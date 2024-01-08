Coup dur pour Courtois ++ Norris va entrer chez Madame Tussauds

Thibaut Courtois va manquer plusieurs semaines avec le Real Madrid Pause forcée pour Thibaut Courtois Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Coup dur pour le Real Madrid: le gardien belge Thibaut Courtois (33 ans) est blessé. Il devrait manquer les deux quarts de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Une blessure musculaire "au quadriceps droit a été diagnostiquée", a indiqué le club madrilène dans un communiqué. La durée d'indisponibilité prévisible de l'international belge n'a pas été indiquée.

Selon le quotidien sportif AS, Courtois pourrait être absent six semaines. Il manquerait donc les quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern (match aller le 7 mars à Madrid, retour le 15 en Bavière). Son remplaçant numéro un est l'Ukrainien Andriy Lunin.

Courtois a été remplacé mardi à la mi-temps lors du match gagné 2-1 par le Real sur la pelouse de Manchester City.



Une statue de cire de Lando Norris exposée à Londres Lando Norris aura droit à sa statue chez Madame Tussauds Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Le champion du monde en titre de formule 1 Lando Norris aura bientôt droit à sa réplique en cire au musée de Madame Tussauds. L'information émane de la célèbre institution londonienne.

La statue de Norris sera exposée aux côtés de celles de son compatriote Lewis Hamilton, septuple champion du monde de F1, ainsi que d'autres stars du sport comme Cristiano Ronaldo, Mo Salah et Anthony Joshua. "C'est assez surréaliste de penser que j'aurai une statue chez Madame Tussauds, c'est un immense honneur", a déclaré le pilote britannique de 26 ans, cité dans le communiqué. Norris a travaillé avec les équipes du musée pour réaliser une réplique détaillée de lui-même, du casque aux orteils.



Equipe de Suisse: Murat Yakin rappelle Alvyn Sanches Alvyn Sanches: ses bonnes performances lui ont valu d'être appelé en équipe de Suisse Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Alvyn Sanches (23 ans) est de retour en équipe de Suisse après un an d'absence sur blessure. Le joueur des Young Boys a été appelé par Murat Yakin en vue du rassemblement de fin mars.

La Suisse affrontera l'Allemagne à Bâle (27 mars) et la Norvège à Oslo (31 mars) dans le cadre de sa préparation en vue de la Coupe du monde. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur a fait confiance à ses cadres habituels: aucun néophyte n'a été retenu dans une liste de 26 noms.

Appelé pour la première fois en mars 2025, Alvyn Sanches s'était gravement blessé à un genou (ligament croisé) en Irlande du Nord lors de ses débuts avec le maillot national. L'ancien joueur du Lausanne-Sport est désormais totalement remis et il a convaincu ces derniers mois avec YB. "C'est un joueur créatif qui est efficace devant le but. C'est bien qu'il soit de nouveau en forme", a notamment expliqué Murat Yakin.

Remo Freuler et Denis Zakaria, qui avaient raté le dernier rassemblement sur blessure, effectuent aussi leur retour dans la sélection. D'autres éléments retrouvent le groupe, à savoir Eray Cömert, Ardon Jashari et Joël Monteiro, ainsi que Filip Ugrinic, qui n'avait plus été sélectionné depuis novembre 2024.



NHL: les New Jersey Devils gardent un mince espoir de play-off 24 buts cette saison pour Nico Hischier en NHL Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Les New Jersey Devils espèrent encore jouer les play-off de NHL. Ils ont gagné 6-3 sur la glace des New York Rangers notamment grâce à un but chacun de Nico Hischier et Timo Meier.

Mais les espoirs restent minces. Les Devils accusent 10 points de retard sur une place pour les séries, alors que 14 restent en jeu. Hischier a inscrit le 1-1 en power play et marqué pour la 24e fois de la saison. Le Valaisan a aussi été crédité d'un assist sur le 3-2, aussi à cinq contre quatre.

Pour sa part, Meier s'est fait l'auteur du 4-2 lors de l'ultime période. L'Appenzellois compte désormais 19 buts à son actif cette saison.



