Ponti en finale ++ Les soeurs Vergé-Dépré en quarts

Kololli prolonge jusqu'en 2027 avec Sion Benjamin Kololli a prolongé jusqu'en 2027 avec le FC Sion Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Benjamin Kololli se plaît au FC Sion. L'attaquant de 33 ans a prolongé jusqu'en 2027 son contrat, a annoncé vendredi le club valaisan de Super League dans un communiqué.

L'ancien international kosovar, né dans le Chablais vaudois, était revenu à Sion lors du dernier mercato hivernal après un passage à Bâle. Il fut l'un des artisans du maintien des Sédunois en Super League, avec huit buts et trois passes décisives réalisés lors de la deuxième partie de l'exercice 2024/25.



Ponti en finale du 100 pap' avec le meilleur temps Noè Ponti est en route vers une deuxième médaille à Singapour Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti visera un deuxième podium aux Mondiaux de Singapour. En argent sur 50 m papillon lundi, le Tessinois s'est qualifié avec brio pour la finale du 100 pap' prévue samedi à 13h43 heure suisse.

Auteur du meilleur temps des séries (50''68) vendredi matin, Noè Ponti a récidivé en demi-finales avec un chrono de 50''18. Le médaillé de bronze des JO 2021 sur la distance n'est resté qu'à 0''02 de son record de Suisse, en donnant l'impression de gérer son effort sur les 10-15 derniers mètres.

Sacré sur 50 m papillon à Singapour, Maxime Grousset a lui aussi maîtrisé son sujet dans la première demi-finale. Le Français, titré en 2023 sur 100 pap', a nagé en 50''25 sans forcer son talent. Les Canadiens Josh Liendo (50''24) et Ilya Kharun (50''39) joueront également les médailles samedi.



Les soeurs Vergé-Dépré en quarts de finale des CE Les soeurs Vergé-Dépré joueront les quarts de finale des Championnats d'Europe Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Anouk et Zoé Vergé-Dépré joueront les quarts de finale des Européens de Düsseldorf. Les soeurs bernoises ont dominé les Néerlandaises Emi van Driel/Wies Bekhuis 23-21 21-16 en 8e de finale.

Leur quart de finale est programmé vendredi également, dès 16h. La "Team Zouk" se frottera aux Espagnoles Daniela Alvarez Mendoza et Tania Moreno Matveeva pour une place dans le dernier carré.

Les deux soeurs ont déjà connu les joies d'un podium continental, avec une autre partenaire. Anouk s'était parée d'or en 2020 avec Joana Heidrich, Zoé de bronze en 2024 avec Esmée Böbner.

Second duo suisse encore en lice en 8e de finale, Adrian Heidrich et Jonathan Jordan ont en revanche échoué à ce stade dans le tableau masculin. Ils se sont inclinés 21-15 28-26 devant les Néerlandais Alexander Brouwer et Steven van de Velde.



Lyles et Richardson en contrôle au 1er tour Noah Lyles a maîtrisé son sujet au 1er tour du 100 m des US Trials Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Le champion olympique Noah Lyles et la championne du monde Sha'Carri Richardson sont apparus en contrôle au 1er tour du 100 m des sélections américaines jeudi à Eugene.

Noah Lyles et Sha'Carri Richardson sont tous les deux invités d'office aux Mondiaux de Tokyo (13-21 septembre) en qualité de champions en titre de la ligne droite. Mais les deux sprinters se sont tout de même présentés à ces "trials" afin de retrouver du rythme après un début de saison perturbé par des blessures.

Lyles a dominé sa série en 10''05 devant Ronnie Baker (10''07). "J'ai besoin de courir, tout le monde sait que j'ai débuté ma saison tardivement à cause d'une blessure", a expliqué en zone mixte Lyles, qui avait disputé son premier 100 m le 19 juillet à Londres.

"Il me faut plus de courses, il faut que je fasse vrombir le moteur, que mon corps retrouve ce sentiment d'urgence. Ce n'était que mon deuxième 100 m de l'année, je ne peux pas être mécontent."

"Ca montre une certaine forme" La vice-championne olympique Sha'Carri Richardson, pour l'instant très loin de son meilleur niveau, a pris la deuxième place de sa course en 11''07, son meilleur chrono de la saison, largement battue par Kayla White (10''89).

"J'ai aimé le fait de courir les minima pour les Mondiaux (fixés à 11''07), ça montre une certaine forme avant de prendre le temps de me préparer pour Tokyo", a-t-elle déclaré. "L'équipe américaine est l'une des plus difficiles à intégrer, le fait d'être invitée m'enlève de la pression", a-t-elle ajouté en zone mixte.

Sa partenaire d'entraînement Melissa Jefferson-Wooden, médaillée de bronze olympique, a elle de nouveau impressionné avec un succès en 10''86 tout en relâchement, malgré un vent défavorable (-1,5 m/s).

