Tokyo 2020: des tâches bizarres sur le corps des nageurs



Ces tâches ne sont pas des suçons ni des marques de bronzage

Réapparitions des marques rondes sur le corps des nageurs, entre brun et violet. Qu'est-ce donc?

team watson

On n'en voyait plus beaucoup depuis la retraite de Michael Phelps. Mais Kyle Chalmers est revenu hanter les bassins de natation avec des tâches rondes sur le dos, «le maillot à pois du nageur», et relancer les procès en sorcellerie.

Comme pour le vaccin contre le Covid, il y a les méthodes ancestrales dont personne ne doute (massages, bains froids, stages en altitude, etc) et il y a les autres qu'un zeste de sophistication rend suspecte. En réalité, ces tâches circulaires sur la peau, dont certaines oscillent du violacé au brunâtre, sont le résultat d'une thérapie appelée cupping.

Une régénération à base de ventouses Image: AP

Cette thérapie ancestrale nous vient du Moyen-Orient et de l'Asie, et a gagné le monde sportif il y a une dizaine d'années, notamment à travers des boxeurs (Joshua, McGregor) et certains footballeurs (Benzema, Neymar).

Le principe est relativement simple: il consiste en des ventouses qui stimulent la circulation du sang. Ces ventouses (parfois chauffées) sont positionnés sur les zones endolories du corps afin d'en «aspirer la fatigue». Le muscle fait le vide et respire. Dans certains cas, la thérapie est précédée de très légères incisions sur la peau, pour extraire un peu de sang en surface.

La communauté scientifique est naturellement très réservée

«Il y a certes des clients satisfaits depuis 3000 ans. Mais la méthode n’a pas été soumise à des essais cliniques. Il n’y a aucune preuve de son efficacité»

«On ne fait que tirer de la peau, ça ne concerne pas les muscles»

Quoi qu'il en soit, le procédé est sans danger pour la santé. Et il a peut-être permis à Kyle Chalmers, médaillé d'argent du 100 m, de se sentir plus léger. Ce qui aide aussi à nager plus vite.