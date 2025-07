Mityukov en finale ++ Marchand encore sacré

Mityukov en finale du 200 m dos Le Genevois Roman Mityukov a signé le 4e temps des demi-finales du 200 m dos à Singapour. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov est en finale du 200 m dos aux Mondiaux de Singapour. Le Genevois a maîtrisé son sujet jeudi avec le 4e temps des demi-finales (1'54''83).

Mityukov, médaillé de bronze olympique en 2024 et double médaillé mondial (argent en 2024, bronze en 2023), avait déjà été bon en séries (3e temps) plus tôt dans la journée, mais là il est parvenu à améliorer de 0''02 son record de Suisse qui datait de la finale des derniers JO. Le meilleur chrono de ces demi-finales a été l'oeuvre du Sud-Africain Pieter Coetze en 1'54"22.

La finale du 200 m dos est programmée à 13h59 heure suisse en ce vendredi 1er août. Au surlendemain de son 25e anniversaire, Roman Mityukov a l'opportunité de s'offrir un magnifique cadeau. Et d'offrir pourquoi pas un premier titre mondial en grand bassin à la natation helvétique.



Léon Marchand triple champion du monde du 200 m 4 nages Léon Marchand a confirmé sa grande forme actuelle en remportant le titre sur 200 m 4 nages. Image: KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Léon Marchand a été sacré champion du monde du 200 m quatre nages pour la troisième fois de sa carrière, jeudi à Singapour. Jeudi, il avait pulvérisé le record du monde de la distance.

Le Français s'est imposé avec un chrono de 1'53"68, en signant la deuxième meilleure performance de l'histoire après son chrono stratosphérique de la veille.

A 23 ans, il remporte au passage le sixième titre mondial de sa carrière. "C'est le troisième sur 200 m 4 nages. C'est une discipline que j'apprécie particulièrement, c'est très fun. Cela devient presque du sprint pour moi maintenant et c'est assez fun de voir jusqu'où je peux aller"a réagi Marchand.

Le héros des Jeux de Paris a devancé deux de ses partenaires d'entraînement au Texas, l'Américain Shaine Casas (1'54"30), qui l'a titillé jusqu'au bout, et le Hongrois Hubert Kos (1'55"34). Le Toulousain avait choqué la planète natation mercredi en pulvérisant le record du monde du 200 m 4 nages qui datait de 2011 en 1'52"69. Malgré une récupération difficile, il est parvenu à confirmer en finale.

Un deuxième titre pour Popovici "Je savais que ça allait être dur, parce que j'ai très mal dormi la nuit dernière. J'étais tout excité, j'avais beaucoup d'adrénaline. J'ai essayé de lire, de me calmer, mais ce n'était pas facile", a-t-il reconnu. "C'était un peu dur, (mais) il y avait un titre à aller chercher." Marchand aura une nouvelle chance de médaille individuelle dimanche avec le 400 m 4 nages.

De son côté, le Roumain David Popovici a décroché son 2e titre champion du monde du 100 m libre, avec un chrono supersonique de 46"51. Déjà victorieux sur 200 m mardi, Popovici a frôlé de 0''11 le record du monde du Chinois Pan Zhanle, signant la deuxième meilleure performance de l'histoire. Il a devancé l'Américain Jack Alexy (46"92) et l'Australien Kyle Chalmers (47"17). Zhanle avait été éliminé en demi-finales.



Dan Ndoye rejoint Nottingham Forest Dan Ndoye confirmé à Nottingham Forest Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Dan Ndoye passe de la Serie A à la Premier League. L'international suisse de 24 ans a signé un contrat de 5 ans avec Nottingham Forest, a annoncé le club anglais.

Ndoye est engagé pour remplacer l'ailier suédois Anthony Elanga, parti à Newcastle United, dans l'effectif de l'équipe ayant terminé septième de Premier League la saison dernière. Selon les médias, le club anglais a payé une indemnité de 40 millions d'euros au FC Bologne, ce qui ferait de Ndoye le deuxième recrutement le plus cher de l'histoire du club. Le club présidé par le controversé Evangelos Marinakis s'est qualifié pour l'Europa League et jouera donc cette saison pour la première fois depuis 30 ans en Coupe d'Europe.