Mondiaux dames: la Suisse balaie les Australiennes Xenia Schwaller et les Suisssesses alignent les victoires Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh La Suisse a fêté un nouveau succès au championnat du monde dames à Calgary. La skip Xenia Schwaller et ses coéquipières du CC Grasshopper ont balayé l'Australie 10-1.

Xenia Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder et Selina Gafner ont ainsi signé un septième succès consécutif lors de leur première apparition aux Mondiaux. Le suspense n'a pas duré longtemps puisque le score était déjà de 8-0 après quatre ends. Complètement dépassées, les Australiennes ont abandonné après le sixième end.

Les Suissesses joueront deux rencontres jeudi. Elles seront aux prises avec la Norvège puis les Etats-Unis, des équipes qui ont jusqu'ici gagné respectivement deux et un match seulement.



Lionel Messi a marqué le 900e but de sa carrière 900 buts pour Lionel Messi Image: KEYSTONE/AP/Stephanie Scarbrough Lionel Messi a inscrit le 900e but de sa carrière. Cette réussite de l'Argentin n'a pas empêché l'Inter Miami d'être éliminé contre Nashville en 8e de finale de la Ligue des champions Concacaf.

Messi (38 ans) a ouvert le score dès la 7e d'une frappe rasante à domicile dans ce match à élimination directe de la compétition régionale entre clubs. Avec ce but, "La Pulga" totalise 81 réalisations avec Miami depuis son arrivée dans la Ligue nord-américaine de football (MLS) en 2023.

L'octuple ballon d'or avait auparavant inscrit 672 buts pour le géant espagnol Barcelone, 32 pour le Paris Saint-Germain, ainsi que 115 buts supplémentaires avec la sélection argentine. Le 900e but de Messi intervient 21 ans après son tout premier chez les professionnels, lorsqu'il avait marqué à seulement 17 ans pour Barcelone lors d'une victoire 2-0 contre Albacete en 2005.

Le parcours de Miami en Ligue des champions Concacaf s'est arrêté là: Espinoza a égalisé à la 74e, portant le score à 1-1 et offrant la qualification pour les quarts à Nashville grâce à la règle des buts à l'extérieur, après un 0-0 à l'aller.



Ajla Del Ponte: "Je suis plus terre à terre" Ajla Del Ponte retrouve enfin le devant de la scène après quatre ans de galère et de doutes. "C'est un soulagement", lâche la Tessinoise, qui disputera samedi le 60 m des Mondiaux en salle de Torun.

"Cet hiver, il y a encore eu des moments de doute. Je me suis vraiment demandé si le déclic allait survenir. J'étais à nouveau frustrée", raconte la 5e du 100 m des JO de Tokyo 2021, qui s'est confiée à Keystone-ATS au téléphone la semaine dernière.

"Après de bons débuts à Ostrava (réd: 6''24 sur 50 m, soit un record de Suisse sur une distance certes peu courue, et 7''23 sur 60 m), je n'arrivais pas à m'exprimer pleinement. Je ne parvenais pas reproduire en compétition ce que je montrais à l'entraînement", poursuit-elle.

La patience est toutefois devenue par la force des choses son credo depuis 2022. Elle a en effet accumulé les pépins physiques au cours des quatre dernières années, connaissant également des épisodes dépressifs. Mais "j'ai toujours su faire preuve de résilience", rappelle-t-elle dans son français quasi parfait.

Et cette persévérance a fini par payer, à St-Gall lors du 60 m des championnats de Suisse le 28 février. Sans pression, elle est montée en puissance durant cette journée (7''28 en séries, 7''21 en demi-finales, 7''15 en finale) pour aller chercher la deuxième place derrière Léonie Pointet, et le second ticket qualificatif pour Torun.

"C'est un soulagement après tout ce qui m'est arrivé depuis quatre ans. C'était vraiment cool de voir que j'avais terminé 2e. Et j'ai pu partager cela avec mes parents et mon frère qui étaient présents. J'ai pu leur montrer que je n'avais pas fait tous ses sacrifices pour rien", raconte la protégée du coach fribourgeois Laurent Meuwly.

