Watson brille en Romandie ++ Heimberg renonce

Zverev sorti en 16e de finale Alexander Zverev a été sorti dès les 16es de finale à Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Chema Moya Ce n'est pas à Madrid qu'Alexander Zverev retrouvera toute sa confiance. Tête de série no 1 sur la terre battue espagnole, le no 2 mondial s'est incliné dès les 16es de finale mardi. Alexander Zverev a été battu 7-5 6-3 par l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 21), qui avait déjà battu l'Allemand au même stade de la compétition l'an passé dans le Masters 1000 madrilène puis en février dernier à Buenos Aires en quart de finale. Il avait pourtant cueilli le titre à deux reprises à Madrid (2018, 2021). Le champion olympique de Tokyo 2021 n'aura donc pas franchement profité de l'absence du no 1 mondial Jannik Sinner, suspendu par les autorités antidopage jusqu'à dimanche, même s'il avait cueilli le titre à Munich neuf jours plus tôt. Sinner abordera le Masters 1000 de Rome, où il fera son retour après trois mois d'absence, avec plus de 1600 points d'avance sur Zverev.

Watson gagne le prologue du TdR, Evenepoel et les Suisses battus Samuel Watson est le premier leader du Tour de Romandie Image: KEYSTONE/AP/Laurent Gillieron Samuel Watson (Ineos) est le premier leader du Tour de Romandie 2025. Le Britannique a remporté le prologue disputé sur 3,4 km mardi à St-Imier. Meilleur Suisse, Stefan Bissegger a signé le 4e temps, alors que le Belge Remco Evenepoel s'est classé 8e. Formé à l'école de la piste, Samuel Watson a créé la sensation en décrochant mardi son premier succès sur le World Tour. L'Anglais de 23 ans a devancé de 28 centièmes seulement le Portugais Ivo Oliveira, alors que l'Espagnol Ivan Romeo a terminé 3e à 3''. Les Suisses ont manqué de très peu le podium, mais ils ont signé un beau tir groupé. Stefan Bissegger, 4e, a perdu un peu plus de 3'' sur le vainqueur du jour. Stefan Küng (6e) a concédé 4'', alors que le grand espoir Jan Christen a réalisé le 10e temps à 5''. Incapable de rivaliser avec Tadej Pogacar dimanche sur les routes de Liège-Bastogne-Liège, Remco Evenepoel a aussi dû s'avouer vaincu dans les rues de St-Imier. Le champion olympique et champion du monde du contre-la-montre, qui vise une victoire d'étape cette semaine, a concédé un peu plus de 4''. Mercredi, la 1re étape reliera Münchenstein à Fribourg sur 194,3 km. Quatre ascensions sont répertoriées tout au long du parcours, mais la dernière - la montée de Chaumont sur les hauts de Neuchâtel - se situe à plus de 70 km de l'arrivée qui sera jugée sur le boulevard de Pérolles. Les sprinters devraient avoir l'occasion d'en découdre.

Michelle Heimberg doit renoncer à la Super Finale Michelle Heimberg doit renoncer à la Super Finale de la Coupe du monde Image: KEYSTONE/EPA/Francisco Guasco Michelle Heimberg doit renoncer à la Super Finale de la Coupe du monde, prévue du 2 au 4 mai à Pékin. Victime d'une infection virale, l'Argovienne a été interdite de vol vers la Chine, annonce Swiss Aquatics dans un communiqué. La meilleure plongeuse suisse va dans un premier temps se soigner. Son objectif est désormais de préparer dans les meilleures conditions son prochain grand rendez-vous, les Championnats d'Europe programmés à Antalya (TUR) du 22 au 28 mai.

Wawrinka passe le 1er tour à Aix-en-Provence Stan Wawrinka a passé le 1er tour dans le Challenger d'Aix-en-Provence Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER De retour sur le circuit Challenger, Stan Wawrinka (ATP 158) a renoué avec la victoire mardi. Le Vaudois de 40 ans s'est hissé en 8e de finale à Aix-en-Provence en battant le Français Ugo Blanchet (ATP 182) 6-4 6-3 au 1er tour. Stan Wawrinka, qui restait sur deux défaites subies au 1er tour sur l'ATP Tour (Monte-Carlo et Barcelone), a pourtant manqué son entame de match. Mené 0-2 après avoir concédé son premier jeu de service, il a toutefois rapidement réagi en s'adjugeant les quatre jeux suivants pour prendre le match en main. Invité par les organisateurs, l'ex-no 3 mondial aura droit à un joli défi au 2e tour. Il se frottera à la tête de série no 1 du tableau, l'Australien Alexei Popyrin (ATP 26), qui a été sorti d'entrée dans le Masters 1000 de Madrid actuellement en cours après avoir atteint les quarts de finale à Monte-Carlo.