Pour Ndoye, ce transfert marque une nouvelle étape d'un parcours exceptionnel. Après avoir eu du mal à s'imposer à Nice, le jeune Lausannois a pris un nouveau départ au FC Bâle, puis à Bologne, où il a joué un rôle important en attaque. La saison dernière, Ndoye a disputé 41 matches de Serie A, de Coupe d'Italie et de Ligue des Champions et a marqué neuf buts dont celui de la victoire en finale de la Coupe d'Italie. En équipe nationale, le Vaudois a fait 22 apparitions jusqu'à présent, en marquant à trois reprises.



Dario Rohrbach signe à Berne, Untersander prolonge Dario Rohrbach va jouer pour Berne en 2026 Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Berne se renforce en vue de la saison prochaine. Dario Rohrbach rejoindra le club de la capitale en provenance de Langnau avec un contrat de quatre ans.

Rohrbach, 27 ans, joue pour les Emmentalois depuis la saison 2021/22. Il a explosé la saison dernière en terminant meilleur marqueur des Tigres. Il a également été sélectionné pour la première fois en équipe de Suisse.

Les responsables des Ours annoncent par ailleurs la prolongation anticipée de deux ans du contrat du capitaine Ramon Untersander jusqu'en 2028. Le défenseur de 34 ans joue pour le club bernois depuis 2015.



La paire Vergé-Dépré file en huitièmes de finale Anouk Verge-Dépré (à gauche) et sa soeur Zoé se sont qualifiés avec brio en huitièmes de finale aux Européens de Düsseldorf. (Archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Anouk und Zoé Vergé-Dépré se sont directement qualifiées pour les huitièmes de finale des Championnats d'Europe de Düsseldorf. Avec deux victoires, elles s'épargnent un passage en seizièmes.

Dans le duel face aux Allemande Sandra Ittlinger et Anna-Lena Grüne, les Suissesses ont gagné en trois sets (21-18 22-24 15-10) la confrontation qui désignait la paire vainqueure du groupe C. Dans le set décisif, les soeurs Vergé-Dépré n'ont jamais été menées, alors qu'elles avaient été battues sur le fil lors du set précédent. Lors du tournoi Elite16 de Gstaad début juillet, la paire suisse avait déjà battu son homologue allemande.

La double championne d'Europe Tanja Hüberli et sa nouvelle partenaire Leona Kernen doivent par contre s'acquitter d'un passage en seizièmes de finale pour espérer rejoindre leurs compatriotes. Contre la paire lettone Tina Graudina/Anastasija Samoilova, finalistes à Gstaad, elles se sont inclinées en deux sets (21-19 21-12).



Kerley, forfait aux sélections américaines, n'ira pas aux Mondiaux Fred Kerley ne disputera pas les Mondiaux de Tokyo Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'ancien champion du monde du 100 m Fred Kerley a déclaré forfait mercredi pour les sélections américaines. Il ne participera donc pas aux Mondiaux à Tokyo en septembre.

"Le 100 m devrait être une course en ligne droite. Il y a eu beaucoup d'obstacles en 2025. Prendre du temps pour être de retour sur la bonne voie. Pas de championnats des États-Unis cette année. Merci à mes supporteurs", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Kerley, 30 ans, a été champion du monde du 100 m en 2022 en 9''76 à Eugene, où doivent avoir lieu de jeudi à dimanche les Championnats des Etats-Unis qui servent de sélection pour les Mondiaux. Il est également double médaillé olympique de la distance: argent à Tokyo en 2021 et bronze à Paris l'an passé.

Sa saison a été perturbée par une affaire extrasportive, son arrestation pour "voies de fait" à Miami dans l'hôtel officiel des athlètes participant au Grand Slam Track, nouveau circuit lancé cette année par Michael Johnson.

En janvier, Fred Kerley avait déjà été arrêté à Miami après une vive altercation avec la police. Dans une autre affaire, il a été accusé et poursuivi en janvier pour violences conjugales sur la mère de ses enfants. Il a plaidé non coupable dans ces deux affaires.

Son meilleur temps de l'année sur 100 m est de 9''98.



