le Championnat du monde a été tout sauf facile. Tous les joueurs ont fait preuve d’un engagement énorme au cours des quatre dernières semaines de préparation et ont tout donné pour la Suisse. Même ceux qui ne participeront pas au Mondial à domicile ont marqué l’équipe de leur empreinte grâce à leur engagement et leur attitude et ont poussé leurs coéquipiers au quotidien. »
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Et de poursuivre: «Chaque joueur a contribué à notre progression en tant qu’équipe. Les prochains entraînements serviront désormais à peaufiner les derniers détails. L’impatience est immense à l’approche du coup d’envoi du Championnat du monde contre les Etats-Unis.» (ats/yog)

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