Boca Juniors se sépare de son entraîneur Fernando Gago Lucas Blondel (à gauche) va découvrir un nouveau coach à Boca Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEJIA Le néo-international suisse Lucas Blondel va découvrir un nouveau coach. Son club de Boca Juniors, l'un des deux représentants argentins au prochain Mondial des clubs, a licencié mardi son entraîneur Fernando Gago, La décision a été prise après la défaite 2-1 dimanche chez le rival de River Plate. Un dirigeant du club de Buenos Aires, Mauricio Cerna, a expliqué que l'ancien milieu défensif était "arrivé au bout (de son parcours) avec l'institution." "C'est une décision que nous avons prise sereinement, mais qui n'a pas été facile", a-t-il ajouté. Le mandat de Gago (39 ans), nommé en octobre dernier, s'est achevé après seulement six mois: une trentaine de matches au cours desquels il a accumulé 18 victoires, 6 nuls et 7 défaites, avec une élimination très précoce en février au 2e tour de la Copa Libertadores qui avait déjà placé l'entraîneur sur la sellette.

Bousculée, Iga Swiatek file en quarts Iga Swiatek a dû batailler durant trois sets en 8e de finale à Madrid Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le courant est finalement revenu, et il y avait même de l'électricité sur le court central de Madrid mardi. Tenante du titre, Iga Swiatek (WTA 2) a obtenu dans la douleur son ticket pour les quarts du WTA 1000. En quête d'un 23e titre depuis son quatrième sacre à Roland-Garros en juin 2024, la Polonaise est venue à bout de la Russe Diana Shnaider (WTA 13) en trois sets, 6-0 6-7 (3/7) 6-4, et après 2h34 de lutte. Elle a oscillé entre quelques coups de génie et des fautes directes grossières sur la terre battue du stade Manolo-Santana. Pour leur premier duel, Iga Swiatek n'a laissé aucune chance à Diana Shnaider dans la première manche (6-0). En difficulté au deuxième set, la Polonaise a fait la différence dans la manche décisive grâce à un break réussi dans le cinquième jeu. Elle affrontera en quarts de finale la championne d'Australie Madison Keys (WTA 5).

Real Madrid: opération à un genou pour Rüdiger Antonio Rüdiger: probable fin de saison Image: KEYSTONE/EPA/Chema Moya Le défenseur allemand du Real Madrid Antonio Rüdiger, qui jouait blessé depuis plusieurs mois, a été opéré du genou gauche. Il devrait être indisponible jusqu'à la fin de la saison. "Notre joueur Antonio Rüdiger a subi aujourd'hui avec succès une opération chirurgicale pour une déchirure partielle du ménisque externe de sa jambe gauche", écrit le Real Madrid dans un communiqué. Le club merengue n'a pas fourni d'indication sur la durée de l'absence de son défenseur. Mais selon la presse espagnole, l'international allemand, qui risque une lourde suspension après s'en être pris avec véhémence à l'arbitre lors de la finale de Coupe du Roi perdue (3-2 ap) face au FC Barcelone samedi, ne rejouera donc plus cette saison, ni en Liga, ni au Mondial des clubs en juin. Il sera également forfait avec l'Allemagne pour la demi-finale de Ligue des nations contre le Portugal, le 4 juin. Déjà privé de l'Espagnol Dani Carvajal et du Brésilien Eder Militao, l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti devra composer sans son roc défensif pour les cinq dernières journées du championnat, dont le Clasico face au Barça le 11 mai. Le Real, à quatre longueurs de son éternel rival, va tenter de sauver sa saison en profitant d'un potentiel faux-pas barcelonais.

