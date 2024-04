La Suisse déroule face à la Lettonie ++ Pauline Brunner aux JO

Ce qui est certain, c'est que Lausanne aura besoin de ses quatre lignes pour sortir vainqueur de ce duel et faire de la prédiction de Damien Riat une vérité.

Dans les rangs zurichois, Marc Crawford ne savait pas après le match de jeudi si Yannick Weber et Rudolfs Balcers, blessés au cours de la première période, allaient pouvoir tenir leur place samedi. Les Zurichois auraient la possibilité de faire jouer le défenseur Scott Harrington. Le Canadien de 31 ans a disputé 19 rencontres cette saison, dont les quatre contre Bienne en quarts de finale en raison de la blessure de Lammikko, mais il n'a plus été aligné depuis.

Quand Joël Genazzi évoque le vestiaire et la cohésion qui s'en dégage, le co-capitaine des Lions de Malley ne se perd pas en conjectures. La voix est posée. Le ton, très honnête, peut même parfois surprendre. Plutôt que l'abattement, les Lausannois transpirent la confiance en eux. Et avec le dernier changement en sa faveur samedi, le routinier Ward aura un léger avantage tactique.

"On va se préparer comme il le faut pour le match de samedi, explique le coach vaudois. Et comme d'habitude, nous nous concentrons sur nous-mêmes et pas sur l'adversaire. Il y a certainement des choses à améliorer pour samedi, notamment lors de la deuxième période, et c'est ce qu'on va faire."

Sans ce premier but sous forme de coup du sort, il y a fort à parier que les Lions de Malley n'auraient pas encaissé le deuxième. C'est sans doute pour cela que les joueurs de Geoff Ward sont apparus sereins devant la presse. "On doit transformer nos occasions, relevait Miikka Salomäki en zone mixte après la rencontre. Jouer deux périodes n'est pas suffisant en finale."

Les Lausannois savent parfaitement quand et comment ils ont perdu la cinquième manche. Un tir de Juho Lammikko dans un angle très fermé avec pourtant Lawrence Pilut en couverture, un Connor Hughes qui ne parvient pas à bloquer le puck et voilà Zurich en avance d'une longueur. Puis 51 secondes plus tard, Andrea Glauser perd sa canne alors que Zurich s'installe dans la zone de défense lausannoise. Le Singinois hésite à la récupérer. Lorsqu'il y va, Vinzenz Rohrer se trouve dans le slot et peut battre imparablement Hughes.

Mais ce coup du sort n'a pas porté à conséquence. Elle a juste retardé le premier but de l'équipe de Suisse. A la 18e, Tanner Richard a pu entrer dans la zone de défense lettone et battre Ivars Punnenovs alors que les Helvètes évoluaient avec un homme de moins sur la glace. La sélection de Patrick Fischer a pu doubler la mise à la 22e en avantage numérique, même si la réussite de Christoph Bertschy doit plus à sa vitesse et à la vision de jeu de Dominik Egli qu'à une action placée.

La première période a duré bien trop longtemps en raison des nombreuses pénalités et de la nervosité des deux équipes. Marc Marchon a même dû rejoindre les vestiaires plus tôt que ses coéquipiers. A la 14e, le futur joueur de Berne a scotché un Letton à la bande et les arbitres, après visionnage des images, ont choisi de renvoyer l'attaquant de l'équipe de Suisse. On pourrait attribuer ce genre de fautes à l'envie des joueurs de bien se faire voir aux yeux du sélectionneur à l'heure où ce dernier doit effectuer des coupes dans son alignement.

Il était temps, serait-on tenté d'écrire. Après avoir peiné contre la Slovaquie et battu difficilement la France à deux reprises, les Suisses ont cette fois réussi un match presque complet. Sans un but tardif de Krastenbergs, les hommes de Patrick Fischer auraient pu offrir un blanchissage à Leonatrdo Genoni.

Ce dernier abordera l’étape de samedi vers Leysin avec un avantage de 7’ sur le Belge Ilan Van Wilder, de 10’’ sur le Russe Aleksandr Vlasov et de 11’’ sur son compatriote Carlos Rodriguez. La victoire finale devrait se jouer entre ces quatre hommes. Porteur du maillot jaune lors de ce contre-la-montre, le Belge Thibau Nys n'occupe plus que la 13e place du général.

Concrètement, "une commission de supervision, de normalisation et de représentation" créée par le Conseil supérieur du sport (CSD), un organisme dépendant du ministère des Sports, exercera "la tutelle de la RFEF durant les prochains mois", dans "l'intérêt de l'Espagne", future organisatrice du Mondial 2030 conjointement avec le Portugal et le Maroc, avait annoncé jeudi le CSD.

Le nom du deuxième pilote de l'écurie Audi, qui succédera officiellement à la "Stake F1 Team Kick Sauber" en 2025, n'est pas encore connu. Mais il ne s'agira probablement pas de l'un des deux pilotes actuels de Sauber, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu. Une collaboration avec Carlos Sainz est en revanche possible, l'Espagnol devant céder sa place à Lewis Hamilton chez Ferrari.

