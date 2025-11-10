Alcaraz de retour sur le trône ++ Houston victorieux

Alcaraz repasse no 1 devant Sinner avant l'explication finale Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont entraînés ensemble vendredi à Turin, avant l'explication finale. Image: KEYSTONE/AP/Marco Alpozzi Carlos Alcaraz a repris à Jannik Sinner la place de no 1 mondial lundi au lendemain du début du Masters. Le tournoi de Turin déterminera qui terminera l'année au sommet de la hiérarchie ATP.

Ni Sinner ni Alcaraz n'ont joué la semaine passée, mais à la même époque l'an dernier, Sinner avait survolé le Masters ATP. Les 1500 points alors engrangés ont été déduits lundi ce qui l'a fait reculer derrière Alcaraz qui n'avait que peu de points à défendre puisqu'il avait perdu en phase de poules l'an dernier à Turin.

Victorieux samedi à Athènes de son 101e titre sur le circuit, son 72e (record) sur dur, Novak Djokovic gagne un place (ATP 4) pour se retrouver au pied du podium derrière Alexander Zverev (ATP 3).

Ben Shelton (ATP 5) gagne lui aussi une place pour atteindre son meilleur classement, mais sans avoir joué la semaine dernière. Il dépasse également Taylor Fritz (-2, ATP 6), victime lui aussi de la déduction de ses points des Finales ATP de l'an dernier.

Tien dans le top 30 Alexander Bublik, pourtant battu dès son entrée en lice au deuxième tour à Metz, gagne encore une place pour atteindre le 11e rang, le meilleur classement de sa carrière à l'issue d'une fin de saison en trombe. L'Américain Learner Tien bondit lui aussi à son meilleur classement: grâce à son premier titre ATP samedi à Metz, il gagne 10 places pour se hisser à 19 ans au 28e rang mondial.



Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite Clint Capela (à droite) est sorti du banc pour aider les Rockets à contrecarrer les plans de "Giannis" (avec le ballon). Image: KEYSTONE/AP/Morry Gash Les Houston Rockets de Clint Capela ont rapidement renoué avec la victoire en NBA. Battus par les Spurs vendredi, les Texans se sont imposés dimanche sur le parquet des Milwaukee Bucks (122-115).

Kevin Durant et ses coéquipiers n'ont ainsi pas traîné après ce revers qui avait mis fin à leur belle série de cinq victoires consécutives. Ils ont décroché leur 6e succès de la saison contre l'équipe menée par le Grec Giannis Antetokounmpo.

Longtemps menés, les Rockets ont compté jusqu'à 14 points de retard au cours du deuxième quart-temps, avant de renverser la vapeur à 102 secondes de la fin. Le pivot genevois Clint Capela a foulé le parquet pendant près de sept minutes, marquant 4 points et captant 4 rebonds.



Le Dallas de Lian Bichsel, bête noire du Kraken Lian Bichsel (deuxième depuis la droite) et Dallas ont encore gagné contre Vancouver. Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Le Kraken de Seattle s'est encore incliné face à sa bête noire en NHL, le Dallas du Soleurois Lian Bichsel. Les Stars ont gagné 2-1 au Texas dimanche.

Dallas a ainsi signé un huitième succès de rang face à la franchise du nord-ouest des Etats-Unis. Celui-ci s'est décidé juste avant la première sirène, lorsque le Canadien Tyler Seguin a marqué le 2-1 décisif pour les Stars. Lian Bichsel a patiné plus de 15 minutes pour un bilan neutre.

Les Jets de Winnipeg et leur attaquant grison Nino Niederreiter ont de leur côté subi la loi des Ducks d'Anaheim (4-1). En Californie, les joueurs du Manitoba sont tombés sur l'une des meilleures équipes du moment en NHL, laquelle a signé une 7e victoire consécutive.



Masters ATP: Zverev domine Shelton en deux sets Alexander Zverev ou la rage de vaincre Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) n'a pas tremblé pour gagner son premier match au Masters ATP de Turin. Il s'est imposé en deux sets, 6-3 7-6 (8/6) contre l'Américain Ben Shelton.

Dans le groupe Björn Borg, Zverev a surclassé Shelton. En début de rencontre, les deux joueurs étaient à égalité 3-3 quand l'Allemand a accéléré pour enlever le premier set 6-3. Le début de deuxième manche a été extrêmement accroché jusqu'à 2-2 avant que les deux joueurs ne remportent ensuite aisément leurs services respectifs.

