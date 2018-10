8 Leute erzählen, was ihnen an einer Freundschaft besonders wichtig ist

Leben

Jugend

8 Leute erzählen, was an einer Freundschaft wichtig ist



Es gibt verschiedene Vorstellungen davon, wie eine Freundschaft zu sein hat. In einer Strassenumfrage wollten wir von acht Passanten wissen, wie viele Freunde sie haben und was eine Freundschaft für sie ausmacht.

Lisa, 25

bild: watson

Lisa, wie viele gute Freunde hast du?

Ich habe drei gute Freundinnen. Mit einer davon bin ich aufgewachsen, die zweite kenne ich aus der Schule und die dritte lernte ich in der Lehre kennen.

Hast du noch weitere Sandkastenfreundschaften?

Also wenn ich meine Schwester dazu zählen kann, dann ja (schmunzelt).

Triffst du dich noch mit anderen Freunden von früher?

Sehr selten. Irgendwann verliert man sich einfach aus den Augen und ist dann irgendwie gehemmt, sich aus dem Nichts wieder bei jemandem zu melden.

Was ist dir an einer Freundschaft besonders wichtig?

Die Gewissheit, dass man sich aufeinander verlassen kann.



Wann würdest du eine Freundschaft beenden?

Wenn es anstrengend wird. Jeder lügt mal, das kann man verzeihen, aber wenn die Freundschaft nicht mehr reibungslos verläuft, ergibt es keinen Sinn mehr.

Cecile, 52

bild: watson

Cecile, wie viele gute Freunde hast du?

Zwei sehr gute Freundinnen, die ich schon über dreissig Jahre kenne. Wir arbeiteten früher zusammen und haben uns nie aus den Augen verloren.

Hast du eine Sandkastenfreundschaft?

Ja. Wir sind zusammen erwachsen geworden und hatten alles miteinander erlebt. Wir sehen uns immer noch circa einmal im Monat und letztes Jahr hatten wir sogar zusammen Weihnachten gefeiert.

Triffst du dich noch mit anderen Freunden von früher?

Nein. Manchmal läuft mir jemand über den Weg, aber ich bin mir dann jeweils nicht mehr sicher, ob das wirklich diese Person ist (lacht).

Was ist dir an einer Freundschaft besonders wichtig?

Wenn man miteinander über alles sprechen kann.

Wann würdest du eine Freundschaft beenden?

Schwer zu sagen. Vermutlich, wenn die Interessen immer mehr auseinander gehen.

Anouka, 25 und Aster, 24

bild: watson

Anouka, wie viele gute Freunde hast du?

Insgesamt fünf.

Triffst du dich noch mit Freunden von früher?

Tatsächlich habe ich sehr viele Leute auf Facebook, mit denen ich schon lange keinen Kontakt mehr hatte. Aber das liegt daran, dass ich nicht mehr in Tschechien wohne und es daher nicht so leicht ist, sich zu verabreden.

Würdest du Freunde, die du aus den Augen verloren hast, zu deiner Hochzeit einladen?

Nein, ich möchte nur drei Personen an meiner Hochzeit dabei haben: meinen Verlobten und unsere zwei Trauzeugen (lacht).

Was ist dir an einer Freundschaft besonders wichtig?

Wenn man sich alles anvertrauen kann, egal, wie sehr man sich für etwas schämt.

Wann würdest du eine Freundschaft beenden?

Wenn mich jemand grob anlügt. Ein Vertrauensbruch kann eine Freundschaft stark belasten.

Kommen wir zu dir Aster. Wie viele gute Freunde hast du?

Sechs sehr gute Freunde.

Triffst du dich noch mit Freunden von früher?

Ich treffe nur noch eine Freundin aus der Primarschule. Was die anderen so treiben, sehe ich auf den sozialen Medien.

Würdest du Freunde, die du aus den Augen verloren hast, zu deiner Hochzeit einladen?

Nein. Ich werde nur die besten Freunde zu meiner Hochzeit einladen.



Was ist dir an einer Freundschaft besonders wichtig?

Wenn man auch in schlechten Zeiten füreinander da ist.