Publication d'un podcast: Neymar débouté par la justice Neymar, qui voulait suspendre la publication d'un podcast, a été débouté par la justice Image: KEYSTONE/AP/ANDRE PENNER Un tribunal de l'Etat de São Paulo a rejeté la demande de Neymar de suspendre la publication d'un podcast qui retrace la vie et les controverses de la star du football brésilien. Le tribunal l'assimile à une "odieuse censure préalable". Un premier épisode de 44 minutes du podcast intitulé "Projet Neymar: succès ou échec ?" a déjà été publié sur YouTube le 22 avril par le média en ligne UOL, malgré la requête de l'actuel joueur du Santos FC de statuer "en urgence" rejetée par le tribunal. Le premier volet de cette enquête audio "plonge dans l'ambitieux +Projet Neymar+, un plan marketing créé par le Santos FC pour faire du jeune prodige une icône", indique UOL. Il dit divulguer "un accès exclusif à la présentation PowerPoint originale, à des courriels internes et à des entretiens avec des personnalités clés" et présente le père et agent du footballeur comme un "homme d'affaires vorace et redouté dans le monde du football" qui contrôle une grande partie des décisions de son fils. Des "interviews qui montrent en détail les aspects les plus intimes et les plus inconnus de la carrière du joueur" doivent être divulgués dans les prochains épisodes, selon UOL qui dit avoir eu accès à des "échanges de courriels, des conversations WhatsApp et des contrats publicitaires". Le juge de l'affaire a rejeté les demandes de suspension de la publication du premier épisode et de communication du contenu des prochains chapitres avant leur publication. Ces conditions seraient selon lui une "odieuse censure préalable, à laquelle notre système juridique s'oppose". "Le consentement de la personne biographiée n'est pas nécessaire pour les oeuvres biographiques littéraires ou audiovisuelles", est-il expliqué dans la décision datée du 25 avril consultée par l'AFP. Le tribunal a toutefois accordé à Neymar un délai de cinq jours pour "modifier la demande initiale" et tenter un nouveau recours. Pas de réponse L'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG est revenu en début d'année jouer dans son club formateur du Santos FC avec l'espoir de participer à la Coupe du monde 2026. Mais l'attaquant de 33 ans, longuement blessé au genou, traverse une nouvelle période de blessures et n'a pas retrouvé le niveau qui a fait de lui un des joueurs les mieux payés au monde. Les journalistes d'UOL ont, selon le tribunal, invité Neymar à participer au podcast mais n'ont jamais reçu de réponse.

Dallas mène 3-2 face à Colorado Les Dallas Stars mènent 3-2 face à Colorado au 1er tour à l'Ouest Image: KEYSTONE/AP/Gareth Patterson Dallas a repris la main dans le quart de finale de la Conférence Ouest de NHL qui l'oppose à Colorado. Lian Bichsel et les Stars ont dominé l'Avalanche 6-2 lundi pour mener 3-2 dans la série. Wyatt Johnston (2 buts, 1 assist) et l'ancienne star de Colorado Mikko Rantanen (1 but, 2 assists) furent les principaux artisans de cette victoire des Texans. Les Stars bénéficieront d'une première occasion de classer l'affaire jeudi à Denver. Dallas a pris un départ de rêve, ouvrant la marque après 9 secondes de jeu seulement grâce à Johnston. Les Stars, qui menaient 3-0 après 21'12, ont vu l'Avalanche revenir à 3-2 dès la 35e. Mais ils ont pu reprendre trois longueurs avant même la fin du deuxième tiers. Toujours en quête d'un premier point dans cette série, Lian Bichsel a une nouvelle fois dû se contenter d'un temps de jeu limité (11'05). Mais le défenseur soleurois de 20 ans a parfaitement tenu son rang, terminant avec un bilan de +1. La soirée fut plus compliquée pour le défenseur biennois du Lightning Janis Moser. Battu 4-2 lundi sur la glace des Florida Panthers, les derniers vainqueurs de la Coupe Stanley, Tampa Bay est désormais mené 3-1 dans ce derby floridien.

Un "sweep" record pour Cleveland Donovan Mitchell (45) et les Cavs ont fait forte impression face à Miami Image: KEYSTONE/AP/Michael Laughlin Comme Oklahoma City à l'Ouest, Cleveland a validé son ticket pour les demi-finales de la Conférence Est de NBA en quatre matches. Les Cavaliers ont qui plus est sorti Miami avec une marge cumulée de 122 points, la plus grande de l'histoire de la Ligue sur une série. Cleveland a classé l'affaire avec panache lundi. Les Cavs ont écrasé le Heat 138-83 en Floride, ces 55 points d'écart constituant la quatrième plus importante marge sur un match de play-off. Ils ont ainsi répondu de la meilleure des manières au succès décroché avec 51 points d'écart par Oklahoma City dans son match 1 face à Memphis. Entraîneur de Cleveland, Kenny Atkinson a eu tout loisir de ménager ses titulaires dans un match où son équipe a compté jusqu'à 60 longueurs d'avance après avoir mené de 39 points à la pause (72-33). Le meilleur marqueur de match fut d'ailleurs l'ailier du Heat Nikola Jovic, avec 24 points (mais un différentiel de -28). Les Cavaliers, qui menaient déjà 38-10 après 10'24 de jeu, ont désormais tout loisir de se reposer. Leur 2e tour de play-off, face aux Indiana Pacers ou au Milwaukee Bucks (3-1 pour Indiana), ne commencera pas avant samedi.

