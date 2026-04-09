klar
DE | FR
burger
Leben
Auto

Autos, die aktuell im Angebot wären – allerlei schräges Zeugs!

1965 TVR Griffith 200 https://www.zwischengas.com/de/inserat/TVR-Griffith-200-1965/4baa85a2-6ad1-469d-8771-f06762e226fe.html
Bild: zwischengas

Wow. Allerlei schräges Zeugs auf dem Oldtimermarkt grad jetzt so!

Sind es die Frühlingsgefühle? Sind es die Pollen? Jedenfalls hat es crazy Autos aktuell auf dem Markt.
09.04.2026, 04:5509.04.2026, 04:55
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Am ersten Schönwetterwochenende des Frühlings erspäht man sie wieder: die Vintage-Autos. Und die Liebhaberfahrzeuge. Ihr wisst, was gemeint ist: Vehikel, die aus Spass gefahren werden.

Und vielleicht ist es der Algorithmus, vielleicht ist es ein Zufall ... oder hey, kommt! Sagen wir doch, dass es einfach die schönsonnigen Frühlingsvibes sind! Jedenfalls sieht man urplötzlich allüberall Online-Annoncen für ordentlich coole Göppel. Und heuer, im April 2026, hat es auffällig viel gehörig schräges Zeugs dabei. Beispiele gefällig? Bitte sehr – hier eine kleine Auswahl.

Inhaltsverzeichnis
1986 Tiffany Classic1991 Nissan Figaro1976 Lancia Beta Montecarlo Turbo Gruppo 51976 Chevrolet Malibu Wagon1973 Ginetta G151965 TVR Griffith 2002018 BAC Mono W1959 2-Takt-Thunderbird1973 Volvo P1800 ES

1986 Tiffany Classic

1986 Tiffany Classic https://www.hemmings.com/auction/1986-tiffany-classic-chino-ca-581207
Bild: hemmings

Ich sagte doch, es hat schräges Zeugs dabei! Und oh ja: Auch etwas, das nicht den gängigen Normen von *gutem Geschmack* oder *Eleganz* entspricht, kann ein cooler Göppel sein. Umso mehr, wenn es sich nicht bloss um einen Fall von «nicht mein Geschmack» handelt, sondern um einen riesigen, fetten Stinkefinger in Richtung all dessen, was von den Stilwächtern unserer Welt gemeinhin als stilvoll angesehen wird. Und nur wenige Autos machten dies mit weniger Reue als jene Hochzeitstorten-auf-Rädern der Manufaktur Tiffany Classic aus Florida.

1986 Tiffany Classic https://www.hemmings.com/auction/1986-tiffany-classic-chino-ca-581207
Bild: hemmings

Hey, untenrum ist das Teil ein 1986er Mercury Cougar. Und unter der Haube sitzt ein hundskommuner Ford-V8. Aber dank des exzentrischen Äusseren hat der Lenker oder die Lenkerin etwas, das einem Mercury Cougar verwehrt bleibt: die Aufmerksamkeit auf sicher.

1986 Tiffany Classic https://www.hemmings.com/auction/1986-tiffany-classic-chino-ca-581207
Bild: hemmings
  • Auktion auf hemmings.com mit einem Startgebot von 32'500 Dollar. Noch hat es keine Gebote.

1991 Nissan Figaro

1991 Nissan Figaro https://www.route66auctions.com/product/nissan-figaro-1991-n8658-5/
Bild: Route 66 Auctions

Während der Tiffany Classic auf 1930er-Great-Gatsby-Glamour abzielt (und dabei komplett daneben trifft), macht dieser kleine Japaner einen auf 50s-Design (und reüssiert vollumfänglich). Der Figaro ist nämlich der spielerischste der vier «Pike Cars» von Nissan, die zwischen 1987 und 1991 auf den Markt kamen und als Ursprung des Retro-Future-Trends gelten, der zehn Jahre später Autodesign dominierte.

1991 Nissan Figaro https://www.route66auctions.com/product/nissan-figaro-1991-n8658-5/
Bild: Route 66 Auctions

Er ist klein, er ist herzig und er ist japanisch, … was bedeutet: Er funktioniert. Nur wenige Figaros wurden exportiert, und davon die meisten nach Grossbritannien (es gab ihn nie als Linkslenker), weshalb dieses Exemplar hier ein echtes Unikat ist!

