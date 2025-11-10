Sinner réussit son entrée ++ Tami recadre Okafor

Masters ATP: Sinner réussit son entrée Un succès aisé pour Sinner Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Jannik Sinner (ATP 2) a réussi son entrée au Masters ATP à Turin. L'Italien, tenant du titre, a battu le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 8) 7-5 6-1.

Sinner, très solide sur son service, a réussi le break à 6-5 dans la manche initiale. Il a converti sa troisième balle de set contre un adversaire qui a semblé touché physiquement.

Le Canadien a rapidement cédé son service au deuxième set et s'est retrouvé mené 3-0 après avoir perdu cinq jeux consécutifs. Il a fait alors appel au physio et demandé un temps mort médical pour se faire masser le mollet gauche.

Cela n'a pas modifié le scénario d'une rencontre devenue à sens unique. Sinner a réussi un nouveau break pour mener 5-1 avant de conclure.



Tami sur Okafor: "Pas bon de faire cette déclaration maintenant" Noah Okafor a estimé que Noah Okafor devait faire preuve "d'humilité et de patience". Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Pierluigi Tami regrette la prise de parole de Noah Okafor, qui s'est plaint de ne pas être sélectionné par Murat Yakin. "Ce n'était pas bon de faire cette déclaration maintenant", a-t-il déclaré.

L'attaquant bâlois, qui n'a plus été appelé en équipe de Suisse depuis novembre 2024, a choisi de faire part de son malaise par voie de presse vendredi. "Je n'ai plus parlé à l'entraîneur depuis, ni avec Pierluigi Tami. Cela n'a aucun sens, et je peux dire que ça me rend triste", a-t-il lâché dans un entretien accordé à The Athletic.

"Je suis toujours à l'heure. Je ne suis jamais en retard. Peut-être que lorsque je ne suis pas titularisé ou que je ne joue pas, je suis un peu en colère, mais c'est la soif de réussite que ressentent tous les jeunes joueurs", a encore dit Okafor, qui a marqué deux buts depuis son arrivée à Leeds cet été.

"Humilité et patience" La conférence de presse de Pierluigi Tami à Lausanne, où la Suisse s'est rassemblée en vue des deux derniers matches des qualifications pour la Coupe du monde, a logiquement tourné autour du "cas Okafor", au grand regret du directeur des équipes nationales. "C'est bête que nous devions gaspiller de l'énergie et de la positivité avant deux matches très importants", a-t-il déclaré.

"Ce n'était pas bon de faire cette déclaration maintenant. Cela m'a dérangé de voir un article comme ça. Qu'est-ce que ça apporte à l'équipe ? Rien. S'il a un problème, qu'il téléphone avec l'entraîneur", a martelé le dirigeant tessinois. Et d'ajouter: "Noah doit faire preuve d'humilité et de patience."

Pierluigi Tami avait déclaré lors du précédent rassemblement que la "porte était toujours ouverte" pour Okafor, qui figure toujours sur la liste de piquet de Murat Yakin. "Cela signifie que je dois être disponible, mais pourquoi ne m'appelle-t-il pas pour me dire ce que je dois améliorer ?", a de son côté estimé l'ailier de 25 ans, qui dénonce une situation "incohérente".

"Tout le monde doit connaître son rôle et être satisfait de son rôle", a répliqué Pierluigi Tami, rappelant au passage qu'il y avait déjà eu "quelques problèmes avec Noah par le passé." Il fait notamment référence à l'Euro 2024, lors duquel le Bâlois estimait mériter davantage de temps de jeu.

"Le problème est ailleurs" "Deux critères sont retenus pour qu'un joueur soit convoqué en équipe nationale: les performances en club et l'identification aux besoins de l'entraîneur. Dans le cas de Noah, ces deux critères ne sont pas remplis", a souligné Tami.

"Murat veut les meilleurs joueurs dans son équipe et je soutiens ses décisions à 100%. Mais il faut définir ce que sont les meilleurs joueurs. Est-ce que c'est la seule qualité footballistique ? Le problème est ailleurs", a encore dit le Tessinois.

