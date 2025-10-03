en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Sport
moto

MotoGP Indonésie: les habitants expulsés à cause du circuit

A cause du Grand Prix moto d'Indonésie, des villageois ont été expropriés.
A cause du Grand Prix moto d'Indonésie, des villageois ont été expropriés. image: keystone/afp

Le Grand Prix moto d'Indonésie cache une réalité «inacceptable»

La construction du circuit de Mandalika, où ont lieu ce week-end les épreuves de la catégorie reine MotoGP, a entraîné l'expropriation de villageois. Ils crient à l'injustice.
03.10.2025, 16:5603.10.2025, 16:56
Jack MOORE / afp

Derrière le grand prix MotoGP d'Indonésie, qui se dispute ce week-end sur l'île de Lombok, se joue l'avenir incertain de nombreux villageois expulsés pour permettre un vaste projet d'aménagement touristique.

Dans ce pays de 270 millions d'habitants passionné de moto, des dizaines de familles autochtones Sasak se disent confrontées à des expulsions foncières et se battent pour obtenir une indemnisation.

«Ils nous ont forcés à partir comme des chiens et des poules. Ils agissent comme des voleurs», confie Senum, 47 ans, qui a dû déménager deux fois depuis l'arrivée de lourds engins en 2018. Il ajoute:

«J'ai dû fuir ma terre parce que j'avais peur. Je ne veux pas mourir bêtement»

Il affirme qu'on lui avait promis 10 millions de roupies (510 euros) pour le terrain destiné au circuit MotoGP, un prix bien inférieur à celui du marché. Finalement, il dit n'en avoir reçu que trois millions (153 euros).

This picture taken on September 24, 2025 shows Senum, a member of the Indigenous Sasak community who had relocated twice after authorities entered his land with heavy machinery to construct the MotoGP ...
Senum a été obligé de déménager deux fois à cause de la construction du circuit et crie à l'injustice.Image: AFP

La compétition de MotoGP, dont les 22 courses annuelles font étape un peu partout dans le monde, est revenue en Indonésie en 2022 après une interruption de 25 ans, dans le décor de carte postale de la station balnéaire de Kuta, le long des plages de Lombok.

Le gouvernement compte sur le circuit pour diversifier et développer le tourisme en dehors de l'île de Bali, victime de surtourisme. Mais le projet alimente depuis plusieurs années une lutte entre les autorités et les habitants.

La plupart des 124 familles vivant sur la zone ont été chassées ou déplacées. Seules 44 d'entre elles restent sur place et se battent pour obtenir une indemnisation, selon les habitants.

This picture taken on September 24, 2025 shows construction crew working on a hilltop, land which once belonged to villagers before it was taken over by the government to build the country&#039;s Moto ...
Les pelleteuses ont remplacé les villageois sur ces terrains jouxtant le circuit de Mandalika. Image: AFP

Sibawahi, un charpentier et agriculteur de 56 ans qui ne porte qu'un seul nom, affirme que le projet a avalé les terres qu'il utilisait pour faire paître son bétail.

En 2020, les autorités ont exigé son départ, affirmant que ses parents décédés avaient vendu le terrain, sans fournir de preuves. L'agriculteur a perdu près de quatre hectares, saisis par la police et les militaires en 2021, et attend toujours une indemnisation.

«Je ne peux pas accepter cela. C'est trop triste pour les personnes opprimées comme nous», déclare-t-il, espérant «qu'ils me paieront pour le terrain».

2 000 personnes privées de source de revenus

L'île de Lombok a du mal à se reconstruire après le tremblement de terre meurtrier de 2018. Le précédent président indonésien, Joko Widodo, dont le gouvernement a créé une zone économique spéciale, a salué un projet employant 3 000 habitants.

Mais des résidents ont manifesté autour du circuit et devant le bureau du gouverneur, exigeant la restitution de leurs terres ou une compensation à la hauteur de leur préjudice.

LOMBOK, INDONESIA - OCTOBER 02: Track details ahead of the MotoGP of Indonesia at Pertamina Mandalika Circuit on October 02, 2025 in Lombok, Indonesia. (Photo by Gold &amp; Goose Photography/Getty Ima ...
Le circuit de Mandalika, où se disputera le Grand Prix moto d'Indonésie ce week-end. image: getty

En juillet dernier, de nouvelles expulsions ont laissé plus de 2 000 personnes sans leur principale source de revenus, ont indiqué des experts de l'ONU.

Dans un rapport publié en août, les experts ont exprimé leur «inquiétude» face aux tentatives d'intimidation et au recours à la force présumés, et ont averti que «les communautés vivent désormais dans la peur».

Contactées par l'AFP, la société publique Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), qui supervise le développement du complexe Mandalika, et les autorités locales de Lombok n'ont pas répondu.