200 m dos: Mityukov signe le 3e temps des séries Roman Mityukov a maîtrisé son sujet en séries du 200 m dos Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Roman Mityukov a maîtrisé son sujet dans les séries du 200 m dos, sa discipline fétiche, jeudi aux Mondiaux de Singapour. Le médaillé de bronze olympique s'est hissé en demi-finales avec le 3e temps.

Le Genevois (25 ans depuis mercredi) a pris un départ ultra-rapide pour passer en 56''03 à la mi-course, soit 0''33 de mieux qu'en finale des JO de Paris où il avait porté son record de Suisse à 1'54''85. Il a contrôlé les 100 derniers mètres pour terminer sa course en 1'56''15.

"Je me sentais bien. Cela s'est passé comme je le souhaitais", a expliqué à Keystone-ATS Roman Mityukov, qui n'a pas été perturbé le moins du monde après son élimination subie dès les séries du 100 m dos lundi. "Je néglige quelque peu le 100 m depuis les Mondiaux 2023 à Fukuoka", où il avait conquis le bronze.

Mityukov, qui s'était également paré d'argent lors des Mondiaux 2024 à Doha, Mityukov disputera la deuxième demi-finale jeudi dès 14h37 (heure suisse). "C'est presque la course la plus importante", a souligné comme de coutume le Genevois, qui sait que tout serait ensuite possible en finale.

Le meilleur temps des séries a été l'oeuvre du Canadien Blake Tierney (1'55''17), devant le Britannique Luke Greenbank (1'55''27). A noter par ailleurs le forfait sur 200 m brasse de la Zurichoise Lisa Mamié, malade.



Bencic met fin à la carrière de Bouchard à Montréal Belinda Bencic a battu Eugenie Bouchard au 2e tour à Montréal Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Belinda Bencic (WTA 20) a envoyé Eugenie Bouchard à la retraite mercredi soir. La St-Galloise a battu la Canadienne 6-2 3-6 6-4 en 2h16' au 2e tour du WTA 1000 de Montréal.

Portée par son public, Eugenie Bouchard (31 ans), qui avait annoncé que ce tournoi marquerait la fin de sa carrière tennistique, a tout tenté pour faire durer le plaisir. L'ex-no 5 mondial, finaliste à Wimbledon en 2014, a même signé le premier break de la troisième manche pour mener 3-1.

Mais Belinda Bencic, qui disputait son premier match depuis sa demi-finale de Wimbledon, a serré sa garde dans le "money time". La championne olympique 2021 a recollé à 3-3, manquant une balle de break à 4-3 avant de s'emparer une quatrième fois du service de la Québécoise dans l'ultime jeu de cette rencontre.

Belinda Bencic affrontera en 16e de finale Karolina Muchova (WTA 14), ex-no 8 mondial qui avait atteint la finale à Roland-Garros en 2023. La maman de Bella mène 2-1 dans son face-à-face avec la Tchèque, qui a toutefois remporté leur dernier affrontement à Dubai en 2023. En cas de succès, elle pourrait retrouver la championne d'Australie Madison Keys (WTA 8) au stade des 8es de finale.



Singapour: Mityukov entre en scène sur 200 m dos Roman Mityukov entre en scène jeudi sur sa distance fétiche, le 200 m dos, dans les championnats du monde en grand bassin de Singapour. Son objectif premier est de se hisser en finale.

Médaillé de bronze olympique l'an dernier et double médaillé mondial (argent en 2024, bronze en 2023) dans la spécialité, Roman Mityukov devrait aisément pouvoir passer l'écueil des séries jeudi dès 4h31 heure suisse. Les 16 premiers disputeront les demi-finales, prévues jeudi également dès 14h26.

Comme il a l'habitude de le souligner, il devra ensuite d'abord décrocher son ticket pour la finale (vendredi à 13h56) avant de penser à une éventuelle médaille. Mais le Genevois, qui détient le 5e chrono 2025 parmi les engagés (1'55''64), ne se contentera certainement pas d'une place d'honneur.

Roman Mityukov sera compétitif sur 200 m dos, a-t-il assuré avant ces joutes. Il devra le démontrer dès jeudi, après avoir manqué son affaire sur 100 m dos avec une élimination consommée dès les séries (ce qui ne constituait pas une sensation) et un chrono décevant à ses yeux (53''92).