Le directeur des équipes nationales a toutefois assuré qu'il tâcherait de résoudre le problème à l'issue de ce rassemblement. "Le futur immédiat, ce sont les deux matches contre la Suède et le Kosovo. Ensuite, je mettrai dans l'énergie pour essayer de créer un dialogue entre Murat et Noah", a-t-il conclu.



Masters ATP: Taylor Fritz sans problème pour son entrée en lice Taylor Fritz a joué avec conviction Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Taylor Fritz (ATP 6) n'a pas connu de problème lors de son entrée en lice au Masters ATP à Turin. L'Américain a battu l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 9) en deux sets, 6-3 6-4.

Musetti a vite paru dépassé physiquement par son adversaire. L'Italien avait bataillé samedi pendant près de trois avec le Serbe Novak Djokovic pour finalement s'incliner en finale du tournoi d'Athènes (4-6 6-3 7-5).

Neuvième au classement annuel, Musetti ne devait initialement pas prendre part au "tournoi des maîtres" qui réunit les huit meilleurs joueurs de l'année. Le forfait de Djokovic, annoncé blessé, lui a offert son billet pour Turin.

Dans la première rencontre du groupe Jimmy Connors, dimanche, l'Espagnol Carlos Alcaraz, redevenu no 1 mondial lundi, avait dominé l'Australien Alex De Minaur (7e) 7-6 (7/5) 6-2.



Lionel Messi "espère revenir" au Camp Nou Lionel Messi a foulé la pelouse du nouveau Camp Nou (archives). Image: KEYSTONE/EPA La légende du FC Barcelone Lionel Messi, qui joue actuellement à l'Inter Miami, a dévoilé une visite secrète au nouveau Camp Nou sur Instagram. Il a exprimé son désir de revenir un jour dans ce stade.

"Hier soir, je suis retourné dans un endroit qui me manque profondément. Un endroit où j'ai été immensément heureux, où vous m'avez fait me sentir mille fois comme l'homme le plus heureux du monde", a écrit Messi dans son message accompagné de cinq photos de lui et d'une vidéo.

"J'espère qu'un jour je pourrai revenir, et pas seulement pour faire mes adieux en tant que joueur, comme je n'ai jamais pu le faire...", a ajouté l'attaquant de 38 ans, qui a permis à son équipe de se qualifier pour les demi-finales de la conférence Est de MLS grâce à son doublé samedi contre Nashville (4-0).

Malgré sa volonté affichée de rester au Barça, Messi a quitté en août 2021 en fin de contrat son club formateur, dont les finances ne pouvaient plus assurer son salaire de 60 millions d'euros par saison, pour le Paris Saint-Germain où il a joué jusqu'en 2023.

Le message du champion du monde 2022 avec l'Argentine intervient trois jours après un entraînement ouvert au public de l'équipe catalane au Camp Nou, dont le chantier de rénovation lancé en juin 2023 a accumulé de nombreux retards.



Lisa Mamié met un terme à sa carrière Lisa Mamié a décroché au total quatre médailles lors de différents Championnats d'Europe. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Lisa Mamié, l'une des meilleures nageuses suisses de ces dernières années, en a assez du sport de haut niveau. Elle met un terme à sa carrière, a annoncé lundi Swiss Aquatics.

La Zurichoise de 27 ans explique sa décision par une blessure à l'épaule qui l'empêche actuellement de s'entraîner au niveau requis. "La natation me tient et me tiendra toujours à coeur, mais au vu des circonstances, je pense que cette décision est la bonne", a-t-elle déclaré dans un communiqué de Swiss Aquatics.

Lisa Mamié a fêté son plus grand succès à Rome en 2022 avec le titre de championne d'Europe du 200 m brasse. L'année précédente, elle avait remporté la médaille d'argent sur la même distance aux Européens de Budapest. En 2024 à Belgrade, elle a ajouté deux autres médailles continentales à sa collection (argent sur 100 m brasse, bronze sur 200 m brasse).

La Zurichoise a également représenté la Suisse à deux reprises aux Jeux olympiques de Tokyo et de Paris, atteignant à chaque fois les demi-finales. Au niveau national, Lisa Mamié détient le record de toutes les distances à la brasse, tant en petit qu'en grand bassin.



