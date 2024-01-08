Sion écrase Lausanne ++ Sinner triomphe à Monte-Carlo

Manchester City mate Chelsea et peut croire au titre Manchester City a relancé la course au titre dimanche à Londres. Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY Malmené avant la mi-temps, déchaîné après. Manchester City a obtenu dimanche à Chelsea (3-0) la victoire recherchée pour faire revivre leur espoir de titre en Premier League.

Le leader Arsenal avait ouvert la fenêtre samedi en perdant 2-1 contre le modeste Bournemouth, à domicile, et son dauphin mancunien s'y est engouffré de plain pied avec l'aide de Rayan Cherki, auteur de deux passes décisives pour Nico O'Reilly (51e) et Marc Guéhi (57e).

"Est-ce que tu regardes, Arsenal?", ont chanté les supporters visiteurs, à Stamford Bridge, après le troisième but signé Jérémy Doku (68e).

City, deuxième avec 64 points, peut désormais rattraper ses six longueurs de retard sur Arsenal (1er, 70 pts) en cas de victoire contre le leader, dimanche prochain à domicile, et contre Crystal Palace en match en retard.

Tottenham relégable Tottenham s'est incliné 1-0 dimanche chez le Sunderland de Granit Xhaka, pour la première de Roberto De Zerbi sur le banc. Les Spurs sont relégables à six journées de la fin en Premier League.

La mission maintien se complique d'entrée pour l'ex-entraîneur de l'OM, dont la nouvelle équipe est 18e avec 30 points, deux de moins que l'actuel premier non-relégable, West Ham (17e, 32 pts).

Tottenham a joué de malchance en seconde période. Son gardien Antonin Kinsky a été pris à contre-pied sur un tir de Nordi Mukiele fortement dévié par un coéquipier (61e, 1-0), puis a été percuté par son capitaine Cristian Romero, blessé sur l'occasion et sorti en larmes.

Les Spurs n'ont gagné aucun match de championnat en 2026. Ils tenteront de mettre fin à cette anomalie le week-end prochain à domicile contre Brighton, que De Zerbi a dirigé de 2022 à 2024.

De son côté, le promu Sunderland peut toujours croire en une qualification européenne. L'équipe de Granit Xhaka, qui a joué tout le match dimanche, est 10e à seulement un point de la 7e place et d'un billet pour la Conference League.



Sion écrase Lausanne à Tourbillon Tout roule pour le FC Sion, meilleur club romand de Super League. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Sion a signé une probante victoire dimanche face au Lausanne-Sport (3-0). Les Valaisans se rapprochent du haut du classement de Super League à l'heure de la séparation en deux groupes.

Ce derby romand a été marqué par un hommage aux jeunes du FC Lutry victimes du drame de Crans-Montana. Avant le coup d'envoi, Christian Constantin, président du FC Sion, et Vincent Steinmann, directeur général du LS, ont remis un maillot commémoratif au président du FC Lutry.

Cette cérémonie s'est déroulée sous les yeux de l'ambassadeur d'Italie Gian Lorenzo Cornado, de Clément Leclerc, consul de France à Genève, et du conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay. Une soixantaine de membres du FC Lutry ont assisté à cette rencontre en tant qu'invités.

Une défense lausannois à la rue Côté sportif, la rencontre s'est décantée en deuxième période. Les Sédunois ont concrétisé leur domination dès la 57e, Benjamin Kololli profitant d'une passe en retrait mal dosée de Brandon Soppy.

La défense lausannoise a ensuite pris l'eau en concédant deux penaltys. Ali Kabacalman a raté le sien (60e), laissant le LS dans le match, avant qu'Ilyas Chouaref ne tremble pas dix minutes plus tard après une faute de Soppy (70e).

Sion a même ajouté un troisième but face à une défense aux abois. Il est venu du pied droit de Franck Surdez, qui a marqué pour la première fois depuis son retour en Suisse (74e).

Avec cette victoire, Sion peut voir vers le haut et rêver d'une qualification européenne, alors qu'il s'apprête à affronter les cinq autres membres du Championship Group. Dans le camp lausannois, la question est désormais de savoir si Peter Zeidler va terminer la saison sur le banc...

Servette tenu en échec à Berne Servette est de son côté passé proche d'une troisième victoire consécutive sur la pelouse des Young Boys (1-1). Les Grenat ont toutefois confirmé qu'ils étaient bien sur une trajectoire opposée à celle du LS en cette fin de saison.

