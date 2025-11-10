stratus fréquent
F1: énorme crash de Bortoleto de l'écurie suisse Sauber

Enorme crash au sein de l'écurie suisse Sauber

Le jeune Gabriel Bortoleto a détruit sa monoplace ce week-end au Brésil, mais est heureusement sorti indemne de ce spectaculaire accident.
10.11.2025, 09:3710.11.2025, 10:13

La course sprint du Grand Prix du Brésil, samedi à Interlagos, aurait pu virer au drame.

Dans le dernier tour, le pilote Sauber Gabriel Bortoleto a perdu le contrôle de sa monoplace sur une zone encore humide au bout de la ligne droite des stands, et alors qu’il roulait à plus de 300 km/h.

Le crash en vidéo

Vidéo: twitter

Bortoleto a d’abord heurté de face le mur situé sur sa gauche, encaissant un choc de 34 G, avant d’être soulevé et catapulté contre les protections, en sortie de virage. L’impact a été enregistré à 57 G, soit plus de quatre kilogrammes de pression, «une charge physique assez rare, même en Formule 1», souligne RMC Sport.

La C45 du Brésilien, qui roulait ce week-end devant son public, n’a pas résisté à ces deux chocs successifs. La colonne de direction broyée, elle n’a pas pu prendre part aux qualifications programmées plus tard dans la journée. Gabriel Bortoleto, lui, s’en est sorti indemne et a pu reprendre le volant dès le lendemain.

Encore plus impressionnant depuis les tribunes

Vidéo: twitter

L’accident du local aurait pu être encore plus dramatique. En effet, juste avant de percuter le second mur, Bortoleto a coupé la trajectoire d’Alex Albon qui, à quelques mètres près, aurait pu être embarqué dans le choc. Le Thaïlandais n’a finalement arraché que l’aileron de la C45. Plus de peur que de mal.

Ce week-end au Brésil, où Gabriel Bortoleto, 21 ans, était attendu en héros, est décidément à oublier pour le jeune pilote. Dimanche, pour son retour, il a dû abandonner après seulement quelques virages.

(roc)