Moins de problèmes ici👇

On a visité le village olympique des JO 2026

Mais l'ITDC avait précédemment indiqué aux médias locaux que le terrain qu'elle gère est «propre et libre» et qu'il «respecte les droits de la communauté».

Certains résidents affirment qu'ils ne peuvent même pas profiter de l'activité générée par le circuit car on les empêche de vendre des produits aux visiteurs. Ils n'ont même pas le droit, affirment-ils, de quitter leur nouveau domicile le week-end de la course sans autorisation.

This picture taken on September 24, 2025 shows carpenter and farmer Sibawahi, who lost nearly four hectares of land across two plots for the MotoGP track and has yet to receive compensation from the g ...
Sibawahi, charpentier et agriculteur, a perdu ses terres proches du circuit à cause de la construction de celui-ci et n'a pas été indemnisé. Image: AFP

«Nous sommes comme une vache attachée dans une cage», se lamente Senum.

Suman, une femme au foyer, a reçu de son côté 15 millions de roupies (765 euros) pour quitter sa maison louée près de ce qui est maintenant un virage du circuit. Elle se dit heureuse d'avoir déménagé.

Mais à l'instar de Senum, d'autres attendent toujours une meilleure compensation financière. «Payez-nous correctement et rendez-nous notre dignité!», réclame-t-il, tandis qu'une pelleteuse creuse son ancienne terre.

Plus d'articles sur le sport
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
de Yoann Graber
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
de Romuald Cachod
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
de Romuald Cachod
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
de Yoann Graber
Lara Gut-Behrami a encore fait parler d'elle
Lara Gut-Behrami a encore fait parler d'elle
de rainer sommerhalder, etienne wuillemin
L'adversaire du FC Sion veut devenir redoutable grâce à cette machine
L'adversaire du FC Sion veut devenir redoutable grâce à cette machine
de Daniel Wyrsch
Holdener: «La décision de Gisin m'a bouleversée»
Holdener: «La décision de Gisin m'a bouleversée»
de Etienne Wuillemin
Cet objet doit disparaître des stades!
1
Cet objet doit disparaître des stades!
de Yoann Graber
F1: la Chine aurait un objectif caché avec ce bandeau cérébral
F1: la Chine aurait un objectif caché avec ce bandeau cérébral
de Jannik Sauer
La représentante suisse a fait de drôles de choix au Ballon d’Or
La représentante suisse a fait de drôles de choix au Ballon d’Or
La Suisse franchit un cap important dans la course aux JO
La Suisse franchit un cap important dans la course aux JO
de Rainer Sommerhalder
Une mesure symbolique a été prise pour honorer Muriel Furrer
Une mesure symbolique a été prise pour honorer Muriel Furrer
de Romuald Cachod
Ça a chauffé lors du match entre Bencic et Gauff
Ça a chauffé lors du match entre Bencic et Gauff
de Julien Caloz
Le coach d'YB est déjà sur la sellette
Le coach d'YB est déjà sur la sellette
de Fabian Geissberger
Ambri défie la logique avant un derby explosif
Ambri défie la logique avant un derby explosif
de Klaus Zaugg
Vingegaard va réparer une énorme anomalie
Vingegaard va réparer une énorme anomalie
de Romuald Cachod
Cette légende de Gottéron a reçu un type d'hommage qui divise
Cette légende de Gottéron a reçu un type d'hommage qui divise
de Yoann Graber
Une star du tennis crée un nouveau scandale «raciste» en Chine
Une star du tennis crée un nouveau scandale «raciste» en Chine
de Yoann Graber
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
de Stefan Wyss
GC veut abolir une habitude controversée du foot suisse
GC veut abolir une habitude controversée du foot suisse
de Yoann Graber
Cette pratique inévitable chez les para-nageurs fait polémique
Cette pratique inévitable chez les para-nageurs fait polémique
de Yoann Graber
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
de Niklas Helbling
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
de Klaus Zaugg
Cette compétition de golf est complètement folle
Cette compétition de golf est complètement folle
de Fabian Hock
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
de Klaus Zaugg
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
de Erik Roos
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
de Romuald Cachod
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
de Sebastian Wendel
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
1
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
de Adrian Bürgler
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
de Yoann Graber
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
de Martin Messmer
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
2
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
de William Laing
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
1
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
de Romuald Cachod
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Un éléphant attaque des touristes lors d'un safari au Botswana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Ces produits Migros changent de look: voici leur nouveau design
Cet objet doit disparaître des stades!
Les écharpes moitié-moitié pullulent dans les arènes de Ligue des champions. Et ça ne me plaît pas.
La Ligue des champions, c'est la prolifération des écharpes moitié-moitié dans les stades. Celles où chacun des deux adversaires est représenté par son logo et ses couleurs sur une moitié du tissu. Avec, par-dessus, la date du match.
L’article