Le SFC peut avoir des regrets, car il a mené 1-0 après le premier but de Thomas Lopes (19 ans) en Super League, sur un excellent centre de l'indispensable Junior Kadile (56e). Mais YB a égalisé à la 71e grâce à un penalty transformé par l'ex-Servettien Chris Bedia.

St-Gall tenu en échec En déplacement à Lucerne, Saint-Gall a de son côté été contraint au match nul (2-2), et perd une occasion de se rapprocher un peu de Thoune, qui n'a pas joué samedi à Bâle - le match a été renvoyé en raison d'un incendie au Parc St-Jacques. Les Brodeurs comptent désormais 11 points de retard sur le leader.

Menés 1-0 puis 2-1, Saint-Gall a égalisé par deux fois grâce à Aliou Baldé (73e/87e). Les buts lucernois ont été marqués par Andrej Vasovic (10e) et Lars Villiger (77e).



Sinner triomphe à Monte-Carlo et redevient no 1 Sinner a fait coup double dimanche à Monte-Carlo Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Jannik Sinner a fait coup double dimanche à Monte-Carlo.

L'Italien a triomphé pour la première fois sur la terre battue de la Principauté, en battant Carlos Alcaraz 7-6 (7/5) 6-3 en finale, et récupère la 1re place du classement ATP.

Après Paris l'automne dernier, Indian Wells puis Miami cette saison, Jannik Sinner s'offre ainsi un quatrième titre consécutif dans un Masters 1000. Il est le deuxième joueur de l'histoire à gagner les trois premiers Masters 1000 de l'année, après Novak Djokovic en 2015.

L'Italien a mis 2h15 pour vaincre la résistance du tenant du titre et désormais ex-no 1 mondial Carlos Alcaraz, qu'il affrontait pour la première fois de l'année. Il a pourtant concédé le premier break dans chacun des deux sets, mais a su attendre son heure. Il a ainsi gagné les cinq derniers jeux de la seconde manche.



Wout van Aert plus fort que Pogacar sur les pavés La joie de Wout van Aert, qui a gagné Paris-Roubaix en devançant au sprint Tadej Pogacar Image: KEYSTONE/EPA Wout van Aert a remporté son premier Paris-Roubaix. Le Belge s'est imposé en devançant Tadej Pogacar. Le Thurgovien Stefan Bissegger a décroché une belle 8e place.

Poursuivi par la malchance ces dernières années, Wout van Aert a réalisé le rêve d'une vie en battant au sprint Tadej Pogacar, qui devra donc encore patienter avant de triompher sur les pavés de l'Enfer du Nord.

Le Belge, qui est parti seul avec la superstar slovène à plus de 50 km de l'arrivée, s'est imposé après une course complètement folle que Mathieu van der Poel, triple vainqueur sortant, a perdu sur une double crevaison dans la Trouée d'Arenberg.

Van der Poel a terminé au 4e rang, à 15'' du vainqueur, le podium étant complété par un autre Belge, Jasper Stuyven (à 13''). Présent dans ce groupe de chasse mené par "MVDP", Stefan Bissegger n'a rien pu faire dans l'emballage final et s'est classé 8e à 20''.



Marie-Louise Eta, première femme à entraîner en Bundesliga Marie-Louise Eta est la première femme à entraîner une équipe de Bundesliga masculine Image: KEYSTONE/DPA/ANDREAS GORA Marie-Louise Eta est la première femme à entraîner une équipe de Bundesliga.

La technicienne allemande de 34 ans a été nommée à la tête de l'Union Berlin jusqu'à la fin de la saison après le limogeage de Steffan Baumgart, a annoncé le club berlinois.

Dans un communiqué envoyé dans la nuit de samedi à dimanche, l'Union Berlin a annoncé se séparer de Steffan Baumgart, remplacé par Marie-Louise Eta pour assurer l'intérim après la défaite (3-1) sur la pelouse de la lanterne rouge Heidenheim.

La technicienne était à la tête de l'équipe féminine des moins de 19 ans de l'Union Berlin. Le club avait annoncé il y a une semaine qu'elle serait à la tête de l'équipe féminine de l'Union, maintenue en première division, dès l'été prochain.

