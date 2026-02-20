en partie ensoleillé
JO 2026: Fanny Smith remporte l'argent en ski cross

Fanny Smith of Switzerland, silver medallist reacts after the final of the women&#039;s Freestyle Skiing Ski Cross at the 2026 Olympic Winter Games in Livigno, Italy, on Friday, February 20, 2026. (KE ...
Fanny Smith a remporté la médaille d'argent du ski cross aux JO 2026. image: Keystone

Une troisième médaille olympique pour Fanny Smith

La Vaudoise a remporté l'argent vendredi en ski cross, aux JO de Milan-Cortina. Sa 3ème breloque personnelle dans des Jeux olympiques, la 15e de la Suisse lors de cette édition.
20.02.2026, 13:4320.02.2026, 13:43

Magnifique Fanny Smith! La Vaudoise de 33 ans a décroché une troisième médaille consécutive aux Jeux olympiques en remportant l'argent vendredi à Livigno. Elle a terminé derrière l'Allemande Daniela Maier et devant la Suédoise Sandra Näslund.

Après deux médailles de bronze obtenues à PyeongChang (2018) et Pékin (2022), la skieuse de Villars a obtenu son plus beau métal sur la plus grande des scènes. Sur une piste qu'elle ne semblait pas porter dans son coeur, elle s'est montrée diablement solide tout au long de la journée, jusqu'en finale.

Silver medalist Switzerland&#039;s Fanny Smith (3), left, and gold medalist Germany&#039;s Daniela Maier (1) embrace after the women&#039;s ski cross finals at the 2026 Winter Olympics, in Livigno, It ...
Fanny Smith (à gauche) et la médaillée d'or Daniela Maier.image: Keystone

Partie en troisième position, la double championne du monde (2013 et 2025) a placé une attaque décisive à mi-parcours pour dépasser Sandra Näslund. Elle n'a juste pas pu revenir sur Daniela Maier, qui l'avait devancée en 2022 sur le podium avant que le CIO n'attribue aussi une breloque à la Vaudoise après un recours.

Des regrets pour une autre Suissesse

Derrière Fanny Smith, la Grisonne Talina Gantenbein (5e) et la Genevoise Sixtine Cousin (7e) ont été éliminées en demi-finale. Ce fut particulièrement dur pour Gantenbein, battue par la Française Marielle Berger Sabbatel à la photo-finish.

Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème

La Zurichoise Saskja Lack a vu quant à elle son parcours prendre fin en quart de finale. (ats/yog)

Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