1991 Nissan Figaro https://www.route66auctions.com/product/nissan-figaro-1991-n8658-5/
Bild: Route 66 Auctions

1976 Lancia Beta Montecarlo Turbo Gruppo 5

1976 Lancia Beta Montecarlo Turbo Gruppe 5 https://www.zwischengas.com/de/inserat/Lancia-Beta-Montecarlo-Turbo-Gruppe-5-1976/fc98748f-5913-4c94-b7d2-ce877ca9032a.html
Bild: zwischengas

Okay WOW. Ikonischer geht es schlicht NICHT MEHR. Ja, das ist ein echter Lancia Beta Montecarlo Gruppe 5 Prototyp, gefertigt vom Rennstall Dallara Group Srl.
Stell dir vor, so etwas überholt dich auf der Autobahn!
Mind. Blown.

1976 Lancia Beta Montecarlo Turbo Gruppe 5 https://www.zwischengas.com/de/inserat/Lancia-Beta-Montecarlo-Turbo-Gruppe-5-1976/fc98748f-5913-4c94-b7d2-ce877ca9032a.html
Bild: zwischengas

Ob es eine Strassenzulassung hat? Naja, der Vorbesitzer in den USA, zumindest, hatte eine. Hey – ruf an beim aktuellen Verkäufer, denn der Göppel steht hier in der Schweiz!

1976 Lancia Beta Montecarlo Turbo Gruppe 5 https://www.zwischengas.com/de/inserat/Lancia-Beta-Montecarlo-Turbo-Gruppe-5-1976/fc98748f-5913-4c94-b7d2-ce877ca9032a.html
Bild: zwischengas

1976 Chevrolet Malibu Wagon

1976 Chevrolet Malibu Wagon https://www.autoscout24.ch/de/d/chevrolet-malibu-20321548?slide=13
Bild: autoscout 24

Hier etwas, das im Vergleich geradezu vernünftig ist: ein guter alter Station Wagon – «Kombi», im hiesigen Sprachgebrauch.

1976 Chevrolet Malibu Wagon https://www.autoscout24.ch/de/d/chevrolet-malibu-20321548?slide=13
Bild: autoscout 24

Nein, du brauchst keinen SUV «weil er drinnen viel Platz hat», (überhaupt haben SUVs gar nicht so viel Platz drinnen, imfall ... aber das ist ein anderes Thema), du brauchst einen alten Normcore-Kombi aus Detroit! Und dieses Exemplar hier ist alles, was man sich wünschen kann: Es hat den unverwüstlichen 350er-Chevy-Small-Block-Motor, vorn eine Sitzbank, eine schön weiche Federung und Platz für sage und schreibe acht Passagiere, ...

1976 Chevrolet Malibu Wagon https://www.autoscout24.ch/de/d/chevrolet-malibu-20321548?slide=13
Bild: autoscout 24

... von denen zwei durch die Heckscheibe winken können.

1973 Ginetta G15

1973 Ginetta G15 https://www.zwischengas.com/de/inserat/Ginetta-G15-1973/be09fd62-2549-427b-929d-181f59842cd3.html
Bild: zwischengas

Nein, dies ist kein Lotus. Aber vom Prinzip her nicht unähnlich. Ein Prinzip nämlich, das lautet: Federgewicht = flinkes Kurvenverhalten. Der G15 aus der Rennwagenschmiede Ginetta ist britische Leichtigkeit in ihrer reinsten Form. Gewiss, der 995-ccm-Vierzylinder hat gerade mal 80 PS – aber das Sportwägeli wiegt ja nur 550 kg.

1973 Ginetta G15 https://www.zwischengas.com/de/inserat/Ginetta-G15-1973/be09fd62-2549-427b-929d-181f59842cd3.html
Bild: zwischengas

Um es mit den weisen Worten von Jay Leno zu sagen: «It's more fun to use all of the horsepower all of the time» – es macht mehr Spass, die gesamte PS-Leistung jederzeit auszuschöpfen.

1973 Ginetta G15 https://www.zwischengas.com/de/inserat/Ginetta-G15-1973/be09fd62-2549-427b-929d-181f59842cd3.html
Bild: zwischengas

1965 TVR Griffith 200

1965 TVR Griffith 200 https://www.zwischengas.com/de/inserat/TVR-Griffith-200-1965/4baa85a2-6ad1-469d-8771-f06762e226fe.html
Bild: zwischengas

Okay, du willst vielleicht trotzdem ein paar mehr PS? Vielleicht um die 200 mehr? Und das trotzdem bei knapp 900 kg Gewicht? Geht klar! Der TVR Griffith ist die vielleicht extremste Ausführung des Carroll-Shelby-Prinzips «wir nehmen einen leichtgewichtigen britischen Sportwagen und stopfen einen PS-starken amerikanischen V8 hinein»: Wie beim AC Cobra und beim Sunbeam Tiger steckt auch hier ein Ford-V8 unter der Motorhaube.

