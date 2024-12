«C'est antisportif»: le public français a commis une bêtise

Venus assister à la Coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand, certains spectateurs n'ont pas respecté les coutumes de la discipline et ont chanté à tue-tête «Allez les Bleus» à un instant où le silence aurait été le bienvenu.

Il n'y a pas qu'à Roland-Garros que le public français est indiscipliné. Il l'est aussi au Grand-Bornand, où la Coupe du monde de biathlon a fait étape ce week-end.

Tout le monde s'accorde à dire que le site haut-savoyard présente l'une des meilleures ambiances du calendrier. Il n'a presque rien à envier à Ruhpolding, Oberhof, Antholz ou Nove Mesto. La manche organisée l'hiver dernier à Lenzerheide en Suisse est encore loin de dévoiler pareille atmosphère. Bref, Le Grand-Bornand est en ce sens une jolie vitrine pour le biathlon mondial. Or on sait aussi que le public tricolore est parfois un peu trop chauvin, quitte à en oublier les règles de bonne conduite.

L'Allemande Franziska Preuss en a fait l'amère expérience ce samedi. Alors qu'elle s'installait seule en tête sur le tapis, en vue de son dernier tir, le public ne s'est pas tu, comme le veut la tradition. Au contraire, certains spectateurs se sont mis à entonner «Allez les Bleus» en l'honneur des Françaises Julia Simon et Jeanne Richard, alors deuxième et troisième à environ 30 secondes.

Un pas de tir reste rarement silencieux. Le public réagit en cœur au blanchissage des cibles, en particulier celles des locaux, et s'extasient après un sans-faute. Ca crie donc à tout-va lors des courses à confrontation directe et les biathlètes ont appris à s'en accommoder. Mais lorsqu'un athlète ouvre seul le terrain, qui plus est lors du quatrième et dernier tir, et qu'il porte en plus le dossard jaune de leader de la Coupe du monde, comme dans le cas de Preuss, il n'y a plus un bruit de l'installation à la première balle.

Et même entre chaque tir, l'agitation redescend rapidement après les exclamations.

Franziska Preuss a donc dû composer avec la bêtise de certains supporters français lors de son dernier tir, le plus difficile nerveusement, étant donné que la victoire se trouve à portée de fusil. Mais elle n'a pas flanché, alors que dans des circonstances plus calmes, nombreux sont ceux qui craquent à cet instant de la course. Son splendide 5/5 a enterré les derniers espoirs des fans tricolores.

La Bavaroise seule en tête face aux cibles: l'instant où tout s'est joué. image: Getty

Cette situation inhabituelle a été relevée par la consultante d'Eurosport France Florence Baverel-Robert et par celui de la chaîne norvégienne TV 2: Ole Einar Bjørndalen. Le recordman de victoires en Coupe du monde estime que ces chants sont plus dus à un excès d'enthousiasme qu'à une volonté de déstabiliser la biathlète allemande.

«C'était assez intense quand Preuss est arrivée pour son dernier tir debout. Julia Simon est revenue de l'arrière et les fans voulaient une victoire française. Preuss a bien géré la situation, mais il faut être fort. (...) Ils sont enthousiastes. Ils aiment le biathlon et les sensations fortes. C'est un peu comme un public de football ici. Je crois que c'est une foule charmante. Mais ils auraient pu se calmer un peu sur ce tir»

Ole Einar Bjørndalen au micro de TV 2

Les biathlètes françaises, elles, ont été déçues par ce comportement. «Je ne suis pas fière de ça et je n'aime pas quand cela arrive. Mais c'est comme ça que sont les supporters français. Nous aimons beaucoup encourager les nôtres. Je crois que c'est antisportif. Cela fait d'elle (réd: Preuss) une meilleure biathlète», a déclaré la Pontissalienne Lou Jeanmonnot auprès de la NRK. Le constat est identique du côté de Justine Braisaz-Bouchet: «Je suis très heureuse pour Preuss. Nous ne devons pas oublier le fair-play».

Qu'en pense la principale intéressée? «Je crois qu'ils pouvaient se taire, mais c'est comme ça. Chaque situation est un défi. J'ai essayé de me concentrer sur moi-même et d'atteindre les cibles. J'ai aiguisé mes sens et cela a bien fonctionné», a expliqué Franziska Preuss après sa course. A agir de la sorte, il se pourrait que les supporters des Bleus aient donné ce petit supplément d'âme à la biathlète allemande; cette volonté de ne faire aucun cadeau carabine en mains.