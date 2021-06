Sport

Nati

10 preuves que la Suisse n'a pas battu la France depuis très longtemps



image: keystone

10 preuves que la Suisse n'a pas battu la France depuis très longtemps

L'équipe de Suisse défiera la France lundi à Bucarest, contre qui elle n'a plus gagné depuis 1992... 29 ans plus tard, beaucoup de choses ont changé, sur le terrain et en dehors. On vous le prouve en 10 points.

La Suisse affrontera la France en huitièmes de finale de l'Euro lundi soir à Bucarest (21h00). L'occasion pour la Nati d'enfin remporter un match à élimination directe, mais aussi de briser une longue série: les Helvètes n'ont plus battu la France depuis 1992 et un match amical le 27 mai à Lausanne (2-1). Il y a pourtant eu sept tentatives depuis cette date. Mais la Nati a perdu trois fois et fait quatre matchs nuls.

Désolé, mais c'est le moment de prendre un gros coup de vieux avec cette liste de 10 événements ou tendances qui avaient cours il y a 29 ans, lors de ce dernier succès face à nos voisins. Courage, ça va aller!

Bill Clinton est élu président des Etats-Unis

Le natif de Hope, dans l'Arkansas, gagne l'élection en novembre contre le président sortant républicain George Bush père. Le démocrate fera deux mandats à la Maison-Blanche. Saxophoniste et amateur de fast-food, il bénéficie d'une bonne image auprès des Américains, notamment chez les classes populaires.

image: keystone

Bill Clinton reste aussi dans les mémoires en chapeautant les accords de paix d'Oslo entre les dirigeants israélien Yitzhak Rabin et palestinien Yasser Arafat. Moins glorieux: marié depuis près de vingt ans à Hillary, il fait face en 1993 à un scandale sexuel, où il est accusé d'avoir eu des relations intimes avec sa jeune secrétaire Monica Lewinsky.

La TSR avait le logo «le plus stylé» de son histoire

Paroles de graphiste, en l'occurence celui de watson, le très talentueux Saïnath Bovay. A regarder de près, ce dessin aurait entièrement sa place dans la collection des affiches du Montreux Jazz Festival. Aujourd'hui, l'audace de la chaîne TV romande de service publique – qui a aussi changé de nom en adoptant celui de «RTS» – est davantage vocale que visuelle: les envolées enflammées de David Lemos dans les aigus sur les buts de la Nati font plaisir à entendre. Pourvu que ça dure! 🤞

Image: Wikipedia

Premier titre de champion pour le FC Sion

Déjà sacré six fois en Coupe de Suisse, le club de Tourbillon remporte pour la première fois le championnat national. Le 23 mai, les Valaisans décrochent le point décisif contre Servette aux Charmilles (0-0). Au final, Sion devance le vice-champion, Xamax, de 2 unités. Les stars sédunoises se nomment Alain Geiger, Sébastien Fournier, Yvan Quentin ou encore Stephan Lehmann, le gardien. A ce jour, le FC Sion n'a récidivé qu'une seule fois, en 1997, année de son doublé coupe-championnat.



Image: KEYSTONE

La Tchécoslovaquie existait encore

1992, c'est l'époque où les élèves occidentaux prennent très cher en cours de géographie. Quasiment ignoré du programme scolaire jusqu'à sa chute en 1991, l'ancien bloc de l'Est fait son apparition dans les cahiers – avec ses nombreux pays nouvellement indépendants et leur capitale à apprendre sur le bout des doigts. Un seul Etat échappe encore à la règle, mais plus pour longtemps: la Tchécoslovaquie. A cause de revendications nationalistes tchèques et slovaques, l'entité unificatrice est dissolue le 31 décembre 1992. Elle laisse place à la Tchéquie et la Slovaquie.

image: shutterstock

On en voyait plein dans les rues

Les cabines téléphoniques ont complètement disparu de l'espace urbain suisse. La dernière a été démantelée à Baden (AG) fin 2019. La faute, bien évidemment, à l'essor des téléphones portables depuis la fin des années 1990.

Image: KEYSTONE

Yann Sommer avait 3 ans

Né le 17 décembre 1988, le gardien (32 ans, donc) est le joueur le plus âgé de la Nati à l'Euro 2020. Côté français, le vétéran du contingent est aussi un portier: Steve Mandanda, 36 ans. Le sélectionneur tricolore Didier Deschamps, lui, était sur la pelouse de la Pontaise lors de la défaite de son équipe ce fameux 27 mai 1992. Son homologue suisse, Vladimir Petkovic, portait de son côté le maillot du modeste Coire en Ligue nationale B.

Les jeunes en raffolaient mais ne savaient pas comment l'appeler

Les uns lui accolent le déterminant «la», les autres «le». 30 ans après, le débat n'est toujours pas clos autour de la console portable «Game boy», sortie en 1990 en Europe. Par contre, il n'y a jamais eu matière à discussion sur le plaisir qu'elle procurait: elle cartonnait auprès des enfants et des ados. Aujourd'hui, le vénérable objet a davantage sa place dans un musée que dans les jeunes mains.

Des fringues assumées

Après vérification auprès de la VAR des aînés de la rédaction de watson, on peut vous affirmer qu'une partie des ados, dont un journaliste de notre média, se fringuaient comme Will Smith (à droite) dans Le Prince de Bel-Air, série d'ailleurs très suivie en 1992. Casquette de baseball de côté, couleurs flashy, baggys, t-shirts et pulls très amples, grosses chaînes autour du cou: Cristina Córdula aurait sans doute eu du travail pour canaliser tant d'ardeur (folie?) vestimentaire.

Nirvana au sommet

Beaucoup plus indémodable que les vêtements mentionnés ci-dessus, la mythique chanson de Nirvana Smells Like Teen Spirit résonne partout en 1992. Sorti l'année précédente sur l'album Nevermind, le titre marque l'apogée du genre musical grunge. Encore aujourd'hui, 30 ans après, il n'est pas rare d'entendre la voix rauque et mélancolique de Kurt Cobain et le célèbre riff de guitare crachés par les enceintes d'ados et de jeunes adultes en soirée.

Montez le volume! 🔊 Vidéo: YouTube/NirvanaVEVO

L'immense surprise danoise

Personne ne l'avait vu venir, et pourtant, les footballeurs danois l'ont créée en remportant l'Euro 1992. La folle épopée du gardien Peter Schmeichel, de l'attaquant Brian Laudrup et de leurs coéquipiers s'est achevée par une victoire 2-0 en finale contre l'Allemagne à Göteborg, en Suède. Incroyable, quand on pense que les Scandinaves auraient dû suivre ce tournoi derrière leurs télévisions! Ils avaient échoué en qualifications, se classant deuxièmes de leur groupe derrière la Yougoslavie. Mais celle-ci étant plongée en pleine guerre civile, les Vikings avaient été repêchés pour remplacer les joueurs des Balkans. De quoi inspirer la Nati pour réaliser l'exploit lundi soir à Bucarest!



Image: keystone

Le sommet Biden-Poutine à Genève 1 / 22 Le sommet Biden-Poutine à Genève source: sda / saul loeb