Lausanne et Lugano face à leur destin européen Lausanne-Sport devra battre Skopje à domicile jeudi pour effacer sa défaite du match aller en Macédoine du Nord (2-1) et continuer son parcours vers la Conference League.

Du côté du FC Lugano, il faudra également gagner face à Cluj pour rêver d'Europa League.

Après leur défaite jeudi dernier à Skopje, les Lausannois auront à coeur de se qualifier devant leur public jeudi (20h15) au Stade de la Tuilière. Pour faire la différence, le LS pourra s'appuyer sur un Gaoussou Diakité en peine confiance, lui qui a déjà inscrit trois buts en une semaine, dont la seule réussite vaudoise face au Vardar à l'aller.

De plus, les Lausannois ont entamé leur saison de Super League avec une victoire face à Winterthour en marquant dans les derniers instants de la rencontre (3-2). Sujette à quelques passages à vide lors de ses deux précédentes confrontations, l'équipe de Peter Zeidler devra faire un match plein pour espérer battre des Nord-Macédoniens en position de force dans ce 2e tour qualificatif de Conference League.

Les joueurs du FC Lugano se déplaceront à Cluj jeudi (19h30) pour un match à l'extérieur de tous les dangers dans ce 2e tour qualificatif de l'Europa League. Incapables de marquer lors du match aller à domicile (à Thoune), les Tessinois ont concédé un nul malgré une meilleure possession de balle. Les Bianconeri ne se sont pas rassurés lors de leur entrée en lice en Super League, avec une défaite à domicile face au promu Thoune (1-2).



Servette perd tout face à Plzen Rafiu Durosinmi inscrit le penalty décisif pour Plzen Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI Servette a tout perdu lors du match retour du 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Face au Viktoria Plzen, les Genevois se sont inclinés 3-1.

Les Genevois avaient pourtant attaqué la rencontre de la meilleure des manières en ouvrant le score à la 4e par Antunes sur corner. Sauf que les Tchèques n'ont jamais paniqué. Ils sont même revenus à égalité sur l'ensemble des deux matches à la 31e sur un but de Vydra, trois minutes après le 1-1 de Spacil.

Les joueurs de Thomas Häberli ont cru que la chance leur souriait enfin à la 66e lorsque l'arbitre a sorti un carton rouge à Zeljkovic pour une faute évidente. Seulement trois minutes plus tard, Severin a pris un deuxième carton jaune totalement justifié pour remettre les deux formations à égalité numérique.

Mais pire que ce coup du sort, les Servettiens ont tout perdu à la 87e à la suite d'un penalty provoqué par Théo Magnin, battu par son adversaire et déjà peu inspiré sur le 1-1. L'arbitre est tout de même allé visionner la VAR pour confirmer sa première impression. Et malheureusement pour les Grenat, ces tergiversations n'ont pas perturbé le tireur Durosinmi qui a frappé très fort pour battre Joël Mall. Même avec de nombreuses minutes d'arrêts de jeu, les Genevois ont dû s'avouer vaincus.

Ils se consoleront en étant reversés au troisième tour de qualification de l'Europa League plutôt que d'affronter les Glasgow Rangers.



La Mauricienne Le Court fait coup double Kim Le Court a récupéré le maillot jaune Image: KEYSTONE/AP/Mathieu Pattier La Mauricienne Kim Le Court a remporté mercredi à Guéret la 5e étape du Tour de France femmes. Elle s'est imposée au sprint devant les Néerlandaises Demi Vollering et Anna van der Breggen.

La leader de l'équipe AG Insurance-Soudal, qui devient le première coureuse du continent africain à remporter une étape de la Grande Boucle, en a profité pour ravir le maillot jaune à la Néerlandaise Marianne Vos, 8e à Guéret. Elise Chabbey s'est classée 10e.

De son nom complet Kimberley Le Court De Billot-Pienaar, l'ancienne vététiste âgée de 29 ans, reprend la tête du général qu'elle avait déjà occupée au terme de la deuxième étape dimanche. Elle devance désormais la Française Pauline Ferrand-Prévot, 2e à 18'', et Vollering, la lauréate de l'édition 2023 et favorite cette année, 3e à 23''. Cette dernière s'est complètement rassurée après la lourde chute subie lundi.

