Noè Ponti à Lublin, en Pologne. Keystone

Médaille d'or pour Noè Ponti

Le Tessinois a remporté le 50m papillon aux Championnats d'Europe de natation, en Pologne.

Plus de «Sport»

Le nageur suisse Noè Ponti va de victoires en victoires. Il a remporté mercredi la médaille d'or au 50 mètres papillon lors des Championnats d'Europe de natation, à Lublin, en Pologne. Il a nagé en 21''54.

Lors de sa première finale dans le petit bassin de Lublin, Ponti s'est imposé devant le Hongrois Szebasztian Szabo et le Français Maxime Grousset. Cet été, lors des Championnats du monde en grand bassin à Singapour, il avait perdu en finale du 50 m papillon contre ce dernier et avait dû se contenter de l'argent.

Cette fois-ci, la finale a clairement tourné à l'avantage de Ponti. Avec un temps de 21''54, 22 centièmes au-dessus de son record du monde, il a distancé Szabo de 0''35 et Grousset de 0''45. Le Tessinois a ainsi confirmé son statut de favori.

Ponti compte désormais quatre médailles d'or, deux d'argent et une de bronze aux Championnats d'Europe en petit bassin. Son palmarès devrait très probablement s'étoffer encore dans les prochains jours. Si tout se passe comme prévu, il disputera jeudi la finale du 100 m quatre nages, avant que le 100 m et le 200 m papillon vendredi et dimanche.

(acu/ats)