Alexander Zverev jouera le tournoi de l'Oberland bernois en 2025. image: keystone/watson

Comment Gstaad a réussi un coup de maître en faisant venir Zverev

L'actuel deuxième joueur mondial disputera le tournoi de tennis de l'Oberland bernois en 2025. Le directeur de l'événement, Jean-François Collet, nous raconte son tour de force.

Plus de «Sport»

Le tournoi de Gstaad a réalisé un gros coup: il a annoncé, ce lundi, la venue d'Alexander Zverev pour son édition 2025 (12 au 20 juillet).

L'Allemand (27 ans) est l'actuel deuxième joueur mondial et sort d'une superbe année 2024: il a remporté les Masters 1000 de Rome et Paris-Bercy, a été finaliste à Roland-Garros et demi-finaliste lors du récent Masters de fin de saison.

Sacré à Paris-Bercy en novembre, Zverev a réalisé une superbe année 2024. Image: keystone

Outre Zverev, l'événement de l'Oberland bernois a confirmé deux autres têtes d'affiche: le Norvégien Casper Ruud (ATP 6, vainqueur à Gstaad en 2021 et 2022) et la superstar locale Stan Wawrinka (lauréat de trois titres du Grand Chelem).

Avoir réussi à signer Alexander Zverev est une véritable perf' pour Gstaad, qui n'est «qu»'un tournoi ATP 250 (la catégorie la plus basse du circuit principal).

En plus, il se joue sur terre battue, en même temps que commence la tournée nord-américaine, sur dur, de préparation pour l'US Open.

Du coup, beaucoup de tennismen avec des ambitions pour le Grand Chelem new-yorkais privilégient, logiquement, celle-ci. Mais pas Zverev cette année, donc.

«On voulait déjà le faire venir l'année passée», explique Jean-François Collet, directeur du Swiss Open Gstaad. «Mais il y avait l'ATP 500 de Hambourg en même temps. En tant qu'Allemand, il a logiquement privilégié celui-ci».

Mais en 2025, les tournois hambourgeois et bernois n'ont pas lieu en même temps. Alors Jean-François Collet a très vite pris son téléphone – «plus tôt que ce que je fais d'habitude» – pour contacter l'agent du numéro 2 mondial.

Jean-François Collet a réussi un joli coup à Gstaad. Image: KEYSTONE

Et alors, qu'est-ce qu'on met en avant pour faire venir une star de la trempe de Zverev à Gstaad: les paysages, le confort des hôtels, la qualité de la terre battue? Au bout du fil, «Jeff» Collet rigole et coupe court.

«Non, non. On promet beaucoup d'argent!»

Car oui, pour attirer les vedettes de la raquette, les tournois doivent casser la tirelire, histoire de leur offrir des primes, indépendantes du prize money. Et pour Zverev, c'est beaucoup plus d'argent que les autres joueurs? «Oui», confirme le directeur du tournoi bernois, qui n'a toutefois pas voulu révéler le montant.

Il espère évidemment un retour sur investissement grâce à la billetterie.

«Notamment avec le public suisse-allemand, qui suit de près les tennismen allemands»

Les suiveurs assidus du tennis auront constaté que le plateau du Swiss Open Gstaad est plus clinquant depuis quelques éditions qu'il ne l'était à la fin des années 2010. En juillet dernier, les organisateurs avaient par exemple réussi à faire venir une autre star du circuit, le Grec Stefanos Tsitsipas. «On a désormais un plus gros budget pour attirer des top joueurs, grâce notamment au soutien accru de la commune de Saanen», confie Jean-François Collet.

Tranquillité et hôtel 5 étoiles

Pour Alexander Zverev, ce sera donc une première dans l'Oberland bernois. «On aime bien amener des nouveautés», poursuit le boss du tournoi. Et pour y arriver, il faut forcément tenter.

«Il faut qu'on arrive à faire venir ces joueurs au mois une fois, pour qu'ils puissent se rendre compte du confort (réd: les top joueurs logent au Grand Bellevue, un 5 étoiles) et du calme de Gstaad. Constater qu'ils peuvent, par exemple, manger le soir dans un restaurant sans être dérangé.» Jean-François Collet

Pour, qui sait, tisser un lien fort avec ce village alpin et participer régulièrement à son tournoi de tennis.

Casper Ruud semble en tout cas apprécier Gstaad, où il sera de retour. Il a signé pour les éditions 2025 et 2026 et est le seul tennisman à bénéficier d'un contrat pour deux ans. Le Norvégien a disputé les deux dernières éditions de Bastad, qui se joue en même temps, mais «Jeff» Collet et son équipe «ont réussi à piquer» le numéro 6 mondial au tournoi suédois.

«Ça n'allait pas de soi, car il a beaucoup de sponsors en Scandinavie. Mais, quand j'ai vu qu'il a perdu dès son 1er tour là-bas cette année, j'ai appelé son agent pour lui dire: "Il faut que Casper vienne jouer là où il gagne"», sourit le Vaudois.

La terre battue de Gstaad réussit bien à Casper Ruud. Image: KEYSTONE

Mais pour s'offrir un troisième sacre à Gstaad en juillet prochain, le Norvégien, en concurrence avec Zverev et Wawrinka, sans parler des talentueux «viennent-ensuite», devra batailler dur.