Jeux olympiques

Reportage dans le village olympique des JO 2026 à Milan

This picture shows buildings of the Olympic and Paralympic Village of athletes for Milano Cortina Winter Olympic Games 2026, in Milan on September 30, 2025. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)
Le site a été construit en un temps record.Image: AFP

On a visité le village olympique des JO 2026

Le Village olympique de Milan a été livré mercredi aux organisateurs des prochains Jeux d'hiver, qui n'ont plus que quelques semaines pour les derniers préparatifs avant la cérémonie d'ouverture du 6 février 2026.
02.10.2025, 09:3102.10.2025, 09:44
Taimaz SZIRNIKS / afp

Dans un ancien quartier mal famé du sud de Milan, six immeubles blancs de sept étages hébergeront 1'700 athlètes et officiels lors des JO de Milan-Cortina du 6 au 22 février 2026, puis lors des Jeux paralympiques du 6 au 15 mars. Patineurs, hockeyeurs et autres athlètes s'installeront pour quelques semaines dans de petites chambres en bord de voie ferrée. Un millier d'entre eux seront en chambre double.

Les travaux ont été terminés en juillet avec un mois d'avance, pour un total de 140 millions d'euros, soit 40 millions de plus que prévu, s'est félicité mardi le promoteur Coima lors d'une présentation à la presse. Les chambres doivent encore être meublées de lits, bureaux et lampes italiens dans des tons gris, verts et blancs. Les salles de bain sont prêtes, chacune avec leur bidet, obligatoire dans la péninsule.

Reportage en vidéo:

Vidéo: extern / rest

Sur le grand parvis et dans le parc qui donnent sur la tour blanche de la fondation Prada, seule une petite partie des arbres prévus a déjà été plantée.-

Construit en 30 mois

«On a construit en un temps record, 30 mois, s'est félicité Manfredi Catella, le patron de Coima. C'est un exemple indéniable de la collaboration entre le public et le privé.» Coima est l'un des groupes moteurs du renouveau de Milan, avec notamment la construction de la tour de la banque UniCredit, la plus haute d'Italie, déjà sur des terrains ferroviaires dans le nord de la ville.

Manfredi Catella, placé en détention à domicile cet été à la demande du parquet de Milan, suite à des soupçons de corruption dans l'attribution de grands marchés publics, a été remis en liberté fin août, le tribunal indiquant que les "actes de corruption" n'étaient pas démontrés.

This picture shows a desk and beds in a double room in the Olympic and Paralympic Village of Milano Cortina Winter Olympic Games 2026, in Milan on September 30, 2025. (Photo by Stefano RELLANDINI / AF ...
Voici à quoi ressemble l'intérieur d'une chambre.Image: AFP

L'architecture retenue pour le Village olympique, cubique, anonyme, a été critiquée par des architectes locaux. Les façades seront égayées par de la végétation et des passerelles qui les relient, où les athlètes pourront passer leur temps libre, a assuré le cabinet d'architecture américain SOM en présentant le projet.

Chambres étudiantes

Une nouvelle course commencera après le départ des athlètes: le promoteur récupérera les clés du complexe pour louer les chambres à des étudiants. L'offre est bienvenue dans une ville où les chambres étudiantes manquent et les loyers ont explosé. Mais le coût des places en chambre simple ou double, à 699 euros en moyenne auxquels s'ajoutent 165 euros de charges mensuels (électricité, ménage), a fait scandale, et le promoteur a dû proposer 450 places à tarif réduit.

(jcz/afp)

