La cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana se déroulera finalement vendredi à Martigny (VS). La raison: les chutes de neige attendues en fin de semaine et des questions de sécurité.
Les préparatifs pour cette cérémonie, qui se déroulera à l'occasion d'une journée de deuil national, «sont en cours» et menés «en étroite collaboration avec la Confédération et la commune», indique mardi l'Etat du Valais dans un communiqué. La partie officielle débutera à 13h45 au Centre d'expositions et de réunions de Martigny (CERM).
Pour la population de Crans-Montana, une retransmission de la cérémonie sera organisée sur inscription au Centre de congrès Le Régent «afin de partager un moment de recueillement et de solidarité en ce jour de deuil national», poursuit le communiqué. A 14h00 toutes les cloches des églises suisses sonneront durant cinq minutes et un moment de silence sera observé.
Parmi les personnalités politiques annoncées pour la cérémonie officielle, le président de la Confédération Guy Parmelin participera avec une délégation du Conseil fédéral et des autorités valaisannes. La délégation fédérale sera composée du ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis, du ministre de justice et police Beat Jans et du chancelier de la Confédération Viktor Rossi, a précisé mardi le DFAE à Keystone-ATS. Le président français Emmanuel Macron sera également de la partie, accompagné par le ministre délégué chargé de l'Europe Benjamin Hadda. Le président italien Sergio Mattarella sera, lui aussi, probablement en Valais.
