Wembanyama prêt à rejouer ++ Les juges de lignes toujours à Roland-Garros en 2026

Victor Wembanyama prêt à rejouer, huit mois après Victor Wembanyama bientôt de retour avec les Spurs Image: KEYSTONE/AP/David Becker Le phénomène Victor Wembanyama, éloigné des terrains depuis mi-février, a dit lundi avoir "hâte" de rejouer au basket. Il doit débuter sa troisième saison NBA le mois prochain.

Le Français de 21 ans sera d'attaque pour le premier match des San Antonio Spurs le 22 octobre à Dallas, un peu plus de huit mois après sa première sélection au All-Star Game, sa dernière apparition sur un parquet.

En revenant du match des étoiles, "Wemby" s'était vu diagnostiquer une thrombose à l'épaule droite et avait mis un terme à sa saison, lui qui était en pleine progression statistique (24,3 points, 11 rebonds, 3,8 contres en 46 matches).

"Victor a le feu vert de notre équipe médicale et celui de la NBA", a confirmé lundi l'entraîneur Mitch Johnson lors de la journée média de l'équipe au centre d'entraînement, dans le nord de la cité texane.

Passé entre les mains de "toutes sortes de spécialistes", le géant de 2m24 a pris son temps pour traiter ce problème qu'ont déjà vécu plusieurs joueurs NBA, puis pour retrouver ses repères sur un terrain depuis le mois de juillet et sa reprise des entraînements avec contacts. Le vice-champion olympique de Paris a ensuite renoncé à disputer l'Euro (fin août - début septembre), où il a cruellement manqué à l'équipe de France, éliminée en 8e de finale.

"Bénéfique" à long terme "Cette expérience a changé ma vie. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, entouré de médecins, à entendre plus de mauvaises nouvelles que ce que j'espérais. Mais je pense qu'à long terme ce sera bénéfique", a expliqué Wembanyama.

"Mon entraînement a été brutal cet été, a-t-il prévenu. J'ai d'abord voulu me soigner, revenir, puis me développer et je peux vous dire que les progrès ont été incroyables. Tous les feux sont au vert. J'ai besoin de jouer au basket maintenant, de travailler avec l'équipe. J'ai hâte, ça m'a tellement manqué!"

Wembanyama a profité de sa longue pause pour assouvir sa curiosité, lui qui multiplie les centres d'intérêt hors de la balle orange.

Après une retraite spirituelle d'une dizaine de jours en Chine dans un temple shaolin, à l'origine de clichés savoureux qui ont fait le tour des réseaux sociaux, "Wemby" a notamment assisté en juillet à un double tournoi, basket et échecs, qu'il a organisé chez lui au Chesnay, ou encore visité la NASA.

Cet amateur de science-fiction a également prêté sa voix à un personnage inspiré de son surnom - "l'alien" - dans la 13e saison de la série animée Futurama. Il a aussi participé au développement d'une série jeunesse animée française dont il sera le héros, "Alien dunk", une aventure de basket interstellaire annoncée pour 2026 par le groupe TF1.

La thrombose "m'a donné le sentiment que la vie était courte, qu'il faut vivre des expériences, a-t-il poursuivi. Je veux manquer le moins de choses possibles."

Une équipe renforcée Sans lui en fin de saison dernière, les Spurs avaient achevé l'exercice 2024-25 à une anonyme 13e place à l'Ouest avec 34 succès et 48 défaites, privés de play-off pour la sixième année de suite.

Après avoir attiré le meneur All-Star De'Aaron Fox en février, San Antonio a vu son arrière Stephon Castle être désigné meilleur débutant de l'année, un an après "Wemby". Et l'équipe s'est encore renforcée lors de la draft avec les arrivées du très attendu Dylan Harper, 2e choix, et de Carter Bryant (14e choix).

Les Texans ont aussi recruté deux intérieurs d'expérience, Luke Kornet, champion avec Boston en 2024, et le Canadien Kelly Olynyk (34 ans), mais ils ont toutefois perdu le meneur Chris Paul, parti chez les Clippers.

Le tout sera cornaqué par Mitch Johnson, ancien adjoint du légendaire Gregg Popovich, entraîneur en chef depuis 1996, qui a officiellement passé la main au printemps, après avoir été victime d'un AVC en novembre dernier. "On veut que notre équipe soit à l'image de Victor (Wembanyama), c'est notre meilleur joueur", a prévenu le technicien.



