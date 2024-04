Marco Odermatt a failli se faire un genou

Le triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde s'est essayé au ski de fond. Ça aurai pu très mal finir.

Dans les disciplines alpines, personne n'arrive à la cheville de Marco Odermatt - le Nidwaldien est à l'aise sur des lattes larges. Mais il en va tout autrement sur les skis nordiques fins.

La preuve: Vidéo: watson

En Norvège, Marco Odermatt s'est récemment essayé au ski de fond. Peu avant de passer sous un pont, il a été déséquilibré, a failli perdre un ski et a finalement atterri brutalement sur les fesses. Le champion a pris sa bourde avec humour et a souri à la caméra du skieur norvégien Kaspar Kindem. Ce dernier a partagé la courte vidéo sur Instagram et a tagué Odermatt dans la story avec le commentaire «pas si stable». (dvm)