Wann würdest du eine Freundschaft beenden?

Sobald man Geheimnisse voreinander hat.

Jonas, 22

bild: watson

Wie viele gute Freunde hast du?

Insgesamt vier. Drei aus der Schule und einer aus dem Fussballverein.



Triffst du dich noch mit anderen Freunden von früher?

Verabreden tue ich mich mit denen nicht mehr. Aber im Ausgang trifft man sich manchmal und redet dann in bisschen über Gott und die Welt.

Würdest du Freunde, die du aus den Augen verloren hast, zu deiner Hochzeit einladen?

Nein. Wer nicht an meinem Leben teilnimmt, muss auch nicht an meiner Hochzeit dabei sein.

Was ist dir an einer Freundschaft besonders wichtig?

Wenn man sich gut miteinander unterhalten kann – auch wenn man sich nicht immer einig ist.

Wann würdest du eine Freundschaft beenden?

Schwer zu sagen. Vermutlich, wenn mich jemand grob verarscht.

Anna, 17 und Jaël, 17

bild: watson

Anna, wie viele gute Freunde hast du?

Ich habe sieben gute Freunde, die ich aus der Schule, der Nachbarschaft und den Ferien kenne.



Hast du eine Sandkastenfreundschaft?

Ja, meinen besten Freund lernte ich vor 13 Jahren in den Ferien kennen. Obwohl er aus Österreich kommt, haben wir immer noch tagtäglich Kontakt zueinander.



Würdest du Freunde, die du aus den Augen verloren hast, zu deiner Hochzeit einladen?

Ja. Ich würde mich aber zuerst mit ihnen treffen und schauen, ob es noch funktioniert. Nicht, dass sie mir noch die Hochzeit versauen (lacht).

Was ist dir an einer Freundschaft besonders wichtig?

Wenn man in guten sowie in schlechten Zeiten zusammenhält.

Wann würdest du eine Freundschaft beenden?

Wenn jemand nicht ehrlich zu mir ist oder mich immer wieder enttäuscht.

Kommen wir zu dir Jaël. Wie viele gute Freunde hast du?

Zu meinem engsten Freundeskreis gehören zwei Jungs und vier Mädels. Die meisten kenne ich aus der Schule.

Hast du eine Sandkastenfreundschaft?

Ja, meine alte Nachbarin. Leider ist sie umgezogen und wir sehen uns nicht mehr so oft. Wenn wir uns aber sehen, harmoniert es genauso wie früher.

Triffst du dich noch mit anderen Freunden von früher?

Meine alten Freunde sehe ich vielleicht einmal im Monat. Danach bin ich immer wieder froh darüber, dass ich einen neuen Freundeskreis haben (lacht).



Würdest du Freunde, die du aus den Augen verloren hast, zu deiner Hochzeit einladen?

Ich denke schon. Wenn es dann mal soweit ist, werde ich all meine Kontakte durchgehen und mich spontan entscheiden. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn mich alte Bekannte einladen.

Wann würdest du eine Freundschaft beenden?

Ich wähle meine Freunde mit Bedacht aus. Wenn ich dann jemandem die Freundschaft kündige, müsste schon etwas sehr Heftiges passieren.



Joel, 18

bild: watson

Wie viele gute Freunde hast du?

Zwei gute Freunde aus der Schule und einen aus dem Fussballverein.

Triffst du dich noch mit Freunden von früher?

Nur noch mit meinem Nachbarn. An ihn erinnert mich sehr viel. Wir hatten damals nur Flausen im Kopf und jede Menge Unsinn getrieben (lacht).



Würdest du Freunde, die du aus den Augen verloren hast, zu deiner Hochzeit einladen?

Ich denke schon, also nur die ganz guten Freunde von früher. Vielleicht ist das sogar ein guter Zeitpunkt, um sich wieder anzufreunden.

Was ist dir an einer Freundschaft besonders wichtig?

Dass man alles gemeinsam erleben kann.

Wann würdest du eine Freundschaft beenden?

Wenn ein Freund mich hintergehen würde. Das Vertrauen ist dann für immer gebrochen.