Les juges de lignes officieront encore en 2026 Les juges de ligne toujours présents à Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/DAVID VINCENT Des juges de ligne continueront à officier lors du tournoi de Roland-Garros en 2026. La Fédération française de tennis (FFT), l'a annoncé lundi, défendant "l'excellence de l'arbitrage français".

"A l'occasion du prochain tournoi de Roland-Garros, la FFT continuera de mettre à l'honneur l'excellence de l'arbitrage français, reconnue à travers le monde entier, et qui apporte entière satisfaction à l'organisation du tournoi", a expliqué la Fédération dans un communiqué.

Lors de l'édition 2025, 404 officiels de l'arbitrage dont, 284 Français, étaient présents autour des courts parisiens, a précisé la FFT.

Les organisateurs de Roland-Garros estiment que sur terre battue, l'arbitrage électronique n'est pas encore suffisamment performant pour supplanter l'oeil humain.

Le tournoi français (18 mai-7 juin 2026) est le seul du Grand Chelem à conserver ses juges de ligne, à rebours de la tendance actuelle. L'Open d'Australie et l'US Open ont adopté l'arbitrage électronique depuis 2021 et Wimbledon en 2025.

Les juges de ligne ont par ailleurs disparu de l'ensemble du circuit principal masculin depuis le 1er janvier, sur décision de l'ATP.



L'Afrique du Sud sanctionnée pour avoir aligné un joueur suspendu L'Afrique du Sud, en jaune et vert, sanctionnée Image: KEYSTONE/AP L'Afrique du Sud a été sanctionnée d'une défaite sur tapis vert pour avoir aligné un joueur suspendu. Ceci lors du match face au Lesotho en mars, qualificatif pour le Mondial 2026, a annoncé la FIFA.

En remplaçant leur succès 2-0, acquis le 21 mars à Polokwane, par un forfait 0-3, les Bafana Bafana rétrogradent à la 2e place du groupe C des éliminatoires de la zone Afrique, devancés à la différence de buts par le Bénin; le Lesotho demeure 5e.

L'Afrique du Sud a violé l'article 19 du Code disciplinaire de la FIFA en faisant jouant le milieu Teboho Mokoena, alors qu'il avait accumulé deux cartons jaunes contre le Bénin puis le Zimbabwe, indique la commission de discipline de l'instance du football.

La Fédération sud-africaine, qui peut encore saisir la commission de recours de la FIFA en appel, doit également s'acquitter de 10'000 francs d'amende.



ATP 500 de Tokyo: Carlos Alcaraz atteint sa 10e finale de la saison Carlos Alcaraz affrontera Talyor Fritz mardi pour sa 10 finale de l'année sur le circuit ATP. Image: KEYSTONE/EPA/RODRIGO REYES MARIN L'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 1) disputera mardi à Tokyo sa 10e finale de la saison face à l'Américain Taylor Fritz. Il a disposé lundi en trois sets du Norvégien Casper Ruud (ATP 12) 3-6 6-3 6-4.

Le récent vainqueur de l'US Open est le premier joueur depuis Rafael Nadal en 2017 à réaliser cette prouesse en une saison.

Strappé à la cheville depuis le début du tournoi, à cause d'un mauvais appui face à Sebastian Baez, l'Espagnol n'a pas semblé gêné outre mesure dans son jeu mais a du s'employer face à un Casper Ruud accrocheur qui a remporté le premier set.

Ajustant ses coups, l'Espagnol a ensuite dominé le deuxième acte, concluant l'échange par un puissant ace. "Carlitos", miné par les fautes directes, a encore sauvé deux balles de break dans le troisième set, avant d'inverser la vapeur pour s'emparer du service de son adversaire.

Plus agressif, Alcaraz a maintenu son avantage pour rejoindre en finale l'Américain Taylor Fritz (ATP 5), tombeur de Jenson Brooksby plus tôt dans la journée.

Les deux hommes se sont déjà rencontrés à quatre reprises, et l'Espagnol s'est imposé trois fois. Mais la dernière rencontre, en Laver Cup le 20 septembre, a tourné à l'avantage de Fritz 6-3 6-2.



Équipe nationale: Hajdari opte pour le Kosovo Le d Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Albian Hajdari a acté son choix de ne pas poursuivre son avenir en tant qu'international suisse lundi. Le défenseur central rejoint la fédération du Kosovo.

Lundi, le président de la fédération kosovare Agim Ademi a rendu public le changement de nation via Instagram. Hajdari a déjà fait défaut dans la sélection pour les deux matchs de qualification à la Coupe du monde de début septembre.