La tenante du titre de la Grande Boucle, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, a également répondu présent en prenant la 4e place de l'étape pour se placer dans la même position au général, à 24'' de la maillot jaune.

Dans un final comportant trois ascensions dont la côte Le Maupuy (2,8 km à 5,4 km) à sept kilomètres de la ligne, un groupe de sept coureuses comprenant toutes les favorites à la victoire finale s'est isolé avant de se disputer la victoire.

Jeudi entre Clermont-Ferrand et Ambert (123,7 km), les coureuses ne quitteront pas le Puy-de-Dôme et n'auront sans doute droit à aucun répit lors du premier test montagneux cette semaine avec les ascensions du col du Béal (1re catégorie, 10,2 km à 5,6%) et du col du Chansert (2e cat., 6,3 km à 5,5%), ce dernier à 30 km de l'arrivée.



Laura Dahlmeier déclarée morte après un accident de montagne L'ex-biathlète allemande Laura Dahlmeier a perdu la vie à la suite d'un accident de montagne survenu au Pakistan ce lundi. (Archives) Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA C'est désormais une triste certitude: l'ancienne biathlète allemande Laura Dahlmeier est morte après son accident de montagne lundi au Pakistan. La double championne olympique n'avait que 31 ans.

Laura Dahlmeier, qui avait pris sa retraite sportive en 2019, a été touchée par une chute de pierres lundi dans les montagnes du Karakorum, à environ 5700 mètres d'altitude.

L'Allemande a été déclarée morte, toute tentative de sauvetage étant rendue "impossible" par la dangerosité du site, a annoncé mercredi son agence. "Les efforts de sauvetage pour la récupérer ont échoué et l'opération a été interrompue dans la soirée" de mardi, a indiqué l'agence Nine&One dans un communiqué.



Marchand explose le record du monde du 200 m 4 nages Léon Marchand a signé un chrono qu'il a qualifié d'irréel en demi-finales du 200 m 4 nages Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Léon Marchand a frappé très fort sur 200 m 4 nages aux Mondiaux de Singapour, et ce dès les demi-finales. Le Français a tout simplement explosé le record du monde de Ryan Lochte mercredi.

Le héros des JO 2024 a nagé en 1'52''69, abaissant de 1''31 la marque de référence détenue par l'Américain Ryan Lochte depuis les Mondiaux 2011 à Shanghai. Il avait déjà manqué de très peu ce record l'été dernier à Paris, nageant alors en 1'54''06.

"Je suis trop content. Je voulais avoir ce record, mais je ne savais pas quand cela allait arriver", a lâché le quadruple champion olympique 2024, qui s'est senti bien dès l'échauffement. "Ce n'est même pas un record, 1'52 ça paraît un peu irréel", a-t-il lâché.

"Je suis parti à fond, et je n'ai pas relâché mon effort. Je n'étais jamais en contrôle", a poursuivi le Français de 23 ans, qui ne dispute que les épreuves de 4 nages à Singapour. "C'est une demie, il reste encore la finale jeudi. Ca sera plus dur", a-t-il prudemment conclu, même si on l'imagine mal laissé filer ce titre.

Pan Zhanle échoue en demie sur 100 libre Grosse surprise en revanche en demi-finale du 100 m libre. Pan Zhanle, champion olympique en titre et recordman du monde de la discipline-reine, a été éliminé à ce stade de la compétition mercredi à Singapour.

Le Chinois n'a signé que le 10e temps des demi-finales avec un chrono de 47"81, à une seconde du leader, l'Américain Jack Alexy. Avec un temps de 46"81, celui-ci a produit la quatrième meilleure performance de l'histoire et a devancé d'un rien le Roumain David Popovici en 46"84 (5e meilleure performance de l'histoire).

Pan Zhanle s'était révélé sur la scène internationale en battant en 46"80 le record du monde de la course reine lors des Mondiaux de Doha l'an dernier. Il l'avait ensuite pulvérisé en finale des JO de Paris avec un chrono supersonique de 46"40.