Ancelotti sera le prochain sélectionneur du Brésil Selon les médias espagnols, Carlo Ancelotti va bien reprendre les rênes de la Seleçao Image: KEYSTONE/EPA/RAUL CARO Carlo Ancelotti va quitter son poste d'entraîneur du Real Madrid en fin de saison. L'Italien va prendre la tête de la sélection du Brésil, rapportent lundi plusieurs médias espagnols. L'instance dirigeante du football brésilien a pour sa part indiqué à l'AFP qu'elle "n'avait aucun commentaire" à faire sur cette affaire. "Carlo Ancelotti a déjà conclu un accord avec la Confédération brésilienne (CBF) pour prendre en charge l'équipe nationale brésilienne une fois son passage au Real Madrid terminé", assure le quotidien sportif madrilène Marca sur son site internet. Marca note cependant que l'Italien n'a rien signé avec la CBF. Ancelotti, qui a remporté trois Ligues des champions (2014, 2022, 2024) avec le Real en deux mandats (2013-2015 puis depuis 2021), est au centre des critiques depuis l'élimination en quart de finale de la C1 contre Arsenal. Et samedi, le Real a aussi perdu la finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone (3-2 après prolongation). Mais les Merengues sont toujours en lutte pour le titre de champion d'Espagne avec quatre points de retard sur le leader, le FC Barcelone, à cinq journées de la fin. Le média sportif Relevo indique pour sa part que Madrid ne mettra "aucun obstacle" au départ d'Ancelotti pour le Brésil. Selon les deux médias, il quittera son poste à la fin de la saison de la Liga, le 25 mai. Il ne dirigerait donc pas le Real lors de la Coupe du monde des clubs (14 juin-13 juillet) aux États-Unis. Le Brésil a limogé son sélectionneur Dorival Junior fin mars après la défaite historique (4-1) contre l'Argentine lors des éliminatoires de la Zone AmSud pour la Coupe du monde 2026.

Ligue des champions: gros match ce soir à Londres La Ligue des champions entre dans sa phase décisive. Arsenal reçoit le Paris Saint-Germain ce soir dès 21h00 à Londres pour la première demi-finale aller. Les Gunners restent sur deux gros matches (3-0/2-1) en quarts de finale contre le Real Madrid, tenant du trophée. Ces deux succès ont boosté le moral des Londoniens, qui n'ont plus que la Ligue des champions pour gagner quelque chose cette saison. En face, le PSG affronte encore une fois un club anglais après avoir sorti Liverpool aux tirs au but en 8es de finale, puis Aston Villa (3-1/2-3) en quart de finale. Ce nouvel affrontement face à un cador de Premier League s'annonce très disputé. Tous deux dirigés par un entraîneur espagnol - Mikel Arteta côté anglais et Luis Enrique côté français -, Arsenal et le PSG rêvent d'aller enfin au bout en C1. Les deux clubs n'ont en effet encore jamais remporté la principale compétition européenne. Tous deux ont disputé et perdu une finale, en 2006 pour les Gunners (défaite 2-1 contre Barcelone) et en 2020 pour le PSG (défaite 1-0 contre le Bayern Munich).