Kenny Bednarek, Trayvon Bromell, Gabby Thomas ou encore Christian Coleman seront aussi au rendez-vous des demi-finales. Les trois premiers de la finale, également programmée vendredi, gagneront leur place pour le Japon, en plus des champions du monde invités.



Europa League: Lugano battu après prolongations Début de saison difficile pour Lugano et Mattia Croci-Torti Image: KEYSTONE/TI-PRESS Lugano a été sorti au 2e tour qualificatif de l'Europa League. Les bianconeri ont été battus 1-0 ap à Cluj. Ils sont reversés au 3e tour qualificatif de Conference League.

Tessinois et Roumains ont vraiment eu de la peine à se départager. 0-0 jeudi dernier à Thoune au match aller, et 0-0 encore au terme du temps réglementaire à Cluj au retour. Mais ce deuxième affrontement a été nettement dominé par les bianconeri, qui ont exercé une pression quasi constante.

Seulement, ils n'ont pas trouvé la conclusion qui aurait apporté le juste fruit de leur labeur. Leur nouvel attaquant allemand Behrens a cru deux fois avoir inscrit son premier but pour Lugano, mais la VAR a annulé ses deux efforts (50e/67e).

Dans les prolongations, les Roumains sont sortis de leur réserve. Ils ont inscrit le but décisif par Sheriff Sinyan (95e) après un corner. Trois minutes plus tôt, Saipi avait été sauvé par son poteau sur une reprise de Korenica. Lugano a frôlé l'égalisation sur une frappe de Bislimi repoussée par la barre (104e).



Conference League: Lausanne-Sport franchit un tour La joie de Kaly Sène, auteur d'un doublé Image: KEYSTONE/Valentin Flauraud Le Lausanne-Sport a franchi victorieusement le 2e tour qualificatif de Conference League. Les Vaudois ont largement battu le Vardar Skopje 5-0 et ont ainsi gommé leur défaite 2-1 du match aller.

Les hommes de Peter Zeidler ont entamé la partie avec la détermination nécessaire. Ils n'ont jamais laissé leurs adversaires prendre confiance. Une tête de Dussenne sur un corner botté par Custodio a placé les Lausannois sur les bons rails (16e) avant que Sène ne signe un doublé bienvenu (33e/45e) avant même le repos.

Contre Astana ensuite Ajdini a ensuite enfoncé le clou à la reprise (55e) pour assurer la qualification d'un LS qui a maîtrisé son sujet avec brio. Traoré a scellé le score final à la 84e. Au 3e tour qualificatif, les pensionnaires de la Tuilière affronteront le FC Astana, avec le match aller dès jeudi prochain 7 août à domicile.

Ils devront cependant jouer cette rencontre sans Diakité, qui sera suspendu. Ce sera sans aucun doute un handicap certain pour son équipe.



Swiss Hockey Night: Sven Andrighetto honoré Sven Andrighetto: MVP des play-off 2024/25 Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Swiss Hockey Night s'est tenue jeudi à Soleure. Sven Andrighetto (Zurich Lions) a été nommé MVP des play-off, obtenant ainsi la principale récompense de la soirée.

L'attaquant de 32 ans a grandement contribué au titre de champion de Suisse des Lions, qui ont aussi remporté la Champions Hockey League. Il avait aussi été désigné MVP de cette compétition, dont il a aussi été le meilleur buteur.

Pour ne rien gâcher, Andrighetto faisait partie de l'équipe de Suisse médaillée d'argent aux Mondiaux. Celle-ci a reçu comme l'an passé le "Hockey Award". Austin Czarnik (Berne) a lui été nommé MVP de la qualification, alors que Stéphane Charlin (Langnau Tigers) a été honoré en tant que meilleur gardien.

Désormais à la retraite, Andres Ambühl (Davos) a reçu un "Special Award" pour sa longue carrière. Et pour la neuvième et dernière fois, il a été élu joueur le plus populaire de la National League!



Formule 1: Ferrari continue de faire confiance à Frédéric Vasseur Frédéric Vasseur confirmé par Ferrari Image: KEYSTONE/AP/Denes Erdos Le Français Frédéric Vasseur (57 ans) a prolongé son contrat pour plusieurs années à la tête de l'écurie Ferrari, a annoncé la Scuderia. Il occupe le poste depuis 2023.

L'expérimenté dirigeant était au coeur de rumeurs, la presse italienne le présentant sur le départ en raison d'une première moitié de saison décevante. Le Français avait été soutenu publiquement par ses pilotes, le Monégasque Charles Leclerc et le Britannique Lewis Hamilton.

Jeudi, Ferrari a donc mis fin à l'incertitude en prolongeant Vasseur en tant que team principal "pour les saisons de Formule 1 à venir", selon le texte. "Aujourd'hui, nous voulons reconnaître ce qui a été construit et nous engager pleinement envers ce qui reste à accomplir, a déclaré Benedetto Vigna, le PDG de Ferrari, cité dans le communiqué. Cela reflète notre confiance dans le leadership de Fred - une confiance fondée sur une ambition partagée, des attentes mutuelles et un sens clair des responsabilités".