"(Le traitement) a dû commencer un ou deux jours avant un match à Miami", a expliqué le joueur né au Cameroun, en précisant qu'il souffrait à ce moment-là de migraines et qu'une faiblesse musculaire lui provoquait une paralysie de l'oeil gauche et de la bouche.

A l'Est, Philadephie et Orlando ont en revanche décroché un premier succès dans leur série respective après avoir perdu les deux premiers matches à l'extérieur. Les Sixers ont dominé les New York Knicks 125-114 grâce à un énorme Joel Embiid (50 points, à 13/19 au tir), alors que le Magic a infligé aux Cleveland Cavaliers la plus lourde défaite de leur histoire en play-off (121-83).

Toujours à l'Est, Carolina se retrouve également à une victoire d'une place en demi-finale de Conférence. Les Hurricanes ont battu une troisième fois les Islanders jeudi à New York (3-2), grâce notamment aux 2 assists d'Andrei Svechnikov et aux 29 arrêts de Frederik Andersen. Les deux équipes se retrouveront samedi.

Florida est allé s'imposer 5-3 sur la glace du Lightning dans l'acte III de ce derby floridien. Matthew Tkachuk a inscrit le premier but des Panthers, après 10'39'' de jeu, et le dernier à 32'' de la fin dans une cage vide. Tampa Bay a mené 2-1 dans cette partie, avant d'encaisser trois buts d'affilée entre les 30e et 50e minutes.

Limogé du FC Bâle, "son club", Patrick Rahmen a su rebondir avec une expérience que l’on peut qualifier de réussie à la tête de l’équipe de Suisse M21 qu’il a menée en quart de finale de l’Euro 2023. Mais avant même la phase finale de cet Euro, il avait accepté l’offre du FC Winterthour. "Ce club coche à mes yeux toutes les cases : la recherche d’un jeu offensif, des valeurs sur lesquelles on ne transige pas et un soutien populaire vraiment très marqué, dit-il. Je n’ai pas hésité très longtemps pour être convaincu par ce projet."

Yannis Voisard rappelle toutefois que les jambes du rouleur feront toujours la différence. "Vous avez beau équiper le meilleur des amateurs avec une technologie de pointe, il ne battera jamais un pur spécialiste. Le physique fera toujours la différence. Cela dit, l'impact du matériel et de la technologie est très important, on le voit", analyse le cycliste de 25 ans.

Le Jurassien de l'équipe Tudor, qui vise une belle place au classement général de ce Tour de Romandie, apprécie pour sa part l'épreuve solitaire et le progrès technologique qui l'accompagne. "Nous développons beaucoup cela avec l'équipe depuis deux ans. Nous faisons notamment des tests en soufflerie à Silverstone, en Angleterre. C'est vraiment des minuscules détails qui font la différence en aérodynamisme et cela me plaît d'être très pointilleux", explique-t-il.

Il faut remonter à 1952 pour retrouver un Tour de Romandie sans chorno. Ce rendez-vous incontournable de la boucle romande fait l'objet d'une course technologique qui passionne et interroge.

Joël Genazzi: "On a déjà oublié ce match"

Joël Genazzi et Lausanne ont perdu jeudi soir à Zurich, mais ils y croient toujours Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Lausanne a connu un nouveau trou d'air lors du deuxième tiers à Zurich, comme lors des deux précédentes parties en Suisse alémanique. Mais les joueurs du LHC ne sont absolument pas défaitistes.

"Malheureusement pour vous, il va falloir revenir ici pour un septième match." Damien Riat était plutôt taquin avec la presse au moment des interviews. Mais cette phrase résume l'état d'esprit qui traverse le vestiaire des Lions de Malley. Depuis le début de la saison, ce groupe a une grande confiance en lui.

"C'est déjà oublié, il n'y a plus de frustration du tout, lance Joël Genazzi devant une foule de micros. On ne baisse pas la tête et on est déjà au match VI. J'ai déjà oublié ce qui s'est passé dans le match." Ceux qui y voient une sorte de méthode Coué peuvent réanalyser. Les joueurs du LHC croient dur comme fer en leur étoile et en leur groupe.

"Cela fait depuis le mois d'août que vous les journalistes avez dit qu'on était 9e ou 10e, donc on sait que c'est ce qui se passe à l'intérieur du vestiaire qui compte, poursuit le co-capitaine du club vaudois. Et c'est vraiment fort ce qui se passe, dommage que vous ne puissiez pas être là (il rigole). On s'aime bien dans le vestiaire et on croit en nous. Il y a eu beaucoup de challenges depuis le début de la saison, mais on a un super esprit d'équipe et on se réjouit du prochain challenge. Le reste, c'est du passé."

Face aux questions de la presse essayant de le faire sortir de son schéma, Joël Genazzi l'a joué à l'expérience sans rien donner de plus. "On se concentre sur le début du match VI, conclut-il. Je ne sais pas si c'est très intéressant pour vous les médias, mais on est déjà sur ce match dans notre tête. On va récupérer, analyser, manger, dormir et recommencer pour le match VI de samedi."