L'actu du foot féminin: Iman Beney brille encore avec City Iman Beney a encore brillé avec Manchester City (archives). Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Coupe de Suisse LES FAVORIS AU RENDEZ-VOUS. La Women's Super League a laissé place à la Coupe de Suisse ce week-end et les 8es de finale n'ont réservé aucune surprise. Huit des dix équipes de première division, Young Boys, Servette-Chênois, Rapperswil-Jona, Thoune, Saint-Gall, Lucerne, Zurich et Bâle, seront au rendez-vous des quarts de finale.

YB a remporté l'affiche la plus intéressante face à Grasshopper, un remake de la dernière finale des play-off. Malaurie Granges (86e) et Lisa Josten (91e) ont permis à l'équipe d'Imke Wübbenhorst de renverser la table alors que Noémie Potier (59e) avait donné l'avantage aux Zurichoises dans un Wankdorf embrumé.

L'autre duel entre deux équipes de Super League opposait les deux cancres du championnat, Aarau et Thoune. Les joueuses de l'Oberland bernois ont forcé la décision en prolongations, grâce à un but décisif de Céline Schmid (2-1, 116e).

Yverdon (LNB) a donné du fil à retordre à Saint-Gall mais a fini par s'incliner aux tirs au but. Le score était de 2-2 après 120 minutes. Servette a de son côté facilement passé l'obstacle Wil (5-0). Les quarts de finale auront lieu les 13 et 14 décembre.

LES DEBATS REPRENNENT. Samedi prochain, toutes les équipes de Super League seront en action. Le leader Servette accueille Lucerne tandis que son poursuivant GC se rend à Rapperswil-Jona. Young Boys, troisième, reçoit Saint-Gall au Wankdorf. Zurich, opposé à Thoune, et Bâle, qui se déplace à Aarau, ont sur le papier les tâches les plus faciles du week-end.

Les Suissesses à l'étranger ALLEMAGNE. Noemi Ivelj a fêté samedi une deuxième titularisation depuis son arrivée à l'Eintracht Francfort. La Zurichoise de 19 ans a été alignée contre Wolfsburg dans une position inhabituelle en défense centrale et était ainsi l'une des trois Suissesses alignées par l'Eintracht, avec Géraldine Reuteler et Nadine Riesen. Aucune d'entre elles n'a été directement impliquée dans un but, mais Francfort s'est tout de même imposé 3-2 face aux Louves de la Genevoise Smilla Vallotto.

ALLEMAGNE II. Nadine Böhi a quitté Saint-Gall cet été pour Union Berlin dans l'espoir de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Vendredi, la gardienne no 3 de l'équipe de Suisse derrière Livia Peng et Elvira Herzog, a fait ses premiers pas en Bundesliga. Union a certes perdu 4-0 contre le Bayern Munich, champion d'Allemagne en titre, mais Böhi, qui a réalisé six arrêts, devrait garder un souvenir particulier de ce match.

ANGLETERRE. Manchester City a pris la tête de la Women's Super League à la faveur du match nul entre Arsenal et Chelsea (avec Livia Peng sur le banc). Les Skyblues sont passées devant grâce à leur victoire 2-1 contre Everton, lors de laquelle Iman Beney s'est une nouvelle fois montrée décisive. Déjà élue joueuse du mois d'octobre avec les Cityzens, la jeune Valaisanne a offert l'ouverture du score à l'attaquante néerlandaise Vivianne Miedema d'une magistrale passe en profondeur.

FRANCE. Depuis son transfert de l'AS Rome à Strasbourg l'été dernier, Eseosa Aigbogun s'est fait une place de titulaire en Alsace. Samedi, la Zurichoise a cependant vécu une soirée à oublier. Contre Saint-Étienne, l'arrière gauche de 32 ans a été avertie deux fois en douze minutes et a dû quitter le terrain après seulement une demi-heure de jeu, alors que son équipe menait 1-0. L'action d'Aigbogun pourrait toutefois rester sans grandes conséquences, car le match a été interrompu peu après en raison d'un fort brouillard. La ligue française n'a pas encore fixé la date à laquelle il sera rejoué.