"Ca faisait presque bizarre" Enfin débarrassée de ses ennuis physiques, Ajla Del Ponte se réjouit de pouvoir courir l'esprit libéré. "Je me suis rendu compte durant la deuxième semaine de notre camp de préparation, début décembre, que je ne ressentais plus de douleur ni au quadriceps ni au tendon d'Achille", se souvient-elle.

"Ca faisait presque bizarre", s'amuse la Néerlandaise d'adoption (elle s'entraîne au centre de Papendal), pour qui la souffrance physique était malheureusement devenue une compagne de presque tous les jours. Désormais, elle peut aller de l'avant sans appréhension. Et se mettre à rêver de tutoyer à nouveau les sommets.

"Cela me donne à nouveau de la stabilité sur le plan mental. Le niveau de stress a baissé dans le même temps: je n'avais plus besoin de penser au prochain scanner que je devrais faire. C'est la première fois en cinq ans que j'ai pu me préparer sans problème physique", se réjouit-elle.

"Comme si mon coeur se brisait" Ajla Del Ponte peut ainsi se remettre à formuler des objectifs, ce qui n'avait plus été le cas depuis longtemps. "C'était devenu compliqué de fixer des objectifs. Quand je voyais que mes soucis physiques m'empêcheraient de les atteindre, c'était comme si mon coeur se brisait", compare-t-elle.

Pour Torun, l'objectif no 1 est de battre son meilleur temps de la saison (7''15). "J'espère pouvoir atteindre les demi-finales en améliorant ce chrono", explique celle qui possède le 16e meilleur temps 2026 parmi les coureuses engagées sur 60 m à Torun. "Mais la densité est immense sous les 7''10", tempère-t-elle.

Reverra-t-on bientôt l'Alja Del Ponte version 2021 ? "Non. Elle n'existe plus", réplique tout de suite celle qui était devenue championne d'Europe du 60 m en salle en 2021 à... Torun, avant de briller durant l'été. "Je ne suis plus la même personne. J'ai vécu tant de choses depuis", soupire-t-elle.

"En 2021 j'étais très innocente, insouciante. Tout m'arrivait pour la première fois, de manière naturelle. Tout était si cool, tout était rose", poursuit celle qui a réussi ses deux meilleurs temps sur 100 m en séries des JO de Tokyo (10''91) puis lors du meeting de La Chaux-de-Fonds (10''90, record de Suisse à l'époque).

"Maintenant je suis plus terre à terre", souligne-t-elle. "J'aimerais bien sûr retrouver le niveau qui était le mien à l'époque, mais avec une maturité nouvelle. Je ne sais pas si j'y parviendrai. Mais mon vécu fait de moi une adversaire plus dangereuse", estime-t-elle.

"Boucler la boucle" Forcément endurcie par ses innombrables coups durs, Ajla Del Ponte se réjouit déjà de pouvoir défendre ses chances aux Championnats de Suisse estivaux les 25/26 juillet à Zurich. "Je vise une place aux Européens de Birmingham", pour lesquels les trois premières des Nationaux seront qualifiées.

En attendant, elle est ravie de pouvoir en découdre à Torun. "C'est génial, car je peux boucler la boucle: en 2021, j'avais décroché mon ticket pour les Européens en salle de Torun en réussissant 7''15 lors des Nationaux. Là, j'ai de nouveau réalisé 7''15 pour me qualifier pour Torun."

Après avoir bouclé une boucle qui avait fini par ressembler à une spirale infernale, Ajla Del Ponte pourra entamer sereinement un nouveau cycle qui devrait la mener jusqu'aux JO 2028. "J'ai surtout besoin de vents favorables", conclut-elle lorsqu'on lui demande ce qu'on peut lui souhaiter pour la suite de sa carrière.



Ligue des champions: belle qualification de Liverpool Mohamed Salah: un penalty raté, puis un assist et un superbe but Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Liverpool a réussi un festival pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Il a largement battu Galatasaray 4-0 et retrouvera ainsi le Paris Saint-Germain au tour suivant.

