Guichets fermés dans l'arène d'Adelboden, une ferveur populaire seulement sur place ou aussi derrière la télé? Image: sda

Le ski alpin intéresse-t-il toujours autant? Voici les audiences de la RTS

Les rumeurs prétendent que la discipline est sur le déclin et qu'elle devrait se renouveler. Mais disent-elles la vérité?

La Streif se profile et ses milliers de spectateurs massés au bord de la piste et dans les gradins vont fêter ces fondus lancés à plus de 140 km/h. En Suisse, la ferveur est encore présente et s'est ressentie à Adelboden, avec des affluences records autour du long ruban blanc salé et injecté d'eau. La victoire d'Odermatt a mis le feu et les exploits de Swiss Ski continuent à faire rêver le public helvétique.

Comme beaucoup se plaisent à le dire, le ski alpin est plus qu'un sport, c'est une culture; un sport national qui rassemble les foules suisses. Or, ils sont de plus en plus à dire que le ski doit se moderniser et tenter de nouvelles choses. Les compétitions en parallèle ont vu le jour, le slalom exhibition de Crans-Montana a articulé un format innovant, avec un système d'éliminations, en mode nocturne.

La Fédération internationale de ski (FIS), sous la houlette de Johan Elliasch, tente d'aller chercher une nouveau public, de gratter des parts de marché outre-Atlantique avec une voyage en plein milieu de saison à Palisades et Aspen. Mais les idées pour dynamiser un sport dit traditionnel ne conviennent pas - ou ne trouvent pas d'écho.

Le ski alpin perd-il du public en Suisse romande?

Et les audiences télévisuelles dans tout ça? le public répond-il présent? Maintenant que les épreuves dans l'Oberland bernois (Adelboden et Wengen) appartiennent au passé, penchons-nous sur les chiffres.

Contactée, la RTS nous a transmis les audiences enregistrées de ces trois dernières années. «Elles sont stables, et restent à un niveau très élevé», nous détaille Christophe Minder, porte-parole du marketing et de la communication à la RTS.

«Etant donné les excellents résultats des Suissesses et des Suisses actuellement en Coupe du monde, on peut s’attendre à ce que les résultats d’audience lors des Championnats du monde qui arrivent (réd: du 6 au 19 février) soient très élevés. L’audience moyenne 22/23 à la fin de la saison devrait donc flirter, voire dépasser, les résultats de 20/21.»

Comme le rappelle M. Minder, «les chiffres sont stables» sur ces trois dernières saisons, des années fastes pour le ski suisse où les podiums et les victoires ont été légion.

L'importance de Wengen et d'Adelboden

Il faut souligner l'importance des classiques, des épreuves qui arrivent à générer beaucoup de monde. Wengen, Adelboden ou la Streif sont des rendez-vous prisés par les fans de ski alpin. Les courses de Sölden, en ouverture de la saison de ski, sont moins suivies, mais il est intéressant de relever que les audiences sont en nette augmentation.

Les trois meilleures audiences de ces trois dernières années sont à trouver lors de cette fameuse semaine bernoise.

Pour Christophe Minder, le week-end bernois génère toujours beaucoup de ferveur. «Pour les dames en revanche, ce sont les épreuves des Championnats du monde qui sont les plus suivies.»

Les audiences y sont également excellentes et rassemblent beaucoup de fans devant leur téléviseur.

Des grands événements (très) suivis

Le ski alpin, en tout cas en Suisse romande, attire toujours énormément de curieux.

«Avec les matches de la Nati et certaines affiches de tennis, c’est le sport qui génère les meilleures audiences sur nos canaux. Cet intérêt demeure intact. Il aurait même tendance à augmenter cette année grâce aux résultats exceptionnels engrangés par les Suissesses et les Suisses en Coupe du monde.» Christophe Minder

Petit point noir, les JO de Pékin n'ont pas boosté les audiences, qui ont souffert du décalage horaire. Mais dans l'ensemble, le ski alpin reste un sport très suivi. Et M. Minder de conclure: «Les audiences et les parts de marché sont stables dans le temps et elles demeurent à un niveau très élevé.»