PAYS-BAS. Le PSV Eindhoven se rendait samedi chez le leader Ajax Amsterdam et avait l'occasion de se hisser en tête de l'Eredivisie, mais l'équipe emmenée par la Soleuroise Riola Xhemaili a subi une défaite fâcheuse (2-1). Xhemaili, meilleure buteuse du championnat avec huit buts, a joué toute la rencontre.

ESPAGNE. Barcelone a réagi de manière impressionnante à sa première défaite de la saison la semaine dernière. Face au Deportivo La Corogne, les Catalanes ont fêté une victoire 8-0. Le résultat était déjà connu à la mi-temps. Sydney Schertenleib a joué pour Barcelone et a manqué de peu son premier but de la saison. Elle pensait avoir fait trembler les filets sur le 7-0, mais il a ensuite été identifié comme un but contre son camp d'une défenseuse.

Le chiffre de la semaine 745. Plus de 10'000 personnes avaient suivi en mai la finale des play-off entre Young Boys et Grasshopper. Vendredi, dans le cadre des 8es de finale de la Coupe, 745 personnes ont assisté au "remake" lors d'une soirée brumeuse.



Alcaraz repasse no 1 devant Sinner avant l'explication finale Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont entraînés ensemble vendredi à Turin, avant l'explication finale. Image: KEYSTONE/AP/Marco Alpozzi Carlos Alcaraz a repris à Jannik Sinner la place de no 1 mondial lundi au lendemain du début du Masters. Le tournoi de Turin déterminera qui terminera l'année au sommet de la hiérarchie ATP.

Ni Sinner ni Alcaraz n'ont joué la semaine passée, mais à la même époque l'an dernier, Sinner avait survolé le Masters ATP. Les 1500 points alors engrangés ont été déduits lundi ce qui l'a fait reculer derrière Alcaraz qui n'avait que peu de points à défendre puisqu'il avait perdu en phase de poules l'an dernier à Turin.

Victorieux samedi à Athènes de son 101e titre sur le circuit, son 72e (record) sur dur, Novak Djokovic gagne un place (ATP 4) pour se retrouver au pied du podium derrière Alexander Zverev (ATP 3).

Ben Shelton (ATP 5) gagne lui aussi une place pour atteindre son meilleur classement, mais sans avoir joué la semaine dernière. Il dépasse également Taylor Fritz (-2, ATP 6), victime lui aussi de la déduction de ses points des Finales ATP de l'an dernier.

Tien dans le top 30 Alexander Bublik, pourtant battu dès son entrée en lice au deuxième tour à Metz, gagne encore une place pour atteindre le 11e rang, le meilleur classement de sa carrière à l'issue d'une fin de saison en trombe. L'Américain Learner Tien bondit lui aussi à son meilleur classement: grâce à son premier titre ATP samedi à Metz, il gagne 10 places pour se hisser à 19 ans au 28e rang mondial.



Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite Clint Capela (à droite) est sorti du banc pour aider les Rockets à contrecarrer les plans de "Giannis" (avec le ballon). Image: KEYSTONE/AP/Morry Gash Les Houston Rockets de Clint Capela ont rapidement renoué avec la victoire en NBA. Battus par les Spurs vendredi, les Texans se sont imposés dimanche sur le parquet des Milwaukee Bucks (122-115).

Kevin Durant et ses coéquipiers n'ont ainsi pas traîné après ce revers qui avait mis fin à leur belle série de cinq victoires consécutives. Ils ont décroché leur 6e succès de la saison contre l'équipe menée par le Grec Giannis Antetokounmpo.

Longtemps menés, les Rockets ont compté jusqu'à 14 points de retard au cours du deuxième quart-temps, avant de renverser la vapeur à 102 secondes de la fin. Le pivot genevois Clint Capela a foulé le parquet pendant près de sept minutes, marquant 4 points et captant 4 rebonds.