Le match entre les Reds et les Turcs était sur le papier le seul à être incertain après le court succès 1-0 de Galatasaray à Istanbul. Liverpool a logiquement mis beaucoup d'intensité pour refaire son retard. Le 1-0 est tombé à la 25e des pieds de Szoboszlai. Jusqu'à la pause, le gardien Cakir a réussi plusieurs parades décisives. Il a notamment sauvé un penalty - certes mal tiré - par un Salah en apparente panne de confiance (45e).

La résistance des visiteurs a été totalement brisée à la reprise. Etikite (51e) et Gravenberch (53e) ont fait chavirer Anfield Road. Salah a été impliqué dans ces deux réussites, avec notamment l'assist pour le 2-0. L'Egyptien s'est ensuite fait l'auteur d'un magnifique but qui lui fera le plus grand bien (62e) et qui a mis fin à tout suspense.

Facile pour le Bayern Le Bayern Munich n'a pas eu besoin de forcer son talent face à l'Atalanta. Le 6-1 ramené de Bergame à l'aller avait placé les Bavarois sur la voie royale. Ils ont mis un point d'honneur à engranger un nouveau succès 4-1 avec des buts de Kane (25e penalty, 54e), Karl (56e) et Luis Diaz (70e). Le Bayern affrontera le Real Madrid dans un prometteur quart de finale entre géants européens, avec le match aller en Espagne.

L'Atlético Madrid, qui a perdu 3-2 à Londres contre Tottenham, a aussi rejoint les quarts de finale. La victoire 5-2 conquise à l'aller a largement suffi. Les Colchoneros seront aux prises avec Barcelone pour un duel explosif entre grandes écuries de la Liga.



Rapperswil-Jona Lakers prend le dernier billet pour les play-off Les joueurs de Rapperswil-Jona ont pu jubiler Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les Rapperswil-Jona Lakers se sont emparés du dernier billet pour les quarts de finale des play-off de National League. Ils ont battu Berne 4-0 (2-1 à l'aller) au 2e tour du play-in.

Les Saint-Gallois n'ont donc pas tremblé après s'être mis en bonne position après leur succès à Berne lundi. Ils ont su patienter et laisser les Ours faire le jeu avant de frapper à la moitié de la rencontre.

D'un tir qui ne semblait pas imparable, Fritz a ouvert le score à la 30e. Strömwall a ensuite fait le break en supériorité numérique à la 36e. Les Bernois, qui ont fait preuve d'indiscipline et écopé de nombreuses pénalités, n'ont pas été en mesure de réagir.

Ils ont encaissé un troisième but signé Albrecht (54e) alors qu'ils évoluaient à quatre contre cinq. Zangger a encore salé l'addition 14 secondes plus tard. Les Lakers affronteront Fribourg-Gottéron en quarts de finale dès vendredi. La saison du CP Berne est quant à elle prématurément terminée.



Ligue des champions: Barcelone corrige Newcastle 7-2 Un doublé pour Lewandowski en seconde période Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. A domicile, les Catalans ont battu Newcastle 7-2 (1-1 à l'aller) dans une rencontre aux allures de portes ouvertes.

Le Barça a donc justifié son rôle de favori, même si les Magpies ont vendu chèrement leur peau en première mi-temps. Ils ont égalisé deux fois par Elanga (15e/28e), mais leurs errements défensifs récurrents ont signé leur perte.

Il n'a pas fallu attendre pour que Raphinha ouvre les hostilités (6e). Bernal (18e) a suivi avant que Yamal ne transforme un penalty au bout des arrêts de jeu (45e+7). A la reprise, les Catalans ont déroulé. Ils ont assuré leur succès pour de bon grâce à de nouvelles réussites de Fermin Lopez (51e), Lewandowski (56e/61e) et Raphinha (72e).

Orpheline de Fabian Schär toujours blessé, la défense des Geordies a été totalement dépassée en de nombreuses circonstances, laissant des espaces béants. Dans l'axe, Thiaw a multiplié les erreurs alors que le géant Burn n'a pas pu cacher son terrible manque de mobilité. Les Barcelonais en ont profité sans états d'âme lors d'une seconde période à sens unique.