1965 TVR Griffith 200 https://www.zwischengas.com/de/inserat/TVR-Griffith-200-1965/4baa85a2-6ad1-469d-8771-f06762e226fe.html
Bild: zwischengas

Das Ergebnis ist eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 3,9 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von über 240 km/h, ... wenn man mutig genug ist. Und weiss, wie damit umzugehen. Nur so viel: Dank der Kombo von hoher Leistung, geringem Gewicht und kurzem Radstand hatte der Griffith stets den Ruf eines «schrecklich tollen Autos».

1965 TVR Griffith 200 https://www.zwischengas.com/de/inserat/TVR-Griffith-200-1965/4baa85a2-6ad1-469d-8771-f06762e226fe.html
Bild: zwischengas

2018 BAC Mono W

2018 BAC Mono W https://www.themarket.co.uk/en/listings/bac/mono-w/2465f176-5376-4818-a8e0-599aef903157
Bild: The Market

Okay, du willst noch mehr Leistung? Bei noch geringerem Gewicht? Aber dabei nicht sterben müssen? Dann hätten wir hier den Endboss.

2018 BAC Mono W https://www.themarket.co.uk/en/listings/bac/mono-w/2465f176-5376-4818-a8e0-599aef903157
Bild: The Market

Es sieht nicht nur so aus, nein, das Teil ist tatsächlich gewissermassen ein Formel-1-Rennwagen ... mit Strassenzulassung. The Briggs Automotive Company ist einer jener britischen Kleinstmanufakturen, die jahrzehntelang Hightech-Komponenten für Formel-1-Teams und deutsche Luxusautomarken entwickelten … und dann beschlossen: Hey, lasst uns doch mal etwas Spass haben. Und da der Mono nur 580 kg wiegt und ein Leistungsgewicht von 525 PS pro Tonne aufweist, ist Spass in der Tat garantiert. «Apokalyptisch schnell» – so beschrieb ihn das Automagazin «Pistonheads».

2018 BAC Mono W https://www.themarket.co.uk/en/listings/bac/mono-w/2465f176-5376-4818-a8e0-599aef903157
Bild: The Market

1959 2-Takt-Thunderbird

T-takt thunderbird 1959 Auto Union 1000 SP retro design https://www.carandclassic.com/make-an-offer/1959-auto-union-1000-sp-41Mm14
Bild: carandclassic.com

Okay, ein Ford Thunderbird ist das nicht (obwohl das amerikanische Designvorbild zweifellos Pate stand); einen Zweitaktmotor hat das Teil aber sehr wohl. Hier handelt es sich nämlich um ein Auto Union 1000 SP aus dem Jahr 1959.

T-takt thunderbird 1959 Auto Union 1000 SP retro design https://www.carandclassic.com/make-an-offer/1959-auto-union-1000-sp-41Mm14
Bild: carandclassic.com

Nur 5000 Stück dieses Autos wurden von 1958 bis 1965 gebaut. Angetrieben wird es von einem 981-cm3-Zweitakt-3-Zylinder – typischer Zweitakt-Soundtrack inbegriffen.

T-takt thunderbird 1959 Auto Union 1000 SP retro design https://www.carandclassic.com/make-an-offer/1959-auto-union-1000-sp-41Mm14
Bild: carandclassic.com
  • Ja – genau dieses Auto stand bereits vor zwei Jahren zum Verkauf. Aktuell ist der Preis gar niedriger als damals. Hier geht's zur Auktion auf The Market. Aktuell steht das Höchstgebot bei 3000 Pfund.

1973 Volvo P1800 ES

1973 Volvo P1800 ES https://www.themarket.co.uk/en/listings/volvo/p1800-es/f9914f00-c039-41b9-aa68-33c962510ee5?open=true
Bild: The Market

Der Schneewittchensarg. Diskussion überflüssig. Coolness auf Rädern. Und zudem noch praktisch!

1973 Volvo P1800 ES https://www.themarket.co.uk/en/listings/volvo/p1800-es/f9914f00-c039-41b9-aa68-33c962510ee5?open=true
Bild: The Market

Dieses Exemplar weist eine gewisse Patina auf – und, hey, wenn du aufs Ganze gehen und eine Concours-Renovation machen möchtest, kannst du das natürlich tun. Was du aber auch tun könntest: es zu einem sehr fairen Preis kaufen und es von Tag eins an einfach. Nur. Geniessen.

