Belle surprise pour les fans du LHC au Mondial
Jan Cadieux a dévoilé sa sélection pour le Mondial à domicile qui débute vendredi. Au terme des derniers ajustements dans la foulée des matchs de l'Euro League, le coach de l'équipe de Suisse a retenu 3 gardiens, 8 défenseurs et 14 attaquants pour former son groupe qui compte six joueurs de NHL.
Comme annoncé la semaine dernière, le défenseur Janis Moser, des Lightning de Tampa Bay, rejoint la sélection. Les défenseurs Giancarlo Chanton, Fabian Heldner et Simon Seiler ainsi que les attaquants Yannick Frehner et Tyler Moy ne font en revanche pas partie de l'équipe.
La liste de la Nati pour le Mondial
🚀 So sieht das vorläufige Kader für die Heim-WM aus!— Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) May 12, 2026
💪🏼 Voici la sélection provisoire pour les Mondiaux à domicile!
🇨🇭 Ecco la rosa provvisoria per il Mondiale casalingo!
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Moy avait été le topscorer de la sélection au Mondial 2025 où la Suisse a conquis l'argent, mais l'absence du joueur des Rapperswil-Jona Lakers ne représente pas vraiment une surprise. Il n'est pas très précieux dans les tâches défensives et s'est montré discret en attaque lors de la préparation.
Théo Rochette en revanche a passé le «cut». L'attaquant de Lausanne (24 ans) disputera son premier Mondial, tout comme son homologue Attilio Biasca, un des trois joueurs du champion de Suisse Fribourg-Gottéron avec Christoph Bertschy et Reto Berra.
La participation de Philipp Kurashev, qui doit encore passer des examens médicaux, sera réévaluée de jour en jour. Tant qu'il y a une chance que le joueur des San Jose Sharks puisse rejoindre le groupe, Jan Cadieux laisse une place ouverte en attaque avant d'annoncer son contingent définitif.
Dans un communiqué de la fédération, Jan Cadieux déclare:
Et de poursuivre: «Chaque joueur a contribué à notre progression en tant qu’équipe. Les prochains entraînements serviront désormais à peaufiner les derniers détails. L’impatience est immense à l’approche du coup d’envoi du Championnat du monde contre les Etats-Unis.» (ats/yog)