Ces derniers temps, le milieu de terrain Leon Avdullahu, coéquipier du défenseur au sein du club de Bundesliga Hoffenheim, et Eman Kospo, qui évolue au sein du club de Serie A de la Fiorentina, ont suivi le même chemin que Hajdari. Avdullahu, 21 ans, a également déclaré sa flamme au Kosovo, tandis que Kospo, de trois ans son cadet, également défenseur central, évolue désormais en Bosnie-Herzégovine.



National League: Gottéron rappelle Daniel Ljunggren L'attaquant Daniel Ljunggren (à gauche) fait son retour sous les couleurs de Gottéron après un passage lors des play-offs 2024/25. (Archives) Image: KEYSTONE/TIL BUERGY L'absence de l'attaquant suédois Lucas Wallmark risque d'être plus longue qu'espérée par Fribourg-Gottéron. En remplacement, le club a engagé lundi son compatriote Daniel Ljunggren.

L'attaquant de 31 ans arrive en prêt avec une licence B du club partenaire de Thurgovie et est déjà connu en terre fribourgeoise.

Au printemps dernier, Ljunggren avait déjà porté le maillot de Fribourg-Gottéron lors des play-offs durant 11 matches (1 but, 1 assist). Il pourra être aligné dès mardi soir face à Berne.



ATP 500 de Pékin: Sinner atteint les demies sans difficulté Jannik Sinner s'est aisément qualifié pour les demi-finales du tournoi de Pékin. (Archives) Image: KEYSTONE/EPA/WU HAO Jannick Sinner, numéro 2 mondial, s'est qualifié lundi pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Pékin. Il a battu sèchement le Hongrois Fabian Marozsan (57e mondial) 6-1 7-5 en 1h20.

L'Italien de 24 ans affrontera pour une place en finale l'Australien Alex De Minaur (8e) qui a bénéficié de l'abandon précoce de son adversaire tchèque Jakub Mensik (19e) mené 4-1 dans le premier set. "Globalement, je suis très content de mon match aujourd'hui", a commenté Sinner.

Après le gain facile de la première manche, Sinner a rencontré une plus grande résistance dans la seconde. Au point de perdre sa mise en jeu et de permettre à Marozsan de servir pour le gain du set à 5-4.

Mais Sinner a alors passé la vitesse supérieure: il a remporté 12 des 13 points suivants pour aligner trois jeux (dont deux sur service adverse) et remporter la partie sur sa première balle de match.



Bad Bunny vedette du show de la mi-temps Bad Bunny sera la vedette de la mi-temps du prochain Super Bowl Image: KEYSTONE/AP/Evan Agostini Le rappeur portoricain Bad Bunny assurera le show de la mi-temps de l'édition 2026 du Super Bowl, le 8 février prochain à Santa Clara en Californie. la NFL l'a annoncé dimanche soir.

L'artiste de 31 ans, star mondiale du rap latino, a confirmé, dans une vidéo publiée sur son site Instagram, qu'il serait aux manettes du plus grand spectacle de l'année aux Etats-Unis.

"Ce que je ressens va au-delà de ma personne", a déclaré Bad Bunny dans un communiqué publié par la NFL. "C'est pour tous ceux qui sont passés avant moi et qui ont couru des kilomètres pour que je marque cet essai. C'est pour mon peuple, ma culture et notre histoire".

Le traditionnel "half time show" - que les plus grands artistes, de Madonna à Michael Jackson en passant par les Rolling Stones, ont assuré - rassemble des dizaines de millions de téléspectateurs.

Ambassadeur mondial de la musique latino, Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martinez Ocasio, vient de terminer à San Juan, la capitale portoricaine, une série de concerts baptisée "No Me Quiero Ir De Aqui" ("Je ne veux pas partir d'ici"). Cette ode politique à son île natale et territoire rattaché aux Etats-Unis a attiré plus d'un demi-million d'admirateurs.

Le chanteur avait annoncé récemment qu'il ne se rendrait pas aux Etats-Unis à l'occasion de sa prochaine tournée mondiale en raison du risque de descentes de la police de l'immigration (ICE) en marge de ses concerts. Sa tournée mondiale doit notamment passer par l'Amérique latine, l'Australie et l'Europe entre novembre 2025 et juillet 2026.



L'Europe tremble mais remporte le trophée La joie de Shane Lowry après son putt décisif Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER L'Europe, impériale vendredi et samedi, a tremblé dimanche mais a fini par conserver son trophée de la Ryder Cup face aux Etats-Unis à Farmingdale, près de New York.

