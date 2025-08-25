La fortune de Roger Federer est évaluée à 1,1 milliard de dollars. Image: keystone

Roger Federer est entré dans un cercle très fermé grâce à son argent

La star suisse a rejoint le cercle des milliardaires. Sa fortune est estimée à 1,1 milliard de dollars, un cap que seuls sept autres sportifs avaient atteint avant lui.

Roger Federer a gagné un peu plus de 130 millions de dollars en prix au cours de sa carrière. Mais ce sont surtout ses investissements et ses contrats de sponsoring qui ont porté sa fortune à 1,1 milliard de dollars, selon Forbes.

Vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, Federer est depuis six ans copropriétaire de la marque suisse d’équipements sportifs On. Les 3% de parts qu’il avait acquis pour 50 millions de dollars valent aujourd’hui plusieurs fois cette somme.

Le contrat signé avec Uniqlo rapporte énormément d’argent à Federer. Image: keystone

Côté sponsors, Federer a également décroché de juteux contrats. En 2018, il a signé avec la marque japonaise Uniqlo un partenariat de dix ans évalué à 300 millions de dollars.

Seuls sept sportifs étaient devenus milliardaires de leur vivant. Parmi eux, LeBron James et Tiger Woods sont encore en activité. James n’est pas le seul basketteur de cette liste, qui compte également Michael Jordan, Earvin «Magic» Johnson et Junior Bridgeman, décédé en mars dernier. Moins connu en NBA, Bridgeman s’était illustré comme investisseur et avait bâti sa fortune dans la restauration rapide. L’ancien boxeur Floyd Mayweather fait aussi partie de ce cercle restreint.

Selon Der Spiegel, le premier sportif milliardaire était lui aussi un joueur de tennis : Ion Tiriac. Vainqueur en double de Roland-Garros il y a 55 ans et ancien manager de Boris Becker, il est devenu l’un des hommes les plus riches de Roumanie grâce à ses investissements. Avant cela, il avait même participé aux Jeux olympiques avec l’équipe roumaine de hockey sur glace, six ans avant son triomphe parisien. (jah/riz)