Pour les cinq derniers matches de la saison, la mission de Marie-Louise Eta sera de maintenir l'Union Berlin en Bundesliga. Avec 32 points, le seul club de la capitale allemande en première division compte sept points d'avance sur St. Pauli, 16e et barragiste, et 11 points d'avance sur Wolfsburg, premier relégable à la 17e place.

"Le maintien en Bundesliga n'est pas encore assurée si l'on regarde l'écart de points avec la seconde moitié du classement. Je suis ravie que le club m'ait confié cette tâche difficile", a glissé Eta, citée dans le communiqué de l'Union Berlin. "L'une des forces de l'Union a toujours été, et reste, la capacité de se serrer les coudes dans ce genre de situation. Et, bien sûr, je suis convaincue que nous obtiendrons les points décisifs avec l'équipe."



Gout Gout réussit 19''67 sur 200 m, à 18 ans Gout Gout a réussi 19''67 sur 200 m, à 18 ans Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK Le prodige australien Gout Gout a couru le 200 m en 19''67, meilleure performance de l'année, pour remporter l'épreuve aux championnats d'Australie dimanche à Sydney.

Le sprinter de 18 ans, qui renforce son statut de future star du circuit, est ainsi passé pour la première fois sous les 20 secondes en compétition, poussé par Aidan Murphy qui a couru en 19''88 soit le deuxième meilleur chrono de l'année.

"J'attendais ça, s'est félicité Gout. Nous avons des athlètes incroyables en Australie et nous nous poussons à nos limites. Deux coureurs en-dessous de 20 secondes, c'est fantastique."

Gout Gout a surgi sur la scène internationale en 2024 en parcourant le demi-tour de piste en 20''04, battant le record d'Australie détenu depuis les Jeux olympiques de 1968 par Peter Norman (20''06). Il avait abaissé son record à 20''02 mais n'était encore jamais passé sous les 20 secondes officiellement.



Nashville s'impose et entretient l'espoir Roman Josi (59) et les Predators gardent espoir dans la lutte pour les pla<-off Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Nashville peut toujours espérer disputer les play-off de NHL, alors qu'il lui reste deux matches à jouer en saison régulière.

Les Predators de Roman Josi se sont imposés 2-1 samedi face à Minnesota pour garder le contact avec les Kings.

Les deux équipes sont séparées par un point. Los Angeles, qui est privé de Kevin Fiala jusqu'au terme de cette saison régulière, détient pour l'heure la deuxième "wildcard" dans la Conférence Ouest. Les Kings ont encore trois matches à disputer dans le championnat régulier, tous à l'extérieur.

Nashville, pour qui Roman Josi n'a pas inscrit de point samedi, jouera pour sa part ses deux dernières rencontres devant son public. Les Predators doivent affronter successivement San Jose, qui peut encore espérer atteindre les play-off, et Anaheim, 3e de la Division Pacifique mais pas encore assuré de jouer les séries finales.

La lutte pour les play-off ne concerne en revanche plus St. Louis, éliminé à la suite de la victoire des Kings face à Edmonton. Les Blues ont digéré cette nouvelle en battant Chicago 5-3, avec notamment un assist de leur centre zurichois Pius Suter.

Les trois Suisses des Devils se sont par ailleurs illustrés samedi dans un match gagné 5-3 par New Jersey à Detroit. Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont tous trois réussi un assist face aux Red Wings, qui ont perdu toute chance de jouer les play-off après cette défaite.



Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema Nina Brunner et Tanja Hüberli (ici en août 2024) sont en forme dès le début de saison Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le duo suisse Nina Brunner et Tanja Hüberli, qui s'est reformé à l'entame de cette saison, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi Elite 16 à Saquarema.

Les médaillées de bronze des JO 2024 se sont imposées face à Sara Hughes et Allysa Batenhorst en quart.

Menées 9-4 dans le deuxième set, Brunner/Hüberli ont réussi à renverser la vapeur avant de l'emporter sur le score de 21-19 26-24, à leur cinquième balle de match. Elles affronteront à nouveau des Américaines en demi-finale, Kristen Cruz et Taryn Brasher.

Quoi qu’il advienne dimanche au Brésil, les deux joueuses de Suisse centrale ont déjà dépassé les attentes. Nina Brunner a pris un congé maternité en 2025, tandis que Tanja Hüberli a dû subir une opération de la cheville à la mi-août.