Il s'agit du premier succès des Européens sur le sol américain depuis 2012.

Si les Etats-Unis mènent toujours 27 à 16 au palmarès (deux nuls), l'Europe, qui a conservé son trophée acquis à Rome il y a deux ans, se détache 13 à 9 depuis l'élargissement de l'équipe au-delà de la Grande-Bretagne et de l'Irlande en 1979, et même 11 à 4 ces trente dernières années.

Les Européens, à la tête d'une avance record samedi soir (11,5 points à 4,5) après les matches en paires, ont complètement raté leur dimanche, marqué par le sursaut de l'équipe américaine et de ses leaders. La Team USA a longtemps cru tenir son équivalent du "miracle de Medinah", surnom de l'édition 2012, lorsque l'Europe avait retourné un déficit de 10-6.

"J'ai vécu les moments les plus stressants de ma vie, a réagi le capitaine européen Luke Donald. Je ne pensais pas qu'ils seraient si bons dimanche, ils (les Etats-Unis) se sont battus avec force."

Scheffler domine McIlroy Mais de miracle il n'y a pas eu dimanche dans la banlieue new-yorkaise, malgré le chahut constant des supporters locaux, réputés pour leur chauvinisme et leur manque de courtoisie, tous sports confondus.

L'Irlandais Shane Lowry a délivré son équipe, fébrile, en arrachant un demi-point à Russell Henley pour porter l'Europe à 14 points, le minimum requis pour repartir avec la coupe, avant que les dernières rencontres ne scellent le score final à 15-13.

Bousculé et insulté pendant trois jours, Rory McIlroy, héros du Masters en avril, remporte la Ryder Cup pour la sixième fois en huit participations. "Très fier de faire partie de cette équipe", il a toutefois perdu dimanche sa première partie du tournoi, un revers symbolisant le retournement de situation que les Américains ont vainement espéré vivre jusqu'au terme de la 45e édition.

Le no 2 mondial a été dominé d'un trou par le no 1 Scottie Scheffler lors d'un choc au sommet, qui a permis à l'Américain de relever la tête après l'humiliation vécue lors des deux premiers jours, avec quatre défaites en autant de matches de paires.

Coup de pouce L'Europe avait pourtant attaqué la journée avec un petit coup de pouce et le forfait du Norvégien Viktor Hovland, blessé au niveau du cou, donnant un demi-point à chaque équipe pour porter le score à 12-5, laissant les visiteurs à deux succès du trophée, avec onze duels à venir. Mais seul le Suédois Ludvig Aberg a gagné dimanche son match pour les Européens, portant alors sa formation à 13,5, à un match nul du trophée.

Le demi-point a été arraché par Lowry sur le 18, malgré une sortie de bunker exceptionnelle de Henley, qui a pour sa part manqué un putt pour mettre une pression folle à l'Europe, alors que trois matches seulement restaient à terminer.



Serie A: l'AC Milan bat Naples et devient leader Pulisic marque le 2-0 Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'AC Milan a infligé à Naples sa première défaite de la saison. Lors de la 5e journée de Serie A, les rossoneri ont battu les champions en titre 2-1 à San Siro.

Les Milanais ont pris l'ascendant en première mi-temps grâce à des réussites de Saelemaekers (3e) et Pulisic (31e). L'expulsion d'Estupinan (58e) a relancé les visiteurs, qui ont réduit l'écart sur un penalty consécutif transformé par De Bruyne (60e).

Zachary Athekame est entré en jeu à la 69e pour aider les rossoneri à conserver leur avantage. Au classement, l'AC Milan, Naples et l'AS Rome comptent 12 points. La Juventus suit à une longueur.



Championnat d'Espagne: Le Barça prend la tête Barcelone est seul en tête du championnat d'Espagne après 7 journées. Image: KEYSTONE/EPA/Alberto Estevez Barcelone a pris la tête de la Liga lors de la 7e journée grâce à sa victoire 2-1 face à la Real Sociedad au stade olympique de Montjuic. Les Catalans ont deux points d'avance sur le Real Madrid.

Servi par Lamine Yamal, Lewandowski a libéré les siens à la 59e. Les Basques avaient pourtant ouvert le score par Odriozola (31e), puis Koundé a égalisé juste avant la mi-temps (43e).

À trois jours du choc contre le PSG en Ligue des champions, Barcelone s'est adjugé la première place provisoire du championnat au détriment d'un Real Madrid qui restait sur six victoires d'affilée en Liga, mais qui a été battu 5-2 samedi dans le derby contre l'Atlético Madrid.



