Défaites de Golubic et Vögele +++ Laaksonen bat Paire

Les deux manches de son affrontement avec Alizé Cornet, qui s'est hissée en finale du tournoi WTA 250 de Chicago en août, ont épousé un scénario identique. L'Argovienne de 31 ans a signé à chaque fois le premier break, pour mener 1-0 dans le set initial et 2-0 dans le deuxième, avant de perdre six jeux d'affilée.

La Zurichoise et l'Argovienne ont concédé deux défaites sans appel au premier tour qui interpellent à deux semaines de la Billiue Jean King Cups de Prague. Tête de série no 6 du tableau, Viktorija Golubic s'est inclinée 6-3 6-4 devant la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 61). Quart de finaliste cet été à Wimbledon, elle est retombée dans ses travers aux Canaries alors que ses deux récents succès à Indian Wells pouvaient laisser croire à un rebond après des semaines bien laborieuses.

La première édition du tournoi WTA 250 de Tenerife ne sera pas celle des Suissesses. Aux Canaries, Viktorija Golubic (WTA 45) et Stefanie Vögele (WTA 115) ont connu un mardi noir.

La Commission, qui réunit jusqu'à 23 athlètes du monde entier, doit représenter et soutenir les sportifs à l'intérieur du mouvement olympique.

Le CIO a confirmé la candidature de Florence Schelling ce week-end. La Fribourgo-Zurichoise se battra contre seize autres postulantes et postulants pour les deux places libres. L'élection aura lieu dans le cadre des Jeux olympiques de Pékin en février 2022. Sont éligibles tous les athlètes qui ont pris part à de grands événements.

Après quatre participations aux Jeux olympiques et le gain de la médaille de bronze avec ses coéquipières à Sotchi en 2014, l'ancienne directrice sportive du CP Berne aimerait partager son expérience avec d'autres sportives et sportifs.

Au prochain tour, Henri Laaksonen, qui est issu des qualifications, croisera pour la première fois le fer avec Brandon Nakashima (ATP 79). Victorieux d'Alex de Mînaur mardi, l'Américain de 20 ans s'est révélé cet été avec son accession aux finales des tournois de Los Cabos et d'Atlanta.

Plusieurs cas de coronavirus ont été détectés dans l'équipe de Suisse centrale, bien que tous les joueurs et membres du staff aient été vaccinés.

Prévu mardi soir, le match de National League entre Davos et Zoug doit être reporté.

Les deux manches de son affrontement avec Alizé Cornet, qui s'est hissée en finale du tournoi WTA 250 de Chicago en août, ont épousé un scénario identique. L'Argovienne de 31 ans a signé à chaque fois le premier break, pour mener 1-0 dans le set initial et 2-0 dans le deuxième, avant de perdre six jeux d'affilée.

Triple tenant du titre à Melbourne et en quête d'un historique 21e titre en Grand Chelem, le no 1 mondial Novak Djokovic a publiquement pris position contre le vaccin contre le Covid-19, refusant de dire s'il avait lui-même été vacciné. Il a souligné lundi qu'il ne savait pas encore s'il disputerait le prochain Open d'Australie.

"La virus se désintéresse de votre classement ou du nombre de tournois du Grand Chelem que vous avez remportés", a ajouté le responsable politique. "Et si ces joueurs obtenaient un visa, il leur faudrait sans doute rester en quarantaine pendant deux semaines, contrairement aux autres joueurs" vaccinés.

"Je ne pense pas qu'un joueur de tennis non vacciné aura un visa pour venir dans ce pays", a déclaré Dan Andrews, Premier ministre de l'Etat de Victoria, dont la capitale Melbourne accueille en janvier l'Open d'Australie.

Les joueurs et joueuses non vaccinés contre le Covid-19 pourraient avoir du mal à obtenir un visa pour participer à l'Open d'Australie, a averti mardi un responsable politique australien.

Evander Kane, dont le retour au jeu surviendra au plus tôt le 30 novembre face aux Devils, a fait l'objet de plusieurs enquêtes de la part de la NHL. Dont une après que sa femme, Deanna, avait affirmé que Kane pariait sur des matches de NHL. Evander et Deanna Kane sont en instance de divorce.

L'ailier canadien, coéquipier de Timo Meier à San Jose, est sanctionné pour avoir violé le protocole Covid-19 de la Ligue. Selon plusieurs médias, il aurait présenté un faux certificat de vaccination à la Ligue et à son club.

Les Blues se sont montrés encore plus efficaces offensivement que les Flyers lundi soir. St. Louis a dominé les Coyotes de l'Arizona 7-4 en marquant cinq buts en l'espace de 5'17'' dans le deuxième tiers-temps.

Philipp Grubauer a vécu une soirée cauchemarde devant le filet du Kraken, dont les trois premiers matches s'étaient joués sur un but d'écart. Le portier allemand a été remplacé à la 29e, après avoir encaissé cinq buts sur les 20 premiers tirs cadrés par les Flyers.

C'est Angelina Melnikova, en bronze aux JO de Tokyo, qui a terminé en tête de ces qualifications avec 57,065 points. La Russe de 21 ans est l'une des rares stars en lice au Japon et inscrite au concours général. Elle a devancé Leanne Wong (55,749) et Kayla di Cello (55,700), leaders d'une équipe des Etats-Unis privée de ses stars Simone Biles ou Sunisa Lee.

Finale de l'Euro: sanctions contre la Fédération anglaise

Des supporters anglais entrent en force dans l'enceinte de Wembley Image: KEYSTONE/AP/DAVID CLIFF

La Fédération anglaise (FA) a été sanctionnée par l'UEFA en raison des incidents survenus lors de la finale de l'Euro 2021 à Wembley. L'équipe d'Angleterre devra ainsi jouer un match à huis clos.

L'UEFA a infligé une amende de 100'000 euros à la FA, ainsi que deux matches à huis clos, un ferme et l'autre avec sursis pendant deux ans. Ces sanctions ont été prises pour "le manque d'ordre et de discipline à l'intérieur et autour" du stade de Wembley le 11 juillet. L'instance a mené une enquête de trois mois avant de rendre sa décision.

Nombreux reproches

Terrain envahi, jets d'objets et troubles pendant les hymnes nationaux ont aussi été reprochés à la FA. Celle-ci s'est dite déçue par le verdict. "Mais nous acceptons les conséquences de cette décision", a-t-elle ajouté.

Le match concerné par le huis clos comptera pour la première phase de la prochaine Ligue des nations, dont le tirage au sort aura lieu le 16 décembre.

Supporters éméchés

Le jour de la finale de l'Euro, remportée par l'Italie aux tirs au but (1-1 ap, 3-2 tab), des supporters anglais éméchés, rassemblés autour du stade londonien dès le petit matin, avaient lancé des pierres et des projectiles et insulté des tifosi italiens.

Des centaines de supporters sans billet avaient ensuite pris d'assaut les portes de Wembley, réussissant à pénétrer dans le stade et à s'asseoir sur des sièges réservés à des spectateurs munis, eux, de billets. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré de violentes agressions dans les couloirs du stade.