HC Bienne: départ de Jere Sallinen après cinq saisons Jere Sallinen quitte Bienne après cinq saisons Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Jere Sallinen (35 ans) et le HC Bienne, c'est fini. L'attaquant finlandais ne jouera plus pour le club seelandais, a annoncé ce dernier.

Sallinen a porté le maillot biennois lors des cinq dernières saisons. En 247 matches, il a marqué 65 buts et donné 79 assists. Le double champion du monde va probablement rentrer dans son pays.



Milan - Turin: Tom Pidcock s'impose Tom Pidcock en forme avant Milan - San Remo Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BETTINI Tom Pidcock a remporté Milan - Turin. Cette semi-classique servait de préparation avant Milan - San Remo, le premier Monument de la saison prévu samedi.

Absent de Paris - Nice et de Tirreno - Adriatico la semaine passée, le Britannique, double champion olympique de cross-country, a justifié son statut de favori sur les routes italiennes. Il a devancé de quatre secondes le Norvégien Tobias Halland Johannessen et de cinq secondes le Slovène Primoz Roglic à l'arrivée au sommet de Superga (4,9 km à 9%).

Pidcock, qui court pour la formation suisse Pinarello-Q36.5, a parfaitement géré la course, longue de 174 km entre Rho et Superga. Le Britannique de 26 ans a attaqué à 600 mètres du sommet dans la seconde ascension pour franchir la ligne d'arrivée seul en tête pour la deuxième fois de la saison après sa victoire d'étape sur le Tour d'Andalousie en février.



Julien Wanders opéré d'une endofibrose Julien Wanders (ici en 2022) retrouvera-t-il le très haut niveau? Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Julien Wanders, qui fête ses 30 ans ce mercredi, sort du bois en révélant sur Instagram la blessure qui l'a handicapé ces cinq dernières années. Le Genevois se remet d'une opération consécutive à une endofibrose de l'artère fémorale profonde.

"A la fin de l'année dernière, après avoir lutté pendant les cinq dernières années, j'ai enfin découvert quel était le problème", écrit l'ancien recordman d'Europe du semi-marathon, qui avait largement disparu des radars ces dernières années. En 2025, son meilleur résultat était une 12e place en février au semi-marathon de Naples, en 1h03'07, à près de 4 minutes du record d'Europe (entre-temps amélioré par Andreas Almgren) qu'il avait signé début 2019.

"Cela fait trois mois que j'ai subi l'opération (en décembre) et mon corps s'améliore très bien. Maintenant, je suis vraiment excité de découvrir ce qui est possible sans 'freins' dans mes jambes. L'opération s'est très bien passée", confie encore l'ancien médaillé de bronze des Européens de cross et triple vainqueur de la Course de l'Escalade (2017 à 2019).

La photo dans une chambre d'hôpital qui accompagne son post en côtoie d'autres où Wanders s'entraîne au Kenya, sa terre d'adoption.



Nashville reste au contact Parade du portier de Nashville Juuse Saros devant Gabriel Vilardi, des Winnipeg Jets. Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Les Nashville Predators de Roman Josi ont remporté un succès important dans la course pour les play-off de NHL face aux Winnipeg Jets.

Cette victoire permet aux Predators, dans la Conférence Ouest, de se rapprocher à 2 points d'une place qualificative pour les play-off, avec deux unités d'avance sur les Jets (qui évoluent toujours sans Nino Niederreiter, blessé). Il leur reste 15 matches à disputer dans la saison régulière.

A 61 secondes du terme du temps réglementaire, Nashville menait 3-2, avant l'égalisation de Jonathan Toews. Tout s'est décidé aux tirs au but, exercice lors duquel Ryan O'Reilly fut le seul à mettre le puck au bon endroit. Josi avait distribué un assist lors de l'ouverture du score du Finlandais Erik Haula.

Le Tampa Bay Lightning de Janis Moser, 3e de la Conférence Est, reste très bien placé dans la course aux play-off après son succès 6-2 à Seattle. Nikita Kucherov, avec trois buts et deux assists, a été l'homme du match.