L'essentiel du Tour de Romandie 2025 en quatre points Qui succèdera à l'Espagnol Carlos Rodriguez au palmarès du Tour de Romandie, qui prend son départ mardi à Saint-Imier? Voici tout ce qu'il faut savoir sur la 78e édition de la boucle romande. Le parcours Comme chaque année depuis 2016, un court contre-la-montre sous forme de prologue lancera la semaine. Après avoir parcouru les ruelles de Payerne en 2024, les coureurs devront cette fois se montrer agiles à Saint-Imier. Le peloton partira le lendemain de Bâle pour rejoindre Fribourg lors de la plus longue étape de l'épreuve (193,4 km). Les deux étapes en boucles qui suivront à La Grande Béroche (NE) et Cossonay (VD) devraient revenir à des puncheurs. La victoire finale devrait se décider entre l'arrivée à Thyon 2000 (VS) samedi et un ultime contre-la-montre à Genève dimanche. La star Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) sera l'attraction de la semaine sur les routes romandes. Le double champion olympique 2024 (sur route et en contre-la-montre) fait logiquement office de favori pour sa deuxième participation après celle de 2019. Victime d'un accident à l'entraînement en décembre, le Belge a fait son retour à la compétition le 18 avril en remportant la Flèche brabançonne. Il a ensuite disputé les trois classiques ardennaises, se montrant moins à son affaire lors de Liège-Bastogne-Liège dimanche (59e) qu'une semaine plus tôt sur l'Amstel Gold Race (3e). Cette semaine sur le TdR doit aussi lui permettre d'accumuler des jours de course avant le Tour de France. Les autres favoris Remco Evenepoel n'est pas le seul favori et plusieurs anciens vainqueurs figurent sur la liste de départ. Il faut d'abord citer l'Espagnol Carlos Rodriguez (Ineos), qui avait remporté le maillot jaune en 2024 sans signer de victoire d'étape mais en se montrant très solide lors du "chrono" à Oron et de l'étape reine de Leysin. Son coéquipier Geraint Thomas a lui rejoint la "startlist" au dernier moment. Le Britannique, vainqueur en 2021, ne devrait toutefois pas jouer les premiers rôles. Le Russe Aleksandr Vlasov (Bora), lauréat en 2022 et deuxième l'an dernier, est aussi à l'aise sur les routes romandes, mais n'a pas connu des résultats probants depuis le début de la saison. Il faudra en revanche surveiller le Portugais Joao Almeida, vainqueur du Tour du Pays basque début avril et leader désigné de la formation UAE en l'absence de Tadej Pogacar. Les chances des Suisses Fait regrettable, aucun coureur romand ne prendra le départ de cette 78e édition du Tour de Romandie. Cette situation est due au retrait de l'équipe de Swiss Cycling, qui bénéficiait ces dernières années d'une dérogation en vue des Mondiaux 2024 de Zurich. Seuls six Suisses seront donc au départ mardi à Saint-Imier: Silvan Dillier (Alpecin), Stefan Bissegger (Decathlon AG2R), Stefan Küng (Groupama), Jan Christen (UAE), Joel Suter et Roland Thalmann (Tudor). Küng et Bissegger auront surtout l'occasion de se mettre en valeur lors du contre-la-montre final à Genève. Jan Christen a aussi de bonnes chances de succéder à Küng, le dernier coureur helvétique à avoir remporté une étape sur le TdR (en 2019). L'Argovien de 20 ans a fait forte impression mercredi dernier sur la Flèche wallonne, durcissant la course dans le mur de Huy avant de laisser son leader Tadej Pogacar s'envoler vers la victoire.

Les excuses de la délégation suisse après le scandale israélien Ian Hauri et ses coéquipiers se sont excusés Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Deux jours après avoir provoqué un incident diplomatique aux championnats d'Europe M23 à Tallinn, les épéistes suisses ont pris la parole. Ils ont publié des excuses conjointes sur Instagram. Après avoir remporté l'argent par équipe derrière Israël, Ian Hauri, Théo Brochard, Jonathan Fuhrimann et Sven Vineis ne s'étaient pas tournés vers le drapeau israélien comme les autres médaillés lors de la remise des prix sur le podium. Cela avait suscité de nombreuses critiques en Israël et en Suisse. "Nous souhaitons expliquer nos actions et exprimer nos regrets", écrit notamment le quatuor. Le fait qu'ils ne se soient pas tournés vers le drapeau israélien n'avait "aucune connotation politique et n'avait rien à voir avec un quelconque mépris pour Israël". Ils auraient plutôt voulu exprimer leur "tristesse et l'empathie face à la grande souffrance humaine de la population civile, qui touche toutes les parties dans ce conflit". Gaza continue d'être pilonné par les frappes israéliennes avec 40 nouveaux civils tués lundi. Ils reconnaissent que leur action a "causé de l'irritation et que c'était une erreur". Les quatre jeunes escrimeurs poursuivent: "Nous présentons nos excuses à tous ceux que nous avons blessé, en particulier à nos adversaires de la finale de l'équipe israélienne et à la fédération." Ils concluent par une promesse: "Nous tirerons les leçons de cette situation et ferons preuve d'un meilleur discernement à l'avenir dans un moment similaire." Il n'est pas encore clair s'ils doivent s'attendre à d'autres conséquences pour leur comportement. La fédération européenne leur a adressé un avertissement.