Importance de la stabilité

Cette annonce "n'est pas vraiment une surprise", pour Leclerc qui s'est dit "vraiment heureux" après des semaines de spéculations, en marge du Grand Prix de Hongrie disputé ce week-end. "La stabilité est toujours très importante et Fred est évidemment la personne (...) qui dirige l'équipe. Le garder de nombreuses années est sans aucun doute une très bonne chose", a encore salué le Monégasque.

"Il n'y a rien d'autre à ajouter, j'ai déjà dit que c'était le bon choix", a également estimé Hamilton, arrivé cette saison dans les rangs de l'équipe italienne. "Fred m'a fait signer ici, nous voulions travailler ensemble".

Dernier titre en 2008

Si Ferrari détient toujours le record du nombre de titres de champion du monde chez les constructeurs, le dernier remonte déjà à 2008 et les tifosi s'impatientent. Le dernier sacre chez les pilotes en rouge remonte lui à 2007 avec le Finlandais Kimi Raïkkonen.

"Reconnaissant de la confiance" que Ferrari lui accorde, Vasseur évoque lui le "défi" qui l'attend après avoir "posé des bases solides" lors de ses 30 premiers mois aux commandes. Vasseur veut désormais "franchir ensemble la prochaine étape" et "répondre aux attentes" des supporters et de la direction de Ferrari.



Formule 1: Max Verstappen toujours au volant d'une Red Bull en 2026 Max Verstappen a mis fin aux rumeurs: il reste chez Red Bull l'an prochain Image: KEYSTONE/EPA/Boglarka Bodnar Max Verstappen (27 ans) l'a confirmé avant le Grand Prix de Hongrie. Il restera bien chez Red Bull-Honda en 2026. Le Néerlandais était notamment courtisé par Mercedes.

"Je piloterai bien une Red Bull en 2026. Il est temps de mettre fin aux rumeurs. Mon intention a toujours été de rester", a déclaré le quadruple champion du monde de formule 1. En difficulté cette saison avec l'équipe autrichienne avec laquelle il est engagé jusqu'en 2028, Verstappen est pour l'heure troisième du classement pilotes, derrière les McLaren d'Oscar Piastri et Lando Norris.

Le Néerlandais pilote pour Red Bull depuis mai 2016. Il a remporté 65 Grands Prix avec l'équipe et été champion du monde en 2021, 2022, 2023 et 2024.



Tour de France Femmes: Elise Chabbey toujours maillot à pois Elise Chabbey porte toujours le maillot à pois Image: KEYSTONE/AP/Mathieu Pattier La Française Maeva Squiban a remporté en solitaire la 6e étape du Tour de France Femmes entre Clermont-Ferrand et Ambert (123,7 km). Le classement général n'a pas subi de modification majeure.

La Mauricienne Kim Le Court Pienaar, qui a empoché des bonifications en route et en finissant troisième de cette première étape montagneuse, reste en jaune à trois jours de la fin de l'épreuve. Elle possède désormais 26 secondes d'avance sur la Française Pauline Ferrand-Prévôt et 30 sur la Polonaise Kasia Niewiadoma-Phinney, lauréate du Tour 2024.

Elise Chabbey s'est à nouveau illustrée en faisant longtemps la course à l'avant. La Genevoise a encore renforcé son maillot à pois en passant notamment en tête du col du Béal (1re catégorie) et de la côte de Courpière (3e catégorie). Elle a même été maillot jaune virtuel durant un moment. La Suissesse s'est relevée à 15 km de l'arrivée.

Maeva Squiban a permis à la France de fêter une première victoire sur cette édition du Tour féminin. La Bretonne âgée de 23 ans a signé le succès le plus prestigieux de sa carrière après avoir attaqué dans le col du Chansert.



Mityukov en finale du 200 m dos Le Genevois Roman Mityukov a signé le 4e temps des demi-finales du 200 m dos à Singapour. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov est en finale du 200 m dos aux Mondiaux de Singapour. Le Genevois a maîtrisé son sujet jeudi avec le 4e temps des demi-finales (1'54''83).

Mityukov, médaillé de bronze olympique en 2024 et double médaillé mondial (argent en 2024, bronze en 2023), avait déjà été bon en séries (3e temps) plus tôt dans la journée, mais là il est parvenu à améliorer de 0''02 son record de Suisse qui datait de la finale des derniers JO. Le meilleur chrono de ces demi-finales a été l'oeuvre du Sud-Africain Pieter Coetze en 1'54"22.

La finale du 200 m dos est programmée à 13h59 heure suisse en ce vendredi 1er août. Au surlendemain de son 25e anniversaire, Roman Mityukov a l'opportunité de s'offrir un magnifique cadeau. Et d'offrir pourquoi pas un premier titre mondial en grand bassin à la natation helvétique.