Le Dallas de Lian Bichsel, bête noire du Kraken Lian Bichsel (deuxième depuis la droite) et Dallas ont encore gagné contre Vancouver. Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Le Kraken de Seattle s'est encore incliné face à sa bête noire en NHL, le Dallas du Soleurois Lian Bichsel. Les Stars ont gagné 2-1 au Texas dimanche.

Dallas a ainsi signé un huitième succès de rang face à la franchise du nord-ouest des Etats-Unis. Celui-ci s'est décidé juste avant la première sirène, lorsque le Canadien Tyler Seguin a marqué le 2-1 décisif pour les Stars. Lian Bichsel a patiné plus de 15 minutes pour un bilan neutre.

Les Jets de Winnipeg et leur attaquant grison Nino Niederreiter ont de leur côté subi la loi des Ducks d'Anaheim (4-1). En Californie, les joueurs du Manitoba sont tombés sur l'une des meilleures équipes du moment en NHL, laquelle a signé une 7e victoire consécutive.



Masters ATP: Zverev domine Shelton en deux sets Alexander Zverev ou la rage de vaincre Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) n'a pas tremblé pour gagner son premier match au Masters ATP de Turin. Il s'est imposé en deux sets, 6-3 7-6 (8/6) contre l'Américain Ben Shelton.

Dans le groupe Björn Borg, Zverev a surclassé Shelton. En début de rencontre, les deux joueurs étaient à égalité 3-3 quand l'Allemand a accéléré pour enlever le premier set 6-3. Le début de deuxième manche a été extrêmement accroché jusqu'à 2-2 avant que les deux joueurs ne remportent ensuite aisément leurs services respectifs.

Dans le jeu décisif, Shelton a semblé prendre les choses en mains, menant 4-0 et obtenant ensuite trois balles de set (6-3). Mais l'Américain a commis plusieurs fautes directes qui ont permis à Zverev de revenir. Un peu timide quand il a eu l'occasion d'empocher la deuxième manche, Shelton a finalement craqué, battu en 1 heure 33 minutes.

"Avec son service c'est lui qui a le sort du point entre ses mains, mais j'ai su être patient, j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir le contrôle et je suis très heureux de m'en sortir", a déclaré Zverev après son come-back dans le tie-break.



GP de Sao Paulo: Lando Norris signe un succès probant Un week-end parfait pour Lando Norris à Interlagos Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Lando Norris (McLaren-Mercedes) a remporté un Grand Prix de Sao Paulo animé à Interlagos. Le Britannique a ainsi renforcé sa place de leader du championnat à trois courses de la fin.

Déjà vainqueur du sprint samedi, Norris a vraiment connu un week-end idéal au Brésil. Il s'est imposé devant Kimi Antonelli (Mercedes/à 10''388), qui a résisté jusqu'au bout au retour de Max Verstappen (Red Bull-Honda/à 10''750), parti de la pitlane et auteur d'une remontée spectaculaire.

Ce succès, le onzième de sa carrière et le septième cette année, permis à Lando Norris d'augmenter son avance au championnat. Son coéquipier et rival Oscar Piastri, éliminé dans le sprint, n'a fini que cinquième dimanche. Il a été pénalisé (10'') pour avoir causé une collision au 6e tour et se retrouve à 24 points du leader. Verstappen accuse pour sa part 49 longueurs de retard.

L'équipe Sauber-Ferrari a inscrit 2 points grâce à Nico Hülkenberg (9e). Le Brésilien Gabriel Bortoleto a été éliminé dès le 1er tour.

Trois courses restent à disputer. La prochaine aura lieu le 23 novembre à Las Vegas avant les rendez-vous au Qatar (30 novembre) et à Abu Dhabi (7 décembre).



Premier League: Manchester City domine nettement Liverpool Jeremy Doku c閘鑒re son but Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Manchester City se profile comme le rival le plus sérieux d'Arsenal en Premier League. Les Citizens ont battu Liverpool 3-0 dans le choc de la 11e journée. Ils reviennent ainsi à 4 points du leader.

Sous une pluie continue, les hommes de Pep Guardiola ont nettement dominé le tenant du titre. Ils ont marqué par Haaland (29e), Gonzalez (45e) et Doku (63e). Les Reds ont tenté de réagir après la pause, mais sans résultat concret. Ils chutent à la 8e place du classement, à 8 points d'Arsenal.