Dans le jeu décisif, Shelton a semblé prendre les choses en mains, menant 4-0 et obtenant ensuite trois balles de set (6-3). Mais l'Américain a commis plusieurs fautes directes qui ont permis à Zverev de revenir. Un peu timide quand il a eu l'occasion d'empocher la deuxième manche, Shelton a finalement craqué, battu en 1 heure 33 minutes.

"Avec son service c'est lui qui a le sort du point entre ses mains, mais j'ai su être patient, j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir le contrôle et je suis très heureux de m'en sortir", a déclaré Zverev après son come-back dans le tie-break.



GP de Sao Paulo: Lando Norris signe un succès probant Un week-end parfait pour Lando Norris à Interlagos Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Lando Norris (McLaren-Mercedes) a remporté un Grand Prix de Sao Paulo animé à Interlagos. Le Britannique a ainsi renforcé sa place de leader du championnat à trois courses de la fin.

Déjà vainqueur du sprint samedi, Norris a vraiment connu un week-end idéal au Brésil. Il s'est imposé devant Kimi Antonelli (Mercedes/à 10''388), qui a résisté jusqu'au bout au retour de Max Verstappen (Red Bull-Honda/à 10''750), parti de la pitlane et auteur d'une remontée spectaculaire.

Ce succès, le onzième de sa carrière et le septième cette année, permis à Lando Norris d'augmenter son avance au championnat. Son coéquipier et rival Oscar Piastri, éliminé dans le sprint, n'a fini que cinquième dimanche. Il a été pénalisé (10'') pour avoir causé une collision au 6e tour et se retrouve à 24 points du leader. Verstappen accuse pour sa part 49 longueurs de retard.

L'équipe Sauber-Ferrari a inscrit 2 points grâce à Nico Hülkenberg (9e). Le Brésilien Gabriel Bortoleto a été éliminé dès le 1er tour.

Trois courses restent à disputer. La prochaine aura lieu le 23 novembre à Las Vegas avant les rendez-vous au Qatar (30 novembre) et à Abu Dhabi (7 décembre).



Premier League: Manchester City domine nettement Liverpool Jeremy Doku c閘鑒re son but Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Manchester City se profile comme le rival le plus sérieux d'Arsenal en Premier League. Les Citizens ont battu Liverpool 3-0 dans le choc de la 11e journée. Ils reviennent ainsi à 4 points du leader.

Sous une pluie continue, les hommes de Pep Guardiola ont nettement dominé le tenant du titre. Ils ont marqué par Haaland (29e), Gonzalez (45e) et Doku (63e). Les Reds ont tenté de réagir après la pause, mais sans résultat concret. Ils chutent à la 8e place du classement, à 8 points d'Arsenal.

Le derby suisse entre Dan Ndoye et Noah Okafor a tourné en faveur du premier. Nottingham Forest a en effet battu Leeds 3-1 et ainsi empoché son deuxième succès de la saison après celui lors de la journée inaugurale. Les deux Helvètes n'ont pas pu s'illustrer particulièrement. Sans Fabian Schär remplaçant, Newcastle a perdu 3-1 à Brentford. Les Magpies n'ont toujours pas gagné en déplacement cette saison.



Super League: Lausanne-Sport et Sion dos à dos Kana Biyik inscrit le 2-2 final Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Lausanne-Sport et Sion se sont séparés sur un nul 2-2 dans le derby romand de la 13e journée de Super League. Ce résultat semble logique au vu de la physionomie des débats.

Les émotions n'ont pas manqué à la Tuilière, essentiellement en première période. Sion a pris les devants avec deux réussites inscrites par Nivokazi (7e) et Berdayes (11e), à chaque fois sur passe d'Hefti depuis la gauche. Le LS n'a toutefois rien lâché. Un centre tir pernicieux de Fofana lui a permis de reprendre espoir (20e), avant l'égalisation signée Kana-Biyik (33e).

La partie, dont le rythme avait baissé, a été interrompue une dizaine minutes en seconde période en raison de fumigènes lancés par certains supporters valaisans, pas trop bien inspirés en l'occurrence. Les deux équipes ont ensuite peiné à se montrer dangereuses, avec beaucoup de déchet dans leur jeu. Ce point permet au FC Sion (5e) de conserver 3 points d'avance sur le LS (8e).

YB cartonne Dans l'autre rencontre de 16h30, les Young Boys ont bien réagi après la claque subie jeudi sur la scène européenne (4-0 à Salonique contre le PAOK). Les Bernois ont réussi l'exploit d'aller l'emporter 4-1 à Saint-Gall grâce à des buts de Fassnacht (7e), Virginius (32e), Bedia (51e) et Males (64e). Les Brodeurs avaient égalisé par Vogt (9e). YB rejoint ainsi Bâle, mais à 9 longueurs du leader Thoune.