Fury réussit son retour et défie Joshua Tyson Fury a réussi son retour sur les rings Image: KEYSTONE/AP/FRANK AUGSTEIN Tyson Fury, ex-champion du monde des lourds, a réussi son retour sur le ring contre Arslanbek Makhmudov samedi après 15 mois d'absence. Il a lancé un défi immédiat à son rival Anthony Joshua.

Le "Gypsy King" de 37 ans s'est imposé sur décision unanime des juges à l'issue de douze rounds maîtrisés au Tottenham Hotspur Stadium, dans le nord de Londres, où le public était largement acquis à sa cause.

L'Anglais signe sa 35e victoire (contre 2 défaites et un nul) et inflige à son adversaire russe de 36 ans sa troisième défaite (contre 21 victoires). Il avait raccroché les gants en décembre 2024 après avoir subi une deuxième défaite contre l'Ukrainien Oleksandr Usyk, la deuxième seulement de sa carrière.

"La Bataille d'Angleterre" Makhmudov l'a agressé dès les premières secondes du combat, sans parvenir toutefois à le déstabiliser, ni à conserver son précoce avantage. Le "Lion" s'est parfois trop découvert face à un Fury bien plus précis et efficace, apparu en jambes. A peine le combat terminé, le vainqueur du soir a pris le micro pour s'adresser directement à son grand rival anglais.

"Maintenant, je veux vous offrir le combat que vous attendez tous. Je te veux, AJ, Anthony Joshua. Offrons aux fans de boxe ce qu'ils veulent: la Bataille d'Angleterre. Je te défie, Anthony Joshua, de m'affronter, moi le Gipsy King, pour mon prochain combat", a-t-il déclaré.

Joshua s'est montré disposé à lui offrir ce défi, sans toutefois l'affirmer de manière définitive. "Tu ne vas pas me dire ce que je dois faire, ça fait dix ans que je te cours après. C'est moi le patron, tu travailles pour moi", a-t-il répondu à Fury.

Les deux combattants ont failli s'affronter à plusieurs reprises, mais des différends contractuels, des problèmes de condition physique et des défaites subies ailleurs ont fait capoter les précédentes tentatives visant à les faire s'affronter.

Leurs camps étaient semble-t-il sur le point de conclure un accord avant que Joshua ne décide de faire une pause dans sa carrière à la suite du tragique accident de voiture dans lequel il a été impliqué en janvier au Nigeria.



McIlroy se rate, suspense entier avant le dernier tour Rory McIlroy a connu un 3e tour compliqué à Augusta Image: KEYSTONE/EPA/CHRIS TORRES Par toutes les émotions: après un deuxième tour fantastique, Rory McIlroy s'est manqué samedi au Masters d'Augusta.

De quoi relancer ses adversaires et le suspense avant le dernier tour dimanche, alors qu'il partage désormais la tête avec Cameron Young.

Au sommet de son art vendredi, ce qui l'avait porté à une avance record de six coups sur le deuxième à mi-parcours, Rory McIlroy a été brutalement ramené sur terre par le parcours impitoyable d'Augusta samedi, rendant une carte de 73 (un coup au-dessus du par). Seuls six des 54 joueurs encore en lice ont fait pire.

Le tenant du titre reste tout de même en tête à -11 au total, mais à égalité avec l'Américain Cameron Young, qui avait attaqué la journée huit coups plus loin... Sam Burns, qui partageait la tête avec McIlroy à l'issue du premier tour, pointe à un seul coup, devant Shane Lowry, encore un coup plus loin, et un duo composé de Jason Day et de Justin Rose, à trois coups de la tête. Le no 1 mondial Scottie Scheffler a réussi une excellente journée en 65, de quoi remonter de 17 rangs à la 7e place à quatre coups des leaders.

"De très bonnes chances" En quête d'un rare doublé seulement réussi par les légendes Jack Nicklaus (1965 et 1966), Nick Faldo (1989 et 1990) et Tiger Woods (2001 et 2002), McIlroy (36 ans, no 2 mondial) devra briller dimanche pour enfiler une deuxième veste verte, et non pas gérer comme l'avait laissé penser son deuxième tour.

"Je garde de très bonnes chances, a-t-il positivé. Je suis dans le groupe des prétendants, c'est ce que j'espérais. J'aurais quand même apprécié un petit matelas. Je dois faire mieux demain (dimanche) pour gagner."