Le derby suisse entre Dan Ndoye et Noah Okafor a tourné en faveur du premier. Nottingham Forest a en effet battu Leeds 3-1 et ainsi empoché son deuxième succès de la saison après celui lors de la journée inaugurale. Les deux Helvètes n'ont pas pu s'illustrer particulièrement. Sans Fabian Schär remplaçant, Newcastle a perdu 3-1 à Brentford. Les Magpies n'ont toujours pas gagné en déplacement cette saison.



Super League: Lausanne-Sport et Sion dos à dos Kana Biyik inscrit le 2-2 final Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Lausanne-Sport et Sion se sont séparés sur un nul 2-2 dans le derby romand de la 13e journée de Super League. Ce résultat semble logique au vu de la physionomie des débats.

Les émotions n'ont pas manqué à la Tuilière, essentiellement en première période. Sion a pris les devants avec deux réussites inscrites par Nivokazi (7e) et Berdayes (11e), à chaque fois sur passe d'Hefti depuis la gauche. Le LS n'a toutefois rien lâché. Un centre tir pernicieux de Fofana lui a permis de reprendre espoir (20e), avant l'égalisation signée Kana-Biyik (33e).

La partie, dont le rythme avait baissé, a été interrompue une dizaine minutes en seconde période en raison de fumigènes lancés par certains supporters valaisans, pas trop bien inspirés en l'occurrence. Les deux équipes ont ensuite peiné à se montrer dangereuses, avec beaucoup de déchet dans leur jeu. Ce point permet au FC Sion (5e) de conserver 3 points d'avance sur le LS (8e).

YB cartonne Dans l'autre rencontre de 16h30, les Young Boys ont bien réagi après la claque subie jeudi sur la scène européenne (4-0 à Salonique contre le PAOK). Les Bernois ont réussi l'exploit d'aller l'emporter 4-1 à Saint-Gall grâce à des buts de Fassnacht (7e), Virginius (32e), Bedia (51e) et Males (64e). Les Brodeurs avaient égalisé par Vogt (9e). YB rejoint ainsi Bâle, mais à 9 longueurs du leader Thoune.



Alcaraz sans encombre pour son premier match contre de Minaur Carlos Alcaraz a remporté son premier match au Masters Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Un temps malmené mais toujours solide dans les moments clés, Carlos Alcaraz (ATP 2) a remporté son premier match au Masters de Turin dimanche. Il a dominé Alex De Minaur (7e) 7-6 (7/5) 6-2.

Eliminé dès la phase de poules l'an dernier, Alcaraz pourrait en cas de victoire à Turin récupérer sa place de no 1, cédée à l'Italien Jannik Sinner après le sacre de ce dernier à Paris, où l'Espagnol de 22 ans a été sorti dès son entrée en lice.

Au sein du groupe Jimmy Connors, le Murcien, vainqueur de Roland-Garros et l'US Open cette année, affrontera ensuite l'Américain Taylor Fritz et l'Italien Lorenzo Musetti, qui remplace le Serbe Novak Djokovic, forfait.

En tête 4-1 avec une balle de 5-1 dans le premier set, Alcaraz a ensuite connu une baisse de régime, en difficulté sur ses premières balles, permettant à De Minaur de revenir à égalité.

Mené 3-1 puis 5-3 dans le tie-break, Alcaraz a à chaque fois haussé son niveau de jeu pour recoller, avant de faire craquer l'Australien pour remporter le premier set.

Parfois inconstant, capable de remporter des jeux blancs sur le service de l'Australien comme de perdre le sien dans la foulée, l'Espagnol s'est nettement détaché dans ce second set, de nouveau à 4-1, mais a cette fois assuré ses services pour remporter sa cinquième victoire en autant de confrontations contre De Minaur.

Plus tard dans la journée, l'Allemand Alexander Zverev fait face à l'Américain Ben Shelton pour la première rencontre du groupe Björn Borg, qui comprend également Sinner et le Canadien Félix Auger-Aliassime.

