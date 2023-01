Alisha Lehmann de retour sous le maillot de l'équipe de Suisse

Nati

Alisha Lehmann fait la paix avec la Nati

La footballeuse et influenceuse Alisha Lehmann réintègre l'équipe de Suisse sous la direction de la nouvelle entraîneur Inka Grings. C'est elle qui en a pris l'initiative après avoir claqué la porte.

Raphael Gutzwiller

Peu avant l'Euro 2022 en Angleterre, coup de théâtre: Alisha Lehmann renonce à y participer. «Je ne me sens pas prête mentalement à participer à un tournoi européen», déclare la footballeuse.

La presse nationale s'empresse de publier des gros titres comme le football féminin suisse n'en avait encore jamais vu. Une jeune femme de 23 ans qui renonce à l'apogée de sa carrière, cela ne s'était encore jamais vu. Blick titre: «Lehmann tourne le dos au football.» Le choix d'une photo désavantageuse montrant Lehmann de dos provoque un tollé dans le public, qui y voit du sexisme.

L'importance accordée à la décision d'Alisha Lehmann de ne pas participer à l'Euro s'explique notamment par le fait qu'elle n'est pas seulement connue comme footballeuse. L'attaquante d'Aston Villa, 24 ans, gagne plus d'argent avec les réseaux sociaux qu'avec son sport. Sur Instagram et Tiktok, elle est suivie par près de 18 millions de personnes. Sur la page d'accueil de son site officiel, on peut acheter différents calendriers d'elle. Et les photos ne la montrent pas en train de jouer.

Genre @alishalehmann7 on Instagram

L'Association suisse de football a annoncé hier qu'Alisha Lehmann faisait son retour avec la Nati. L'ailier fait partie de la sélection pour le camp d'entraînement de mi-février à Marbella, au cours duquel la Suisse effectuera deux matchs contre la Pologne. La nouvelle entraîneur, Inka Grings, explique dans un communiqué:

«Le premier signal est venu d'Alisha Lehmann. Son initiative montre qu'elle est motivée et prête à faire son retour. Pour moi, tout le monde mérite une seconde chance»

Lehmann s'est imposée avec de bonnes performances à Aston Villa dans la Women's Super League, le championnat d'élite anglais. En 11 matchs, elle compte un but et une passe décisive. Grâce à sa vitesse, Lehmann peut devenir une bonne alternative dans l'attaque helvétique. De plus, Grings souhaite développer un jeu plus varié, et le style de Lehmann, qui se distingue de la concurrence, lui offre de nouvelles options.

Le retour de Lehmann coïncide avec l'arrivée de Grings, ce qui n'est peut-être pas un hasard. Sous l'ancien entraîneur Nils Nielsen, la joueuse s'était retrouvée de plus en plus souvent sur le banc. Après avoir reçu de bonnes notes contre la Roumanie le 8 avril 2022, elle n'a pas disputé le match important contre l'Italie quatre jours plus tard. Environ deux mois après, elle annonçait son forfait à l'Euro.

Mais aujourd'hui, Lehmann veut retrouver sa place dans le onze de départ de la Nati. Après 33 matchs internationaux et six buts, la joueuse d'Aston Villa tente une nouvelle aventure. Cette fois, il semble qu'elle ait envie de participer à un grand tournoi. Cet été, l'Australie et la Nouvelle-Zélande accueilleront la Coupe du monde. Le 21 juillet, la Suisse débutera le tournoi contre les Philippines. Pour Alisha Lehmann, une participation serait le point culminant de sa carrière.

Lehmann marque pour Aston Villa contre Manchester City en septembre dernier Vidéo: YouTube/Women Football COMPS

Traduit de l'allemand par nva