Le Nord-Irlandais a concédé un bogey dès le trou no 1, donnant le ton de sa journée, s'est rattrapé avec deux birdies (3, 10), avant de sombrer dans le célèbre "Amen corner". Une balle dans l'eau lui a coûté un double bogey au no 11, avant un engagement raté pour un bogey au no 12, puis une balle dans les arbres au no 13 qui ne lui a permis d'arracher que le par en cinq coups.

McIlroy a respiré avec deux birdies (14 et 15) avant de concéder un dernier bogey au no 17, son putt pour le par restant court pour quelques centimètres, quand tout ce qu'il tentait vendredi fonctionnait.



Tadej Pogacar peut-il dompter Paris-Roubaix, l'Enfer du nord? Avec son gabarit, la tâche semble impossible. Pourtant, Tadej Pogacar fait partie des grands favoris pour remporter dimanche son premier Paris-Roubaix. Essentiellement parce que c'est lui.

Quel est l'enjeu pour Pogacar ? Immense, puisque le Slovène peut devenir seulement le quatrième coureur de l'histoire à accrocher à son palmarès les cinq Monuments après avoir déjà remporté Milan-Sanremo, le Tour des Flandres (3 fois), Liège-Bastogne-Liège (3) et le Tour de Lombardie (5).

Ce sont les courses d'un jour les plus prestigieuses, réputées pour leur dureté, leur longueur et leur histoire - elles ont toutes plus d'un siècle d'existence. Trois hommes, que des Belges - Eddy Merckx, Rik Van Looy et Roger de Vlaeminck - ont réussi ce Grand Chelem sur l'ensemble de leur carrière.

Pour rendre l'affaire encore plus croustillante, Pogacar est aussi en lice pour gagner les cinq la même année, ce qui n'a encore jamais été réalisé. Comme Liège et le Tour de Lombardie ressemblent à des formalités pour lui, Paris-Roubaix est le verrou sur la route de ce défi incommensurable.

"Si quelqu'un m'avait dit il y a quatre ou cinq ans qu'un coureur allait être en mesure de gagner les cinq Monuments la même année, je l'aurais traité de fou", résume la légende irlandaise Sean Kelly, qui en a gagné quatre sur cinq, dans sa chronique pour le site spécialisé Cyclingnews.

Pogacar est-il favori ? Avec Milan-Sanremo, dont il a enfin réussi à résoudre l'énigme en mars, Paris-Roubaix est la seule course où Pogacar ne se présente pas en grand favori au départ. Contrairement à l'autre Monument pavé, le Tour des Flandres qu'il a remporté pour la troisième fois dimanche dernier, le parcours ne comporte aucune ascension pour faire la différence.

"C'est vraiment la course qui lui correspond le moins. C'est tout plat. Il aura du mal à lâcher ses adversaires", souligne Thierry Gouvenou, le directeur de Paris-Roubaix, 7e en 2002. Et au sprint dans le vélodrome de Roubaix, Pogacar, même s'il est rapide, ne part pas favori face aux Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert ou Mads Pedersen.

Gouvenou estime ainsi que Van der Poel, triple vainqueur sortant, "a encore une petite marge de sécurité face à Pogacar". Mais la deuxième place du Slovène l'an dernier dès sa première participation "a prouvé qu'il était plus qu'au niveau".

Pourquoi la victoire est compliquée ? Au-delà des aléas (chute, crevaison, bris de vélo,...) de la course la plus impitoyable de l'année, le principal handicap du quadruple vainqueur du Tour de France est son gabarit de grimpeur. Le parcours, plat mais truffé de secteurs pavés (55 km au total) favorise les gros rouleurs poids lourds comme Van der Poel, Van Aert, Pedersen ou encore Filippo Ganna.

Au XXIe siècle, les vainqueurs de la Reine des classiques pèsent autour de 77 kg en moyenne, contre 66 kg à Pogacar. Pour s'imposer à Roubaix en 2019, Philippe Gilbert avait pris trois kilos de muscles et travaillé le haut du corps. Aujourd'hui, l'ex-champion belge juge qu'une victoire de Pogacar dimanche serait peut-être "sa plus grande performance".

Les autres leaders du Tour de France, comme Jonas Vingegaard, n'imaginent d'ailleurs même pas en rêve de s'aventurer sur les pavés du Nord. L'an dernier, Pogacar avait été le premier vainqueur sortant de la Grande Boucle à s'aligner sur Paris-Roubaix depuis l'Américain Greg LeMond en 1991.

