JO 2026: Noé Roth gagne la médaille d'argent en Aerials

epa12761728 Silver medalist Noe Roth from Switzerland reacts in the podium after the Men&#039;s Aerials finals of the Freestyle Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in ...
Le Zougois Noé Roth, nouveau vice-champion olympique. Image: keystone

La médaille de Noé Roth est historique pour la Suisse

Le Zougois est devenu, ce vendredi, vice-champion olympique d'Aerials (ski acrobatique). Il a offert à la Suisse sa 16e médaille, un record dans des JO d'hiver.
20.02.2026, 15:2420.02.2026, 15:28

Le Zougois Noé Roth a décroché la médaille d'argent en Aerials (ski acrobatique), vendredi à Livigno. Il apporte à la Suisse une 16e breloque aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, un nouveau record dans les Jeux d'hiver.

Double champion du monde en titre de la discipline (2023 et 2025), Noé Roth (25 ans) a été battu pour 1,02 point par le Chinois Wang Xindi. Il a réussi le même saut qui lui avait permis de remporter l'or mondial il y a un an en Engadine, mais cela n'a pas suffi pour monter sur le toit de l'Olympe.

Switzerland&#039;s Noe Roth competes during the men&#039;s Freestyle Skiing Freeski aerials qualification at the 2026 Olympic Winter Games in Livigno, Italy, on Friday, February 20, 2026. (KEYSTONE/Mi ...
Noé Roth a réalisé un superbe dernier saut.Image: KEYSTONE

Son pote Pirmin Werner (26 ans), médaillé de bronze en Engadine, a quant à lui échoué au 5e rang après avoir manqué son saut lors de la «superfinale». Le Zurichois a flanché au pire moment après avoir été excellent tant en qualification que dans la première partie de la finale.

Un médaillé miraculé

En fin de matinée, Noé Roth a pourtant frisé la correctionnelle en terminant à la 12e et dernière place qualificative pour la finale. Mais le Zougois a nettement haussé son niveau pour aller décrocher sa première médaille olympique.

Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO

Avec cette 16e breloque, la Suisse bat son record de 15 médailles atteint à trois reprises, en 1988 (Calgary), en 2018 (PyeongChang) et en 2022 (Pékin). Et la délégation helvétique a encore des chances d'améliorer son total, notamment grâce aux équipes de curling masculine et féminine. (ats/yog)