Le FC Sion peut compter sur un gardien très à son affaire Anthony Racioppi effectue un excellent début de saison Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Anthony Racioppi, le gardien du FC Sion, a empêché Lausanne de réussir un hold-up dimanche à Tourbillon (0-0). Ce nouveau blanchissage ne suffit toutefois pas à l'exigeant portier genevois.

"On voulait vraiment prendre les trois points, d'autant plus que Lausanne a fini à 10 (réd: après l'expulsion de Bryan Okoh à la 85e). On est donc un peu déçus du résultat, mais ce clean-sheet fait quand même du bien au moral", a déclaré Racioppi lors de son passage en zone mixte.

Sans son gardien de 26 ans, qui a fait son retour en Super League cet été après une saison peu concluante à l'étranger - un seul match disputé entre Hull et Cologne -, le FC Sion aurait bien pu enchaîner une deuxième défaite de rang devant son public après le revers subi contre Servette il y a dix jours (2-0).

Un double arrêt décisif Anthony Racioppi a en effet sorti le grand jeu à la 83e minute alors que le LS ne s'était pas vraiment montré dangereux jusqu'alors dans ce derby romand. Il a réussi une double parade face à l'avant-centre canadien Theo Bair et la rapidité avec laquelle il s'est remis sur ses appuis après son premier arrêt a impressionné.

"Je n'ai pensé à rien en particulier, je me suis juste dit qu'il fallait que je l'arrête", a-t-il dit lorsqu'il a été interrogé sur cet exploit. "J'ai fait mon boulot, j'ai fait ce que j'avais à faire avec mes défenseurs, je pense qu'on a été solides et ça c'est important."

Son entraîneur Didier Tholot n'a toutefois pas manqué de saluer sa performance en conférence de presse d'après-match. "On aurait pu perdre ce match, mais notre gardien a fait deux arrêts exceptionnels", a applaudi le technicien français.

Déjà cinq blanchissages C'est déjà la cinquième fois de la saison qu'Anthony Racioppi garde sa cage inviolée. Le Genevois, qui s'était révélé à Young Boys (2022-2024), est donc naturellement satisfait de son début d'exercice. "Je le juge bon, je suis content. J'ai du temps de jeu, le club a confiance en moi. Mon objectif désormais c'est de continuer à travailler et de permettre à l'équipe d'engranger le plus de points possible."

La bonne entame de championnat du FC Sion, 6e à seulement quatre points du leader Saint-Gall, est aussi due aux bonnes performances de son portier. Elles ne demandent qu'à se poursuivre, dès samedi prochain. "On va aller à Lucerne pour faire un autre bon résultat", a promis Racioppi.



Premier League: Arsenal s'empare de la deuxième place Merino égalise de la tête pour Arsenal Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Arsenal s'est imposé in extremis 2-1 à Newcastle lors de la 6e journée de Premier League. Les Gunners occupent ainsi la deuxième place du classement à deux points de Liverpool.

Sans Fabian Schär blessé, les Magpies ont offert une résistance acharnée face aux Londoniens, mais finalement vaine. Leur gardien Nick Pope a fait le désespoir des visiteurs en effectuant plusieurs parades miraculeuses. Newcastle a même ouvert le score contre le cours du jeu sur une tête de Woltemade (34e).

Mais Arsenal n'a jamais abandonné. Merino a tout d'abord égalisé (84e) avant que Gabriel n'arrache les trois points (96e). Les deux réussites sont tombées après des corners, un exercice sur lequel les Gunners sont redoutables.



Super League: Lucerne éteint Bâle au Parc St-Jacques Bâle a concédé sa troisième défaite de la saison face à Lucerne ce dimanche au Parc St-Jacques. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne a maîtrisé un FC Bâle entreprenant en s'imposant 2-1 lors de la 7e journée de Super League. Au Parc St-Jacques, les Rhénans n'ont pas su rebondir après leur défaite en Europa League mercredi.

Alors que Lucerne venait de concéder l'égalisation par Schmid (53e), les protégés de Mario Frick ont pu compter sur Ferreira pour reprendre l'avantage à peine deux minutes plus tard. L'équipe de Ludovic Magnin n'est ensuite pas parvenue à s'offrir d'occasion franche pour arracher le nul.

À l'entame du match, Bâle s'est montré proactif devant la lucarne adverse, mais c'est bien Lucerne qui a ouvert la marque avec Owusu à la 15e. Grbic a même cru tuer le suspense à la 44e, mais la VAR a confirmé que son but était hors-jeu.