Peut-il gagner quand même ? "Bien sûr", estimait dès l'an dernier Greg LeMond auprès de l'AFP, car "c'est peut-être déjà le meilleur coureur de tous les temps", un statut que Pogacar dispute à Eddy Merckx. Puissant, le double champion du monde a également l'avantage d'être un excellent pilote et son agilité naturelle l'aide beaucoup sur les pavés, tout comme le plaisir qu'il prend à les dompter. "Il a montré l'an dernier qu'il était excellent sur les pavés aussi. Mais on le savait déjà. Il sait juste tout faire", résume Van der Poel.

L'Espagnol Juan Antonio Flecha, qui compte trois podiums à Roubaix entre 2005 et 2010, voit bien Pogacar s'imposer dimanche. "Mentalement, il est plus mature, dit Flecha à l'AFP. L'an dernier, quand il chute (réd: dans le secteur pavé de Pont-Thibault à 38 km de l'arrivée), il n'était pas convaincu dans sa tête de pouvoir revenir sur Van der Poel. Ca a changé, surtout après sa chute à Sanremo où il est tombé aussi avant de revenir et gagner la course. Je pense qu'il est prêt."



Un derby Sion - LS à Tourbillon ce dimanche Sion accueille le Lausanne-Sport dimanche (16h30) pour la 33e journée, la dernière avant la séparation en deux groupes. Les Sédunois visent toujours une qualification européenne.

Facile vainqueur de Grasshopper lundi dernier (4-0), le FC Sion peut encore croire à une participation à une Coupe d'Europe la saison prochaine. Il faut pour cela battre Lausanne avant les cinq confrontations prévues avec les autres membres du Championship Group.

Pour le LS, il s'agit de bien finir une saison sans grand enjeu. Les hommes de Peter Zeidler ont rebondi samedi contre Winterthour (2-1) après deux défaites de rang, mais ils n'arrivent de loin pas à Tourbillon en tant que favoris.

En net regain de forme depuis deux matches (victoires 5-0 et 3-0 contre GC et Lucerne), Servette se rend chez les Young Boys (16h30) pour la passe de trois. Les Grenat veulent finir leur saison ratée sur une bonne note.

En déplacement à Lucerne (16h30), Saint-Gall doit de son côté s'imposer pour retarder le sacre annoncé du FC Thoune.



Play-off: Le "Z" et le GSHC n'ont plus le droit à l'erreur Zurich et Genève-Servette n'ont plus le droit à l'erreur en demi-finale des play-off de National League. Le "Z" et le GSHC sont menés 3-1 dans leur série respective, face à Davos et à Gottéron.

Les Lions, doubles tenants du titre, et les Grenat ont tous deux été battus à domicile vendredi soir. Leur tâche est immense avant l'acte V prévu dimanche à 20h: Zurichois comme Genevois doivent gagner les trois prochains matches et doivent donc s'imposer deux fois à l'extérieur.

Le plus dur reste évidemment à faire pour Davos et Gottéron. Mais les Grisons sont quasiment injouables devant leur public cette saison, avec 29 victoires en 31 parties disputées dans leur "cathédrale". Ils n'ont plus disputé de finale depuis leur 31e et dernier sacre, en 2015.

Fribourg n'est pas en reste avec 25 succès en 32 matches joués à St-Léonard, même si les Dragons ont été battus deux fois par Rapperswil-Jona à domicile en quart de finale. Toujours en quête d'un premier titre national, Gottéron vise une première finale de play-off depuis 2013.



Mityukov brille et réalise la meilleure performance de la saison Roman Mityukov a été très rapide sur le 200 m dos à Uster Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Roman Mityukov continue de briller aux Championnats de Suisse à Uster. Le Genevois de 25 ans a remporté le 200 m dos en signant la meilleure performance mondiale de l'année.

Mityukov a couvert la distance en 1'55''36 dans sa discipline de prédilection, battant de 21 centièmes le précédent record de l'année détenu par le Sud-Africain Pieter Coetze, établi le 22 mars, tout en restant à seulement une demi-seconde de son record suisse.

Les jours précédents, le médaillé de bronze aux JO de Paris avait déjà démontré sa bonne forme. Sur 100 m dos, il a égalé son record de Suisse, alors que sur 50 m dos, il a signé un record personnel.