Alcaraz sans encombre pour son premier match contre de Minaur Carlos Alcaraz a remporté son premier match au Masters Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Un temps malmené mais toujours solide dans les moments clés, Carlos Alcaraz (ATP 2) a remporté son premier match au Masters de Turin dimanche. Il a dominé Alex De Minaur (7e) 7-6 (7/5) 6-2.

Eliminé dès la phase de poules l'an dernier, Alcaraz pourrait en cas de victoire à Turin récupérer sa place de no 1, cédée à l'Italien Jannik Sinner après le sacre de ce dernier à Paris, où l'Espagnol de 22 ans a été sorti dès son entrée en lice.

Au sein du groupe Jimmy Connors, le Murcien, vainqueur de Roland-Garros et l'US Open cette année, affrontera ensuite l'Américain Taylor Fritz et l'Italien Lorenzo Musetti, qui remplace le Serbe Novak Djokovic, forfait.

En tête 4-1 avec une balle de 5-1 dans le premier set, Alcaraz a ensuite connu une baisse de régime, en difficulté sur ses premières balles, permettant à De Minaur de revenir à égalité.

Mené 3-1 puis 5-3 dans le tie-break, Alcaraz a à chaque fois haussé son niveau de jeu pour recoller, avant de faire craquer l'Australien pour remporter le premier set.

Parfois inconstant, capable de remporter des jeux blancs sur le service de l'Australien comme de perdre le sien dans la foulée, l'Espagnol s'est nettement détaché dans ce second set, de nouveau à 4-1, mais a cette fois assuré ses services pour remporter sa cinquième victoire en autant de confrontations contre De Minaur.

Plus tard dans la journée, l'Allemand Alexander Zverev fait face à l'Américain Ben Shelton pour la première rencontre du groupe Björn Borg, qui comprend également Sinner et le Canadien Félix Auger-Aliassime.



Super League: Lugano s'impose 1-0 à Bâle Saipi retient le penalty de Shaqiri Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Lugano est bien l'une des équipes en forme en Super League. Lors de la 13e journée, les Tessinois sont allés gagner 1-0 sur la pelouse du FC Bâle. Ils se hissent ainsi du bon côté de la barre.

Les bianconeri ont fait la décision grâce à une réussite de Behrens (62e). Ils ont infligé déjà une cinquième défaite au tenant du titre, qui est assez loin de son niveau du printemps. Xherdan Shaqiri a manqué un penalty à la 27e, son essai étant détourné par l'excellent gardien Saipi.

Le FCB de Ludovic Magnin accuse donc un retard de 9 points sur l'étonnant leader Thoune. Pour sa part, Lugano est à 12 points, mais compte un match en moins.



Rui Costa réélu à la tête du Benfica Rui Costa reste président du Benfica Image: KEYSTONE/EPA LUSA L'ancien milieu de terrain international portugais Rui Costa (94 sélections) a été réélu à son poste de président du Benfica jusqu'en 2029. Le club lisboète l'a annoncé dimanche.

En poste depuis 2021, Rui Manuel César Costa, formé au Benfica où il avait démarré sa carrière en pro, a récolté 65,9% du vote des socios au second tour, battant largement son rival Joao Noronha Lopes, un homme d'affaires et ancien vice-président du club.

Lors du premier tour qui s'était déroulé le 25 octobre, Costa avait déjà terminé en tête. Le deuxième tour a réuni 93'081 votants parmi les socios, un nouveau record dans l'histoire du club portugais.

"Il est maintenant temps de mettre nos idées et projets en pratique, avec une détermination renouvelée afin de répondre aux défis du présent et remporter l'avenir", a déclaré l'ancien joueur de 53 ans, passé par l'AC Milan ou la Fiorentina.

Durant le premier mandat de Rui Costa, "O glorioso" (réd: Le glorieux, le surnom du Benfica) avait remporté le 38e titre national de son histoire en 2023.

Actuellement troisième du championnat portugais, le Benfica est entraîné depuis septembre par José Mourinho, revenu sur le banc où il a débuté sa fructueuse carrière de coach 25 ans auparavant.

"Mou" a pris la suite de son compatriote Bruno Lage, limogé après une défaite surprise en Ligue des champions face aux Azerbaïdjanais de Qarabag, qui l'ont emporté 3-2 après avoir été menés 2-0.



Marc Bezzecchi s'impose au Portugal Marco Bezzecchi vainqueur au Portugal Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO L'Italien Marco Bezzecchi a remporté le Grand Prix du Portugal dimanche sur le circuit de Portimao. Il s'agissait de l'avant-dernière manche de la saison de MotoGP.

