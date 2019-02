Demokraten wettern gegen Bernie Sanders: Ist er gar nicht so ‹grün›, wie er vorgibt?

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Bernie Sanders gab letzte Woche bekannt, dass er für das Amt des US-Präsidenten kandidiert. Der parteilose Senator aus dem Bundesstaat Vermount tritt bereits zum zweiten Mal an. 2016 vermochte er sich bei der Präsidentschaftskandidatur der Demokraten nicht gegen Hillary Clinton durchzusetzen.

Sanders Kandidatur im Jahr 2016 hinterliess bei den Demokraten einen bitteren Beigeschmack. So wird ihm vorgeworfen, für Clintons Niederlage gegen Donald Trump mitverantwortlich zu sein. Wäre er früher zurückgetreten, so hätte Clinton mehr Stimmen erhalten können, wurde wiederholt argumentiert.

Deshalb ist er einigen ein Dorn im Auge, besonders weil der ehemalige Aussenseiter inmitten der vielen demokratischen Anwärtern aktuell als Spitzenkandidat gilt. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass die Demokraten versuchen, Sanders öffentlich anzuprangern. Und das tun sie auch.

In einem knapp elf minütigen Video erklärte der 77-jährige Senator letzte Woche, wofür er als Präsident einstehen werde. Dabei bemängelte er unter anderem die Vermögensungleicheit und die Klimapolitik im Land. Zudem kritisierte er die fossile Brennstoffindustrie – die würde er sich als Präsident vorknüpfen wollen.

Vor wenigen Monaten sagte Sanders: «Der Klimawandel ist nicht nur real, er verursacht bereits irreparablen Schaden auf diesem Planeten, auch in den Vereinigten Staaten von Amerika». Er forderte ein Umdenken: Weg von fossilen Brennstoffen, hin zu effizienter und nachhaltiger Energie. Laut «Politico» sind diese Aussagen allerdings widersprüchlich. Zumindest was den Transport betrifft, handelt er nicht sehr umweltbewusst.

Nachdem Sanders seine Niederlage gegen Clinton einräumte, betrieb er als deren Stellvertreter Wahlkampf. Er bestand angeblich darauf, nur mit einem Privatjet zu reisen. Dies führte bei Clintons Wahlkampfteam zu Spannungen – und sorgt nun für Zündstoff.

«Wir versuchten wegen den Kosten und der Verfügbarkeit von Flugzeugen dagegen vorzugehen, aber sie (Anm. d. Red.: Sanders und sein Team) verlangten jedes Mal einen Privatjet», sagte ein ehemaliger Mitarbeiter von Clinton.

Insgesamt seien 100'000 Dollar aus der Wahlkampfkasse nur für Sanders Flüge ausgegeben worden. Robby Mook, einer von Clinons Wahlkampfmanager, sagte, man sei auf seine Hilfe angewiesen gewesen, weshalb man seine Wünsche berücksichtigt hätte.

Arianna Jones, Sanders Sprecherin, entgegnete, es hätte aus logistischen Gründen keine andere Möglichkeit gegeben. Auch seine ehemalige stellvertretende Wahlkampfmanagerin, Rania Batrice, kritisiert die Darstellung der Demokraten: «Wäre uns ein weniger strenger Terminplan vorgelegt worden, hätten wir keine Privatflüge gebraucht und das wäre für alle Beteiligten – inklusive Bernie – in Ordnung gewesen.»

Es gab aber noch weitere Reibungspunkte. So wollte Sanders angeblich bei Clintons Wahlkampf nur mit Leuten auftreten, die ihn zuvor unterstützt hatten. Batrice hingegen bezeichnet die Anschuldigungen als «lächerlich». Angeblich wollten einige Demokraten Sanders Auftritte als Clintons Stellvertreter verhindern.

Sanders' und Clintons Anhänger würden deshalb immer noch Groll gegeneinander hegen, wie «Politico» berichtet. Laut Michael Briggs, Sanders Wahlkampfsprecher von 2016, sei Clintons und ihr Team «total undankbar» für die Arbeit des Senators.