1973 Volvo P1800 ES https://www.themarket.co.uk/en/listings/volvo/p1800-es/f9914f00-c039-41b9-aa68-33c962510ee5?open=true
Bild: The Market
Auto #unfucked
Touchscreens im Auto NERVEN. Und gefährlich sind sie erst noch
238
Touchscreens im Auto NERVEN. Und gefährlich sind sie erst noch
von Oliver Baroni
Europäische Autos mit US-Power – ein exklusiver Club
21
Europäische Autos mit US-Power – ein exklusiver Club
von Oliver Baroni
Wie umweltschädigend ist Oldtimerfahren? Halb so belastend wie ein Handy
96
Wie umweltschädigend ist Oldtimerfahren? Halb so belastend wie ein Handy
von Oliver Baroni
Sorry, nein. Es ist vorbei. Tesla kann man nicht mehr fahren
704
Sorry, nein. Es ist vorbei. Tesla kann man nicht mehr fahren
von Oliver Baroni
Mit Geld kann man vieles kaufen. Geschmack aber nicht
130
Mit Geld kann man vieles kaufen. Geschmack aber nicht
von Oliver Baroni
Nie war Campen schöner: eine Ode an den GMC Motorhome
50
Nie war Campen schöner: eine Ode an den GMC Motorhome
von Oliver Baroni
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
65
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
von Oliver Baroni
Und NUN: History Porn – Polizeiauto-Edition!
71
Und NUN: History Porn – Polizeiauto-Edition!
von Oliver Baroni
24 der tollsten Lenkräder der Autogeschichte
115
24 der tollsten Lenkräder der Autogeschichte
von Oliver Baroni
Die besten Formel-1-Rennfarben ALLER ZEITEN
36
Die besten Formel-1-Rennfarben ALLER ZEITEN
von Oliver Baroni
Wie gut kennst du die Schweizer Autobahnen? Mach das Quiz!
54
Wie gut kennst du die Schweizer Autobahnen? Mach das Quiz!
von Oliver Baroni
SUVs sind der Tod des Autodesigns – und schuld ist ein uraltes US-Gesetz
111
SUVs sind der Tod des Autodesigns – und schuld ist ein uraltes US-Gesetz
von Oliver Baroni
EVs sind gar keine Autos – und andere unpopuläre Meinungen zum Thema Auto. Ihr so?
122
EVs sind gar keine Autos – und andere unpopuläre Meinungen zum Thema Auto. Ihr so?
von Oliver Baroni
Und NUN: Nostalgie! Welches Auto aus eurer Vergangenheit vermisst ihr?
196
Und NUN: Nostalgie! Welches Auto aus eurer Vergangenheit vermisst ihr?
von Oliver Baroni
Einfach losfahren – eine Ode an den Roadtrip
91
Einfach losfahren – eine Ode an den Roadtrip
von Oliver Baroni
6 unglaubliche Rennfahrerinnen der Auto-Geschichte, die du kennen solltest
24
6 unglaubliche Rennfahrerinnen der Auto-Geschichte, die du kennen solltest
von Oliver Baroni
Okay, US-Trucks, jetzt ist aber langsam gut, oder?
198
Okay, US-Trucks, jetzt ist aber langsam gut, oder?
von Oliver Baroni
Welches Auto wäre bei dir ein Date-Killer? Also bei mir wär's ...
356
Welches Auto wäre bei dir ein Date-Killer? Also bei mir wär's ...
von Oliver Baroni
19 Schweizer Automarken, von denen du wohl nie gehört hast
21
19 Schweizer Automarken, von denen du wohl nie gehört hast
von Oliver Baroni
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Von 16 bis 431 km/h: die schnellsten Autos der Welt ... nach Dekade
1 / 17
Von 16 bis 431 km/h: die schnellsten Autos der Welt
Welches war das schnellste Serienauto der 90er? Oder der 50er? Oder der 20er? Und wie schnell waren die eigentlich? Nein, wir fragen hier nicht nach Rennwagen, sondern nach Serienfahrzeugen. Nach Autos, die man kaufen konnte (falls man das nötige Kleingeld parat hatte). Fangen wir mal von gaaaanz vorne an ...
quelle: simply4friends.at / simply4friends.at
Auf Facebook teilenAuf X teilen
HUAAAARRRRGHH - watson geht Offroaden
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Unkontrollierbare Ziegen bedrohen diese paradiesischen Inseln
In der Karibik sind einige eingeschleppte Tierarten völlig ausser Kontrolle geraten – und inzwischen ein echtes Umweltproblem. Bestes Beispiel: die Ziegen (aka «Cabris») auf Guadeloupe.
Sie streifen über Strände, fressen sich durch Gärten und verwüsten sogar geschützte Naturgebiete: Auf den Saintes, einem Touri-Archipel von Guadeloupe, sind verwilderte Ziegen zum handfesten Öko-Problem geworden. Jetzt soll ein Plan ihre Population endlich in den Griff bekommen.
Zur Story