Le pilote Aprilia a devancé de plus de 2''5 l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), assuré de terminer deuxième du championnat derrière son frère Marc (Ducati).

Le jeune Espagnol de 21 ans Pedro Acosta (KTM) complète le podium de cette avant-dernière manche de la saison, devant son compatriote Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) et coéquipier chez KTM, le Sud-africain Brad Binder, cinquième.

Le double champion du monde 2022-2023 Francesco Bagnaia (Ducati) a abandonné, victime d'une chute peu avant la mi-course.

Blessés, Marc Marquez, forfait jusqu'à la fin de la saison, et son compatriote champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement au Portugal.



La Suisse termine sur une défaite La Suisse a trébuché devant la Tchéquie à Tampere Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT La Suisse a terminé dimanche à Tampere l'étape finlandaise del'Euro Hockey Tour sur une défaite. Les Suisses se sont inclinés 4-0 face à la Tchéquie.

Entre le visage présenté face à la Finlande jeudi et celui d'hier face à la Suède, la sélection à croix blanche a malheureusement choisi la deuxième option. Dès les premières minutes, les Tchèques ont attaqué le filet de Berra. Après 78 secondes, ils ont vu l'ouverture du score leur être refusée pour une faute sur Berra de Kondelik.

Pas de quoi freiner les intentions tchèques puisque les joueurs de Radim Rulik ont inscrit deux buts à la 4e et à la 6e. A deux reprises c'est Filip Chlapik qui a levé les bras. L'ancien attaquant d'Ambri confirme qu'il est un excellent buteur. A noter que le joueur du Sparta Prague va manquer un match de championnat dimanche soir, alors que le Sparta affronte Liberec.

Les joueurs de Patrick Fischer ont fait preuve de trop d'indiscipline. A la 20e, Baechler s'est rendu coupable d'une faute sur Zohorna et a pu rentrer au vestiaire. Une bête pénalité de Gross a ensuite placé la Suisse en double infériorité numérique. Le Davosien Stransky a trouvé la faille à la 24e, tandis que Schmid avait cassé sa canne en défendant. Le 4-0 est tombé à la 28e et les espoirs suisses, déjà maigres, se sont envolés.

Privés de Thürkauf (blessé) et Biasca (malade), mais aussi de la paire Frick-Fora en défense, la troupe de Fischer n'a jamais semblé en mesure de changer le cours des événements. Elle clôt ainsi son tournoi sur une mauvaise note où seuls Bertschy, Heldner et Berni ont donné l'impression de vouloir faire quelque chose. Il s'agira de se reprendre en décembre pour l'étape helvétique de cet EHT pour ce qui sera le dernier rendez-vous avant les JO de MIlan-Cortina.



Messi porte Miami vers les demi-finales de Conférence Lionel Messi s'est montré décisif samedi en MLS Image: KEYSTONE/EPA Lionel Messi a porté l'Inter Miami vers la victoire samedi contre Nashville (4-0) et la qualification pour les demi-finales de la Conférence Est de MLS.

L'Argentin a réussi deux buts et deux passes décisives. Il a ouvert la marque dès la 10e minute puis doublé le score à la 39e. En seconde période, le champion du monde 2022 a offert deux passes décisives à son compatriote Tadeo Allende (73e, 76e).

Avec cette victoire, Miami s'est qualifié (2-1) pour le 2e tour des play-off et y affrontera le FC Cincinnati. Ces deux dernières saisons, la franchise floridienne avait été éliminée au 1er tour des séries finales.



Vegas subit la loi des Ducks en prolongation Akira Schmid et Vegas ont subi la loi des Ducks samedi Image: KEYSTONE/AP/Candice Ward Akira Schmid et les Golden Knights ont subi la loi d'Anaheim samedi en NHL.

La franchise de Las Vegas s'est inclinée 4-3 après prolongation à domicile face aux Ducks, qui ont ainsi cueilli leur sixième victoire consécutive.

Surprenants leaders de la Pacific Division devant Vegas, Anaheim a forcé la décision à 32 secondes de la fin de la période supplémentaire. Le défenseur Jacob Trouba a glissé la rondelle entre les jambières d'Akira Schmid sur un tir du revers.

Cette défaite est seulement la deuxième de la saison pour le gardien bernois, qui était aligné pour la huitième fois devant le filet des Golden Knights. Il a terminé cette partie avec 25 arrêts pour un taux de réussite de 86,2% seulement, alors que son vis-à-vis Petr Mrazek a brillé avec 36 parades.

